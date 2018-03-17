普汀連任總統無懸念 俄大選投票率受矚目

（莫斯科17日訊）俄羅斯即將於明天舉行第七屆總統選舉，最新民調顯示，現任總統普汀支持率近70%，第四度當選總統幾乎已成事實。不過，這次選舉的投票率仍備受外界關注，專家指投票率高低、選舉過程是否平穩都將反映俄國民眾對國家未來政治走向的態度。而最迫切的民生問題，將是普汀未來6年任期一大挑戰。
普汀昨天發表電視講話，指人民意願決定國家未來，呼籲選民踴躍投票，並強調俄羅斯總統大選是自由的，投票給誰是每一個公民的權力，他希望公民充分利用自己的權力，決定國家未來。
7人陪跑炒熱選情
俄羅斯當局此次罕見地接受8名候選人角逐總統大位，除了普汀獨立參選，其他候選人都由政黨推舉，包括俄共推舉的格魯季寧、俄自民黨主席日里諾夫斯基、亞博盧黨創始人亞夫林斯基、俄增長黨主席季托夫、俄公民倡議黨推舉的電視主持人索布恰克、俄全民聯盟黨候選人巴布林和俄共產黨人黨提名的蘇拉伊金。
送iPhoneX誘投票
由於國內外普遍認為俄羅斯選情已定，而且其餘7名候選人的實力明顯不敵普汀，故被戲稱為普汀選舉的陪跑員。有分析指，當局不尋常地接受8名候選人，可能是有意藉此激發選民投票意願，拉抬投票率。
有趣的是，俄羅斯多個地方政府還會在投票日推出抽獎活動，獎品包括汽車、iPhone X等，試圖吸引民眾出門投票，避免出現投票率低迷的尷尬場面。
由此可見，投票率才是此次選舉的關鍵。莫斯科政治專家佩洛夫指出，為確保持續掌權的正當性，“普汀最不樂見的兩件事就是贏過對手太多，以及莫斯科和第二大城市聖彼得堡的投票率太低”。
近年來的經濟困境，導致俄羅斯貧困現象加劇，目前有約2000萬人口生活窘迫。民調結果顯示，人民普遍認為，普汀最有能力解決的問題主要集中在提升俄羅斯國際威望、降低恐怖主義風險、維護國家和地區和平等。但亦有許多民眾尤其是低收入群體，迫切希望普汀能改善民生、提高生活水平、消除社會不平等。
克里米亞首次參與大選 烏克蘭禁境內俄人投票
（基輔17日訊）克里米亞半島民眾在“脫烏入俄”後，首次參與俄羅斯總統選舉，當地人視之為“二次公投”、向普汀表達謝意的機會。不過，烏克蘭政府昨天宣布，禁止所有居住當地的俄羅斯人前往俄國外交代表機構投票。俄羅斯外交部批評烏克蘭干預俄國內政。
克里米亞“脫烏入俄”明天屆滿4周年，烏克蘭曾警告將起訴任何協助在克里米亞舉行俄國大選投票的人士，惟遭當地議員無視。
俄方原定安排住在烏克蘭的俄羅斯人，於投票日前往基輔、哈爾科夫、敖德薩及利沃夫的俄國外交代表機構投票。不過，烏克蘭內政部長阿瓦科夫表示，由於俄方堅持在克里米亞舉行“違法”選舉，決定除了享有外交地位的人員外，禁止境內的俄羅斯人前往投票。部分烏克蘭民族主義者早前揚言，將派人封鎖票站。
普汀政敵遭掐死 英列謀殺案
（倫敦17日訊）流亡英國的俄羅斯商人格魯式科夫（圖），周一被發現倒斃家中。英國警方昨天公布驗屍報告，指格魯式科夫死因是頸部受擠壓，已列為謀殺案處理。警方強調，現階段無證據顯示案件與俄羅斯前特工斯克里帕爾父女中毒有關。
警方指，驗屍報告顯示，格魯式科夫並無中毒，惟反恐部門已接手調查。
有英媒表示，警方將案件列作謀殺案來處理，將加強在英俄羅斯人的人身安全審查。
格魯式科夫曾任職俄羅斯航空高層，他一直批評普汀政權，也曾因為洗黑錢及欺詐被判監，其後逃到英國，8年前獲政治庇護。
俄羅斯聯邦調查委員會表明願意與英國合作，就格魯式科夫被殺及斯克里帕爾父女中毒案展開刑事調查。
英重審多宗俄人命案
格魯式科夫也是已故俄羅斯富商別列佐夫斯基的朋友，別列佐夫斯基2013年被發現在倫敦豪宅內死亡，英方驗屍相信他是自殺，但格魯式科夫認為是他殺。英國當局表示，會重新審視過去幾年十多宗涉及俄羅斯人在英國死亡的個案，包括別列佐夫斯基一案。