俄總統大選掃76得票 普汀再掌權6年

（莫斯科19日訊）俄羅斯昨天舉行總統選舉，中央選舉委員會宣布，現任總統普汀贏得76.67%的得票，順利當選，連任6年至2024年。普汀在克里姆林宮外感謝選民支持，承諾會努力應付挑戰，解決國家面臨的問題。

普汀將勝選詮釋為艱鉅條件下，取得成果的信任投票，是人民對他過去政績的肯定，反映俄羅斯人民的信心與希望。他承諾將在新任期內強化國防以對付西方，並要提高民眾生活水準。

2024年後不再參選

針對2024年是否會再次參選或直接取消任期制，普汀直指問題可笑，稱自己不可能掌權到100歲。不過，若普汀順利完成任期，掌權25年，統治時間僅次於前蘇聯獨裁者史大林。

普汀雖與7名候選人一起角逐這次大選，但對他威脅最大的反對派領袖納瓦尼卻因法律因素，被禁止參選，使選舉結果毫不令人意外。

票站職員涉舞弊被捕

大選投票率約67%，得票最接近普汀的候選人是俄羅斯共產黨的格魯季寧，票數只得12%，之後是自由民主黨主席日里諾夫斯基，得票約6%，其餘5名候選人沒有一個可取得逾2%得票率。普汀在上一屆2012年的得票率為63.6%。

投票當日，多個票站發現涉及監票員和選舉職員的造票事件，網上更流出閉路電視片段，指有票站職員將一堆已填好的選票塞入投票箱。獨立選舉監察機構Golos在網上公布違規事件名單，截至中午過後已累積1764宗。俄羅斯中央選舉委員會已就有關投訴展開調查，目前有兩名涉事選舉職員被革職及遭逮捕。