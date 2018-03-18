【英超聯賽】紅軍也有一個外星人 他名叫薩拉赫

（利物浦18日訊）利物浦雙紅會輸球後在晏菲球場做出了強勢的反擊，以5比0大破“荒廢”沃福特，鞏固了第三名的位置。在這場比賽中，薩拉赫發揮高光，在比賽中上演了大四喜並助攻菲爾米諾得分，創造了多個紀錄。

薩拉赫去年夏天加盟利物浦後即插即用，成為紅軍本賽季迄今乃至英超表現最佳的球員。在對戰沃福特的比賽中，有“埃及梅西”之稱的薩拉赫再次爆發了，包辦了紅軍的所有進球。

複製梅西犯罪式過人破門

比賽第3分鐘，薩拉赫帶球殺入禁區內右側，內切後突然變向，晃倒了沃特福德球員後小角度射門得分，為利物浦首開紀錄，而這個進球與當年梅西上演犯罪式過人晃倒博阿滕後取得進球有著異曲同工之妙。隨後，薩拉赫在上半場比賽尾聲門前包抄梅開二度。

下半場比賽，薩拉赫先是在傳中助攻菲爾米諾得分，隨後自己在禁區內憑借高超的個人能力晃過對方多名球員的包夾防守，低射破門，然後又在禁區內補射得分。

全場比賽，薩拉赫上演的大四喜，同時還助攻隊友得分一次，製造了利物浦本場比賽的全部五個進球。而隨著薩拉赫本場比賽打入四個進球，他也創造了多個紀錄。

首先，加上本場比賽的四個進球，薩拉赫英超進球數來到28個，超越了凱恩的24球，獨霸英超射手榜首位；其次，薩拉赫也成為了2013年12月份後，第一位在英超單場比賽打入4球的紅軍球員，上一次是蘇亞雷斯（對戰諾維治）。

大四喜締6大壯舉

第三，薩拉赫本場比賽僅射門4次，但是卻打入4球，他也成為了阿爾沙文（2009年8月代表阿申納對陣利物浦時）後，首位在單場比賽射門4次就打入4球的英超球員；第四，薩拉赫上演大四喜後，也是第一位在英超聯賽中上演帽子戲法或者打入四球的埃及球員。

第五，目前薩拉赫成為英超歷史上單賽季打入進球第二多的非洲球員，僅次於在2009/10賽季打入29球的德羅巴，在聯賽還有7輪情況下，薩拉赫超越“魔獸”指日可待；第六，薩拉赫也打破了利物浦隊史加盟首個賽季進球最多的紀錄，此前紀錄是托雷斯擁有，金童2007/08賽季投軍首季打入33球，而薩拉赫則將紀錄刷新至36球。