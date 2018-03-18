【中國兩會】李克強連任中國總理 楊曉渡掌監察委

（北京18日訊）中國全國人大今天選舉國務院總理、中央軍委副主席、國家監察委員會主任等，當中總理李克強以2964贊成、2票反對，繼續連任。至於備受矚目的新設機構“國家監察委員會”，則由楊曉渡當選主任，以2953票贊成、6票反對、7票棄權的結果當選。

由於中共政治局常委習近平、栗戰書、汪洋3人先前都以全票連任或新任國家職務，使同為政治局常委的李克強，今天是否也能全票連任國務院總理，受到外界矚目。

許其亮張又俠軍委副主席

然而，李克強雖然順利連任，但與習近平全票連任國家主席、國家軍委主席，以及栗戰書、汪洋分別全票當選全國人大常委會委員長、全國政協主席相較，多出了2張反對票，甚至比國家副主席王岐山僅1張反對票還多，在媒體席上引起一陣驚呼。

其他高層人事案方面，周強當選最高人民法院院長。張軍當選最高人民檢察院檢察長；兩人均為連任。中央軍事委員會部分，許其亮、張又俠當選中央軍委副主席；魏鳳和、李作成、苗華、張升民當選中央軍委委員，5人均為連任。

此外，159名候選人當選人大常務委員會委員。其中包括國台辦主任張志軍，以福建人大代表身份入選。