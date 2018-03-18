《康熙》首集來賓李敖逝世 小S：“他的思想永存人間”

名嘴兼作家李敖今（18）日上午10時59分在榮總醫院辭世，享壽83歲。他是《康熙來了》的首集來賓，主持人小S得知消息後感嘆表示：“人終究都會有這一天，但至少他的思想會永存人間。一路好走。”
《康熙來了》由小S、蔡康永聯手主持，“康熙”2字分別取自2位主持人姓名的第2個字，至於2004年1月5日播出的第一集內容，則是請來李敖擔任特別嘉賓。當年李敖在節目中，和主持人一來一往、幽默又有趣的對話，至今仍令人印象深刻。特別的是，節目13年前開播的首集來賓就是李敖。
不過，小S於2011年時，曾在《康熙來了》調侃李敖“暗戀蘭姐（指大S婆婆張蘭）”，開玩笑指出，李敖不斷批評大S的婚姻，是因為追不到張蘭，所以才用這種方式來表達愛意。而她當時的一番玩笑話，惹怒了李敖，還因此遭對方提告誹謗。
當時，整個事件延燒了整整兩個禮拜的時間，最後靠著蔡康永、王偉忠私下斡旋，才成功說服李敖上《康熙來了》，雙方才正式大和解，結束這場官司風波。此外，他當時以上5次《康熙》為交換撤告的條件，並宣稱要幫節目衝收視率，但事後他一共僅上了2次節目。
多情結2次婚 娶胡因夢115天
李敖一生多情，他談過7次戀愛，有過2段婚姻，第一任妻子是有“台灣第一美人”稱號的胡因夢，當年44歲的李敖對26歲的胡因夢一見鍾情，為了追求胡因夢，李敖還告訴當時的現任女友劉會雲：“我愛你還是百分之百，但現在來了個千分之千的，所以你只能避一下！”並拿出不菲的分手費，終於如願抱得美人歸。
而這段才子佳人的婚姻羨煞眾人，卻只維持了短短115天便告終，李敖在和胡因夢離婚時發表了一篇聲明，表示會分開錯全在他，但有一說指胡因夢當年原是炙手可熱的電影紅星，婚後卻遭受冷落，星運大不如前，偏偏李敖又不支持她，讓胡因夢很沒安全感，後來李敖和好友蕭孟能的財產侵占官司，更是壓垮兩人婚姻的最後一根稻草，因胡因夢出庭作證，導致李敖入獄半年，，兩人也徹底反目。
離婚後他曾在媒體前嘲弄胡因夢，說有次無意間推開廁所門，卻撞見因為便秘憋得滿臉通紅的胡因夢，實在不堪，胡因夢事後得知，僅淡然表示“在同一個屋檐下，是沒有真正的美人的。”
蔡康永出櫃全因李敖
2001年蔡康永上李敖代班的《文茜小妹大》，當時李敖問他：“你為什麼不結婚？你是不是gay？”蔡康永坦然承認，成了台灣演藝圈首位公開出櫃藝人。當時報導一出立即引起了相當大的轟動。
蔡康永事後也寫下題為“關於‘對我情感生活的報導’”的長文作出回應，面對湧入的各式流言，他維持一慣的樂觀以及高EQ，“這談不上一個‘出櫃’行動，因為我從來沒有躲在櫃子裡過，我是個幸運的人，這個世界並沒有怎麼壓迫過我，多謝老天保佑”、“別再罵李敖了，跟他坦承的說話，是我向他這樣一個‘真小人’致敬的方法，他活得很有風格，我願意給他‘粗魯發問’的特權。”2015年在中國綜《奇葩說》也首次坦承心境，忍不住淚灑現場，一句“我們不是妖怪”讓現場觀眾也跟著哭泣。
在中國發展的過氣藝人黃安，在微博上發文悼念李敖，他哀痛說“李敖大師去世了！”，並吟詩作對說“樽前作劇莫相笑，我死諸君思我狂。”、“懷念我永遠的精神導師，李敖大師永別了！”，並分享一張與李敖合影的舊照片，證明兩人交情頗深。摯友陳文茜得知消息，僅回記者：“哀，嘆。”