方天興：應尊重編務 政治人物勿指指點點

（八打靈再也17日訊）華總會長丹斯里方天興今日說，政治上的寸土必爭和勾心鬥角都不應把報章拖下水，編輯人和報章對新聞的取捨、角度的挑選、版位的前後，以及標題的大小等都必須受到尊重，不應由政治人物或其支持者來‘指指點點’。
他說，隨著全國大選即將來臨，政治人物應避免濫用新聞與輿論自由炮製假新聞，或假借打擊假新聞名義“做假喊假”。
他今日出席馬來西亞華文報刊編輯人協會會所開幕及“完美堂”揭幕儀式時說，他不希望報章媒體被“做假喊假”的政客蓄意利用，成為政治工具，甚至被攻擊為“親某方”或成為“某方的媒體”。
捍衛報人作業尊嚴
他說，如果我國的中文報章繼續被這些偏頗的政客標籤，無疑是對我國的新聞與言論自由的一大污衊與挑戰，尤其是中文報在過去數十年來所捍衛秉承的報人作業與尊嚴。
也是編協永久名譽顧問的方天興說，在民主國家的行政權、立法權和司法權的三權分立制度下，許多人呼籲將媒體或公眾視聽列為第四權，因此，除了選舉之外，持續開放的新聞與言論自由，以及對新聞和言論的負責，也是我國朝向民主、民聲及民權的重要部分。
“因此，我們希望政治人物繼續秉承來對媒體的尊重，而不是敵視媒體，因為對媒體的尊重，也是對民主及新聞自由的尊重。”
編協反映華社民聲
華總會長丹斯里方天興指出，馬來西亞華文報刊編輯人協會與中文報章，甚至與華社唇齒相依。
他說，編協除了捍衛新聞和言論自由之外，也在反映華社民聲、民情和民意方面，扮演舉足輕重和不可或缺的積極角色。他今日出席編協會所開幕及“完美堂”揭幕儀式時說，編協在經過8年的努力後，終於在領導層的帶領、社會企業界與華社領袖的支持下完成歷史使命，讓這座耗資約350萬令吉（包括裝修工程）的編協大樓順利開幕。方天興也是（編協）永久名譽顧問。他說，編協自1980年成立以來，成功凝聚了國內各大中文報章的編輯人，有效扮演提升彼此專業水平、捍衛編輯人專業、尊嚴及地位，以及捍衛新聞與言論自由的角色。
出席者包括編協永久名譽顧問丹斯里古潤金、永久贊助人丹斯里吳德芳、丹斯里陳炎順、拿督陳志勇、金獅集團主席丹斯里鍾廷森、海鷗集團董事主席陳凱希、媒體聯絡經理張賜興、馬華一帶一路中心執行主席拿督斯里蔡寶強和馬中友好協會執行秘書陳春福
編協會長會長拿督卜亞烈、副會長拿督張映坤、秘書林明標、財政陳漢光、理事郭清江、黃兆平、白維振、劉鳴遠、前任會長許春、廖慶曾、鍾啟章。'
網絡社媒成假新聞溫床
方天興也說，網絡和社交媒體很多時候成了製造、複製與廣傳假新聞的溫床，而其中許多社媒網站負責人及撰稿人並沒有經過正規的專業培訓。
“他們有些沒有新聞作業的正規培訓、雙向報導、求真求實的中立標準，而缺乏這方面把關的專業和水平，是導致假新聞或假消息在社交媒體滿天飛的肇因之一。”
他呼籲廣民眾透過傳統報章獲取正確資訊，以免受假新聞的影響及混淆。
卜亞烈：設媒體理事會 應廢1984年印刷出版令
馬來西亞華文報刊編輯人協會會長拿督卜亞烈指出，若政府設立了媒體理事會，就應該廢除1984年印刷及出版法令。
他說，許多先進國家在設立媒體理事會後，可減少執政當局對媒體的干預，同時也能處理媒體間或社會人士，包括企業、政治人物或普通老百姓對媒體的不滿，減少動輒帶上庭的情況。
“媒體理事會對新聞事業來說是一個很好的機制，也是一個可讓媒體自我管制的機制，它可扮演新聞監察理事會（Press Ombudsman）的角色。”
他認為，此組織應由媒體人主導，執政當局從旁協助，並委任一位高庭法官擔任主席，而其成員應該來自各語文媒體及社會各領域的代表。
“媒體理事會的設立談了數十年，媒體人曾在前新聞部長丹斯里萊益士耶丁時代擬定草案，交予他著手提呈國會，但最後卻沒有下文。
“這樣的組織是非常必要的，尤其是在關鍵時刻，譬如在即將到來的大選尤期顯得重要，因為中文媒體常常被指傾向執政當局，對我們指指點點，稍為不滿意就開罵或帶上法庭，倣如新聞正義的化身。”
他提醒，各大媒體在來屆大選上應時刻保持中立及公平的報導，並慎防如上屆大選般遭政黨或政治人物誣賴，以及記者在群眾大會上被羞辱的情況重演。
副首相兼內政部長拿督斯里阿末扎希日前指出，他將在來屆大選後與各媒體代表會面，以討論檢討1984年印刷及出版法令，同時也將探討設立媒體理事會的可行性。