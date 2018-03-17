帶齊工具 橫行北馬 專偷燕窩 2賊栽了

（雙溪大年17日訊）橫行北馬，專駕貨卡車偷竊燕窩的3名慣犯今日凌晨爆竊一間引燕屋時，不小心觸動警報器。業者從閉路電視發現竊賊後，馬上指示員工包圍引燕屋捉人，2人當場被捕，一人摸黑逃脫。

此竊案於清晨4點多發生，遇竊的引燕屋位於新文英某養蝦場附近。

爆竊觸動警報器

被捕的2名華裔男子，其中一名29歲黃姓嫌犯，被揭發是怡保社警的前成員。他和23歲林姓嫌犯，皆來自吉打巴東倫武，而逃脫的是一名巫裔男子。

據業者透露，竊賊3人已是慣犯，經常駕貨卡車在北馬四處尋找可下手的引燕屋。

“他們在犯案時，偶爾會放鞭炮試探引燕屋是否有大量燕子。”

他說，嫌犯每次干案，都會取走閉路電視，以致業者沒有證據對付他們。

從嫌犯乘坐的貨卡車上，找到許多偷竊工具，包括大剪刀、燒焊器、鐵枝，以及金屬探測器。其中一名嫌犯身上也被搜出一張逾期的怡保社警證件。

全副武裝偷燕窩

他說，據嫌犯聲稱，金屬探測器是用來探測引燕屋，以避免爆竊碰到電線而觸電。

目前，2名嫌犯已交由瓜拉姆拉警方處置。

瓜拉姆拉警區主任賽菲阿都哈密受訪時，證實此案。

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