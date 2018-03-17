方天興：應尊重編務 政治人物勿指指點點

（八打靈再也17日訊）華總會長丹斯里方天興今日說，政治上的寸土必爭和勾心鬥角都不應把報章拖下水，編輯人和報章對新聞的取捨、角度的挑選、版位的前後，以及標題的大小等都必須受到尊重，不應由政治人物或其支持者來‘指指點點’。

他說，隨著全國大選即將來臨，政治人物應避免濫用新聞與輿論自由炮製假新聞，或假借打擊假新聞名義“做假喊假”。

他今日出席馬來西亞華文報刊編輯人協會會所開幕及“完美堂”揭幕儀式時說，他不希望報章媒體被“做假喊假”的政客蓄意利用，成為政治工具，甚至被攻擊為“親某方”或成為“某方的媒體”。

捍衛報人作業尊嚴

他說，如果我國的中文報章繼續被這些偏頗的政客標籤，無疑是對我國的新聞與言論自由的一大污衊與挑戰，尤其是中文報在過去數十年來所捍衛秉承的報人作業與尊嚴。

也是編協永久名譽顧問的方天興說，在民主國家的行政權、立法權和司法權的三權分立制度下，許多人呼籲將媒體或公眾視聽列為第四權，因此，除了選舉之外，持續開放的新聞與言論自由，以及對新聞和言論的負責，也是我國朝向民主、民聲及民權的重要部分。

“因此，我們希望政治人物繼續秉承來對媒體的尊重，而不是敵視媒體，因為對媒體的尊重，也是對民主及新聞自由的尊重。”

編協反映華社民聲