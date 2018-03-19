俄總統大選掃76得票 普汀再掌權6年

（莫斯科19日訊）俄羅斯昨天舉行總統選舉，中央選舉委員會宣布，現任總統普汀贏得76.67%的得票，順利當選，連任6年至2024年。普汀在克里姆林宮外感謝選民支持，承諾會努力應付挑戰，解決國家面臨的問題。
普汀將勝選詮釋為艱鉅條件下，取得成果的信任投票，是人民對他過去政績的肯定，反映俄羅斯人民的信心與希望。他承諾將在新任期內強化國防以對付西方，並要提高民眾生活水準。
2024年後不再參選
針對2024年是否會再次參選或直接取消任期制，普汀直指問題可笑，稱自己不可能掌權到100歲。不過，若普汀順利完成任期，掌權25年，統治時間僅次於前蘇聯獨裁者史大林。
普汀雖與7名候選人一起角逐這次大選，但對他威脅最大的反對派領袖納瓦尼卻因法律因素，被禁止參選，使選舉結果毫不令人意外。
票站職員涉舞弊被捕
大選投票率約67%，得票最接近普汀的候選人是俄羅斯共產黨的格魯季寧，票數只得12%，之後是自由民主黨主席日里諾夫斯基，得票約6%，其餘5名候選人沒有一個可取得逾2%得票率。普汀在上一屆2012年的得票率為63.6%。
投票當日，多個票站發現涉及監票員和選舉職員的造票事件，網上更流出閉路電視片段，指有票站職員將一堆已填好的選票塞入投票箱。獨立選舉監察機構Golos在網上公布違規事件名單，截至中午過後已累積1764宗。俄羅斯中央選舉委員會已就有關投訴展開調查，目前有兩名涉事選舉職員被革職及遭逮捕。
被指毒殺前特工 普汀斥英國胡說八道
（莫斯科、倫敦19日日訊）普汀昨天首次就俄羅斯前特工斯克里帕爾在英國被企圖毒殺一事作出回應，認為有關毒殺說法是胡說八道。他表明，俄羅斯願意與英國合作展開調查。
普汀說，俄羅斯已銷毀所有化學武器，並沒有所謂的軍用神經毒劑。他還說，若俄羅斯在大選及世界杯足球賽前進行這種行為，是絕對荒謬行為。
英嚴防俄網攻基建
總部設於荷蘭海牙的禁止化學武器組織（OPCW）專家將前往英國，採集聲稱相關神經毒劑樣本，進行調查。
另一方面，由於擔心俄羅斯報復，英國的英倫銀行、英國水務公司等企業已與英國國家網絡安全中心（NCSC）、軍情五處（MI5）及軍情六處（MI6）合作，評估可能來自俄羅斯的下一步威脅。NCSC已呼籲電力公司加強保安，以防成為俄國網攻目標，導致全英停電。