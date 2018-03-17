帶齊工具 橫行北馬 專偷燕窩 2賊栽了

（雙溪大年17日訊）橫行北馬，專駕貨卡車偷竊燕窩的3名慣犯今日凌晨爆竊一間引燕屋時，不小心觸動警報器。業者從閉路電視發現竊賊後，馬上指示員工包圍引燕屋捉人，2人當場被捕，一人摸黑逃脫。
此竊案於清晨4點多發生，遇竊的引燕屋位於新文英某養蝦場附近。
爆竊觸動警報器
被捕的2名華裔男子，其中一名29歲黃姓嫌犯，被揭發是怡保社警的前成員。他和23歲林姓嫌犯，皆來自吉打巴東倫武，而逃脫的是一名巫裔男子。
據業者透露，竊賊3人已是慣犯，經常駕貨卡車在北馬四處尋找可下手的引燕屋。
“他們在犯案時，偶爾會放鞭炮試探引燕屋是否有大量燕子。”
他說，嫌犯每次干案，都會取走閉路電視，以致業者沒有證據對付他們。
從嫌犯乘坐的貨卡車上，找到許多偷竊工具，包括大剪刀、燒焊器、鐵枝，以及金屬探測器。其中一名嫌犯身上也被搜出一張逾期的怡保社警證件。
全副武裝偷燕窩
他說，據嫌犯聲稱，金屬探測器是用來探測引燕屋，以避免爆竊碰到電線而觸電。
目前，2名嫌犯已交由瓜拉姆拉警方處置。
瓜拉姆拉警區主任賽菲阿都哈密受訪時，證實此案。
盧新治：電流防盜申請麻煩
根據BINTANG防盜系統有限公司經理盧新治指出，警鈴防盜系統是引燕屋必備安裝的器材，但竊賊從屋頂下來，或撬門而入，一旦碰觸警報，業者就會從手機接獲通知。
他受訪時說，除外，在北馬一帶很少人會安裝電流防盜系統，但他不排除有人會非法安裝。
北馬少有電流防盜系統
他說，安裝電流防盜系統的申請程序麻煩，因此引燕屋業者比較喜歡選擇安裝警鈴防盜系統。
“安裝電流防盜系統須向國家能源委員會申請，而業者在安裝後，對於任何意外都要負上一定的責任，因此這系統並不受歡迎。”
需求量增價格漲 燕窩有價賊覬覦
燕窩好價！馬來西亞燕農公會主席洪木坤接受《光明日報》訪問時說，現今的燕窩的確可以賣到好價格。
他以血燕為例，每公斤的市價約4000令吉，相信這原因，所以引起很多人都當起偷燕窩賊。
盜賊由集團操控
他說，燕窩在低迷時期的售價為每公斤800令吉左右，但隨著燕窩的需求量提高後，價格也跟著漲，如今已漲至每公斤約4000令吉，但市價的高漲也讓燕農擔心燕窩會被偷。
他指出，雖然10年前燕窩的市價已經漲至每公斤4000令吉，但是以往偷燕窩的手法與現在不同，以往多數都是個人行動，不過近期的燕窩盜賊是由一個集團所操控，他們會三五人到有燕屋的地方進行先觀察，然後再集合伺機下手偷取燕窩，並以半價售賣給買家或是民眾。
“偷燕窩賊每闖入一間燕屋，就可偷取到3至5公斤的燕窩，然後再以低價售賣，估計他們可賺取6000至1萬令吉左右。”