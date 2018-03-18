【中國兩會】李克強連任中國總理 楊曉渡掌監察委

（北京18日訊）中國全國人大今天選舉國務院總理、中央軍委副主席、國家監察委員會主任等，當中總理李克強以2964贊成、2票反對，繼續連任。至於備受矚目的新設機構“國家監察委員會”，則由楊曉渡當選主任，以2953票贊成、6票反對、7票棄權的結果當選。
由於中共政治局常委習近平、栗戰書、汪洋3人先前都以全票連任或新任國家職務，使同為政治局常委的李克強，今天是否也能全票連任國務院總理，受到外界矚目。
許其亮張又俠軍委副主席
然而，李克強雖然順利連任，但與習近平全票連任國家主席、國家軍委主席，以及栗戰書、汪洋分別全票當選全國人大常委會委員長、全國政協主席相較，多出了2張反對票，甚至比國家副主席王岐山僅1張反對票還多，在媒體席上引起一陣驚呼。
其他高層人事案方面，周強當選最高人民法院院長。張軍當選最高人民檢察院檢察長；兩人均為連任。中央軍事委員會部分，許其亮、張又俠當選中央軍委副主席；魏鳳和、李作成、苗華、張升民當選中央軍委委員，5人均為連任。
此外，159名候選人當選人大常務委員會委員。其中包括國台辦主任張志軍，以福建人大代表身份入選。
台灣旅遊法容許台美官員互訪 中斥向台獨發錯誤信號
美國總統特朗普簽署《台灣旅行法》，正式立法生效，鼓勵台美各層級官員互訪。中國外交部已向美方提出嚴正交涉，並稱這是向台獨勢力發出嚴重錯誤信號。
中國外交部發言人陸慷指，《台灣旅行法》雖無法律約束力，但嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報，北京堅決反對，敦促美方糾正錯誤，停止美台官方往來及提升實質關係，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係及台海地區和平穩定造成嚴重損害。
促停止對台售武
中國國防部發言人吳謙說，台灣是中國的一部份，台灣問題純屬中國內政，要求美方信守承諾、改正錯誤，停止美台軍事聯繫及停止對台售武。
光明日報