火箭派劉鎮東攻柔佛亞依淡 強強對決

亞依淡國席是關鍵 勢必拿下柔州首勝

林冠英先前曾表明劉鎮東不會是亞依淡國席候選人，他在黨慶後受詢時，對於自己是否覺得劉鎮東有勝算才改變主意讓劉鎮東上陣的問題，回答說：“如果只在原有的選區獲勝，如何能夠改變布城的政權？我們需要在新的選區獲勝。”

他披露，他認為劉鎮東有50%的贏面，不過劉鎮東自認只有40%的贏面。

他不違言，劉鎮東競選亞依淡國席是非常艱辛的一戰，但這仍是有必要的嘗試，因為這是一項沒有其他選擇的決定。

“馬來搖擺票至關重要，有58%馬來選民的亞依淡國席將是決定性的一席，如果沒有在亞依淡這樣的選區努力爭取到支持，那就沒有贏得政權的機會。”

另一方面，林冠英說，行動黨成立的初衷，就是要努力奮鬥打造更好的國家，52年來從不改變；一旦希盟在來屆大選組成新政府，首先就會廢除消費稅制度，為生活在水深火熱的人民解困。

“政府稱國家經濟有提升，但事實上人民的生活卻更辛苦，並面對百物漲價的巨大經濟壓力。來屆大選已不是國陣對希盟，而是國陣對人民之戰，人民要改變就必須靠手中一票。”

他也指出，來屆大選就是最後的機會，舉國人民務必要支持希盟，協助希盟總裁敦馬哈迪重登首相之位，才能逐步實踐希盟的各項利民政策，拯救馬來西亞。

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