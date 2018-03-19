【英足總杯】佩德羅加時絕殺藍狐 藍調勇闖四強

（倫敦19日訊）憑藉佩德羅的加時絕殺進球，切爾西於週日進行的英足總杯8強賽中，經歷了120分鐘激戰後，在客場以2比1險勝列斯特，順利挺進半決賽。

在歐冠出局、聯賽排名第五、聯賽杯也半決賽出局後，切爾西也只能寄望在足總杯的賽場奪冠，而孔蒂也非常需要這個冠軍保住帥位。

首發方面，列斯特首席射腳瓦爾迪與伊希納喬搭檔鋒線，中場四人是馬赫雷斯、奧布爾萊頓、伊波拉和恩迪迪；孔蒂讓莫拉塔重回首發，和威廉、阿扎爾組成了三叉戟，巴卡約科力壓法布雷加斯重回首發陣容。

雙方開場之後互有攻守，場面勢均力敵。比賽僵局直至第42分鐘才打破，威廉帶球反擊一腳斜塞找到莫拉塔，西班牙中鋒單刀突入禁區推射得分，0比1，切爾西帶著1球領先優勢進入半場休息。

下半場一開始，法佈雷加斯換下了表現一般兼且有黃牌在身的巴卡約科。第75分鐘，馬赫雷斯右側突破後傳中造成切爾西進去混亂，在前兩次射門被擋出後，瓦爾迪在門前撿漏扳平，1比1。

創歷史首次8強加時

第87分鐘，威廉分球，莫拉塔禁區內兩次射門被舒梅切爾化解，比賽無奈進入殘酷的加時大戰。本賽季的足總杯8強戰，如果90分鐘戰平的話，雙方不會擇日重賽，而是會進入加時賽。因此，這場比賽兩隊在常規時間未分勝負後，足總杯迎來了147年歷史上，第一次在8強戰的加時賽。

孔蒂一開始就用佩德羅出場換下了威廉，在加時上半場結束前，坎特左路傳中禁區，小舒梅切爾出擊失誤，佩德羅用最不擅長的頭球頂入空門，1比2。加時賽第18分鐘，列斯特本有機會扳平，可惜馬赫雷斯和迪亞巴特連續兩腳射門都被擋出，最終藍狐飲恨8強賽。

數據支持切爾西奪冠

加時苦勝列斯特後，切爾西迎來一個好兆頭，在歷史上，切爾西只要在足總杯賽場淘汰列斯特，當賽季足總杯就會奪冠！

按照OPTA的統計，此前在1997年、2000年和2012年，切爾西都淘汰了列斯特，而藍調也最終拿到了冠軍。不知道這一次，切爾西能否重溫舊夢。