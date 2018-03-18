火箭派劉鎮東攻柔佛亞依淡 強強對決

（峇株巴轄18日訊）行動黨秘書長林冠英宣佈柔佛州主席劉鎮東將在來屆大選上陣亞依淡國席，挑戰馬華署理總會長拿督斯里魏家祥，為兩名朝野政治強人的顛峰對決掀開戰幔。
林冠英今日在亞依淡希望聯盟競選中心舉行的行動黨“擁抱希望”52週年全國黨慶活動上，作出這項宣佈。
他致辭時形容這是個“困難及令人擔心的決定”，亞依淡國席是柔佛州戰局的關鍵，唯有在亞依淡獲勝，希望聯盟才有望攻下作為國陣堡壘的柔州。
基於此，行動黨最終決定派出具“部長級”份量的柔州主席劉鎮東擔當此重任，勢要帶領希盟拿下柔州首勝。
全力支持劉鎮東取勝
“唯有先奪下亞依淡國席並攻克柔佛州，希盟才有望在第14屆全國大選入主布城，實踐‘改朝換代’的目標。”不過，他坦言亞依淡國席的戰役不容易，因此行動黨絕不輕視，希盟也會上下一心，全力支持劉鎮東取勝。
今日出席者包括希望聯盟總裁敦馬哈迪、行動黨國會領袖林吉祥、全國主席陳國偉、署理主席哥賓星、土團黨主席丹斯里慕尤丁、土團黨青年團團長賽沙迪、公正黨副主席努魯依莎、誠信黨主席莫哈末沙布及柔佛州主席阿米諾胡達等。
亞依淡國席是關鍵 勢必拿下柔州首勝
林冠英先前曾表明劉鎮東不會是亞依淡國席候選人，他在黨慶後受詢時，對於自己是否覺得劉鎮東有勝算才改變主意讓劉鎮東上陣的問題，回答說：“如果只在原有的選區獲勝，如何能夠改變布城的政權？我們需要在新的選區獲勝。”
他披露，他認為劉鎮東有50%的贏面，不過劉鎮東自認只有40%的贏面。
他不違言，劉鎮東競選亞依淡國席是非常艱辛的一戰，但這仍是有必要的嘗試，因為這是一項沒有其他選擇的決定。
“馬來搖擺票至關重要，有58%馬來選民的亞依淡國席將是決定性的一席，如果沒有在亞依淡這樣的選區努力爭取到支持，那就沒有贏得政權的機會。”
另一方面，林冠英說，行動黨成立的初衷，就是要努力奮鬥打造更好的國家，52年來從不改變；一旦希盟在來屆大選組成新政府，首先就會廢除消費稅制度，為生活在水深火熱的人民解困。
“政府稱國家經濟有提升，但事實上人民的生活卻更辛苦，並面對百物漲價的巨大經濟壓力。來屆大選已不是國陣對希盟，而是國陣對人民之戰，人民要改變就必須靠手中一票。”
他也指出，來屆大選就是最後的機會，舉國人民務必要支持希盟，協助希盟總裁敦馬哈迪重登首相之位，才能逐步實踐希盟的各項利民政策，拯救馬來西亞。
拒回應GST兒歌遭抨
檳州首長林冠英拒絕回應在補習中心唱“不要GST”歌曲引發批評一事，並表示必要時他將在檳州回應此事。
林冠英也是行動黨秘書長，他今日在行動黨移師亞依淡舉行的52週年黨慶活動後受詢指出，今天的焦點應該是希盟公佈劉鎮東為亞依淡候選人，各方不應模糊焦點。
除了要求媒體針對亞依淡選戰訪問劉鎮東就好，他拒絕針對詢問多作回應。
敦馬盼選民給力
希望聯盟總裁敦馬哈迪說，亞依淡國席的巫裔選民多過華裔，若身為行動黨柔佛州主席的劉鎮東為了自己著想，理應會選擇其他安全區上陣，但他毅然面對挑戰，希望亞依淡選民也不要讓希望聯盟失望。
他強調，希望聯盟是以人民為本的政黨，不是為了自己的利益，所以希望聯盟委派勇敢又有實力的“強人”劉鎮東攻打國陣的堡壘亞依淡。而劉鎮東是希望聯盟第一位共同宣佈的候選人。
抱恙出席這項活動並在演講時數次咳嗽的敦馬，也笑言自己上次前來亞依淡是1952年，並記得這裡的美食很美味。
劉鎮東自認僅四成勝算
行動黨亞依淡國席候選人劉鎮東認為，自己只有40%勝算，但若在亞依淡出現奇蹟勝選，柔佛州希盟便能贏取另外10個上屆僅以微差票數輸掉的國席，並有望執政中央。
劉鎮東今日在行動黨52周年黨慶活動上表示，希盟來屆大選將在大馬半島力爭100個國會議席，包括在柔佛、沙巴及吉打州各贏多10席，就能組成穩定政府。
“在柔州26個國會議席之中，行動黨上屆贏得4席，公正黨贏得1席，我們希望來屆大選能在柔州贏多10席。”
他認為，要贏下亞依淡國席“非常非常困難”，畢竟這是國陣堡壘，希盟肯定處于弱勢，所以必須全力以赴，每票必爭。
“亞依淡這個國陣堡壘，巫裔選民占了58%，而且國陣支持者聲稱放一瓶醬油上陣都會贏，但我相信奇蹟是可能出現的。”針對他是否會兼攻國州議席一事，劉鎮東表示，目前黨還沒有這樣的安排，而他個人的意願是“最好不要”。
他特別回應柔佛州大臣拿督斯里莫哈末卡立被指將兼攻國州議席一事，除了質疑這是對方的“逃脫計劃”，他也要求對方說明自己是否還會成為大臣，以及是否有信心再任大臣。此外，他也感謝希盟總裁敦馬哈迪被醫生勸告不要出席活動後，依然抱恙到場支持他，見證他成為希盟首位共同宣布的候選人。
亞依淡競選中心遭潑紅漆
行動黨今日在亞依淡舉行52週年黨慶並宣布亞依淡國席候選人，但設在希盟亞依淡競選中心外的會場卻於今早被發現遭人潑紅漆。
黨慶工委會主席黃書琪受訪透露，工委會成員今日清晨6時許抵達會場進行準備工作時，發現高掛在中心二樓的的宣傳看板被人丟擲紅漆，但可能看板太高，裝著紅漆的容器擊中看板後跌落帳篷頂端和地上。
“因為看板、帳篷和地上染紅漆的面積不是太大，所以工委會不會緊急清理。”
她也在個人臉書上發布照片，並指工委午夜之後才離開會場，沒想到竟然有人來得更晚或更早以進行破壞。
馬華仍未宣佈魏家祥上陣
（新山18日訊）行動黨秘書長林冠英今日正式宣佈該黨柔州主席劉鎮東上陣亞依淡國會選區，該國會選區的國會議員兼馬華署理總會長拿督斯里魏家祥淡然回應：“總會長還沒宣佈我為候選人。”
魏家祥今日出席沈慕羽華小動土儀式後在記者會受詢時發表上述談話，在旁的馬華總會長拿督斯里廖中萊則抨擊劉鎮東上陣該國席以及行動黨讓許多議員移師柔州，是行動黨一貫的策略，中選後就不服務，到了大選就跳至別的選區上陣，並不斷煽動選民情緒。
他抨擊行動黨在得勢後，就口出“剿滅馬華”的言論，此舉不但不民主，更是一種傲慢的行為，反觀馬華無論得勢與失勢，都一直與華社同在。