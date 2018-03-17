普汀連任總統無懸念 俄大選投票率受矚目

（莫斯科17日訊）俄羅斯即將於明天舉行第七屆總統選舉，最新民調顯示，現任總統普汀支持率近70%，第四度當選總統幾乎已成事實。不過，這次選舉的投票率仍備受外界關注，專家指投票率高低、選舉過程是否平穩都將反映俄國民眾對國家未來政治走向的態度。而最迫切的民生問題，將是普汀未來6年任期一大挑戰。

普汀昨天發表電視講話，指人民意願決定國家未來，呼籲選民踴躍投票，並強調俄羅斯總統大選是自由的，投票給誰是每一個公民的權力，他希望公民充分利用自己的權力，決定國家未來。

7人陪跑炒熱選情

俄羅斯當局此次罕見地接受8名候選人角逐總統大位，除了普汀獨立參選，其他候選人都由政黨推舉，包括俄共推舉的格魯季寧、俄自民黨主席日里諾夫斯基、亞博盧黨創始人亞夫林斯基、俄增長黨主席季托夫、俄公民倡議黨推舉的電視主持人索布恰克、俄全民聯盟黨候選人巴布林和俄共產黨人黨提名的蘇拉伊金。

送iPhoneX誘投票

由於國內外普遍認為俄羅斯選情已定，而且其餘7名候選人的實力明顯不敵普汀，故被戲稱為普汀選舉的陪跑員。有分析指，當局不尋常地接受8名候選人，可能是有意藉此激發選民投票意願，拉抬投票率。

有趣的是，俄羅斯多個地方政府還會在投票日推出抽獎活動，獎品包括汽車、iPhone X等，試圖吸引民眾出門投票，避免出現投票率低迷的尷尬場面。

由此可見，投票率才是此次選舉的關鍵。莫斯科政治專家佩洛夫指出，為確保持續掌權的正當性，“普汀最不樂見的兩件事就是贏過對手太多，以及莫斯科和第二大城市聖彼得堡的投票率太低”。

近年來的經濟困境，導致俄羅斯貧困現象加劇，目前有約2000萬人口生活窘迫。民調結果顯示，人民普遍認為，普汀最有能力解決的問題主要集中在提升俄羅斯國際威望、降低恐怖主義風險、維護國家和地區和平等。但亦有許多民眾尤其是低收入群體，迫切希望普汀能改善民生、提高生活水平、消除社會不平等。