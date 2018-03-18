《康熙》首集來賓李敖逝世 小S：“他的思想永存人間”

名嘴兼作家李敖今（18）日上午10時59分在榮總醫院辭世，享壽83歲。他是《康熙來了》的首集來賓，主持人小S得知消息後感嘆表示：“人終究都會有這一天，但至少他的思想會永存人間。一路好走。”

《康熙來了》由小S、蔡康永聯手主持，“康熙”2字分別取自2位主持人姓名的第2個字，至於2004年1月5日播出的第一集內容，則是請來李敖擔任特別嘉賓。當年李敖在節目中，和主持人一來一往、幽默又有趣的對話，至今仍令人印象深刻。特別的是，節目13年前開播的首集來賓就是李敖。

不過，小S於2011年時，曾在《康熙來了》調侃李敖“暗戀蘭姐（指大S婆婆張蘭）”，開玩笑指出，李敖不斷批評大S的婚姻，是因為追不到張蘭，所以才用這種方式來表達愛意。而她當時的一番玩笑話，惹怒了李敖，還因此遭對方提告誹謗。

當時，整個事件延燒了整整兩個禮拜的時間，最後靠著蔡康永、王偉忠私下斡旋，才成功說服李敖上《康熙來了》，雙方才正式大和解，結束這場官司風波。此外，他當時以上5次《康熙》為交換撤告的條件，並宣稱要幫節目衝收視率，但事後他一共僅上了2次節目。

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