【英足總杯】熱門紛紛出局 爭冠機率大增 雙藍搏殺

（倫敦17日訊）英格蘭足總杯8強戰壓軸上演強強對話，“藍狐”列斯特將坐鎮主場迎戰剛剛在歐冠出局的“藍調”切爾西，雙方對於這個杯賽均有所追求，皇權球場必然有一場腥風血雨的大戰。

在聯賽杯和歐冠出局後，足總杯可以說是切爾西可以爭奪的最後一項冠軍，對於帥位風雨飄渺的孔蒂而言，這也許是他們救命的稻草；至於列斯特，他們在聯賽排名第8，落後第6名的阿申納8分，想通過聯賽衝擊歐戰資格難度頗大，在聯賽沒有保級壓力下，全力爭奪足總杯不失為一個好選項。

藍狐狀態逐漸回勇

更為重要的是，隨著曼市、利物浦和阿申納等爭冠大熱門出局之後，足總杯賽強旅所剩無幾，各隊似乎看到了爭冠希望，勢必放手一搏爭取這項百年榮耀。在本賽季英足總杯晉級之路上，列斯特和切爾西並無遇到什麼勁旅，都是面對英甲、英冠低組別的球隊，兩隊此前曾因低估對手實力，被逼進行重賽方能出線，此番捉對廝殺，雙方將不作任何保留。

列斯特此前因馬赫雷斯轉會事件，戰績有一定下滑，不過隨著事件的平息，“狐狸軍團”回勇跡象明顯，藍狐上週在客場大勝西布隆，走出聯賽5輪不勝窘境。那場比賽，當家射腳瓦爾迪延續進球風，馬赫雷斯更是連場破門，雙子星旋風再度活躍起來。

藍狐狀態逐漸回勇 藍調場上表現不俗

客隊切爾西近期連續客場惡戰曼聯、曼市和巴塞羅納等強旅，結果均遭致敗仗。雖然近期成績單有些難看，不過孔蒂球隊在場上表現並不差，就拿對抗巴塞歐冠的次回合比賽來說，面對擅長控球的巴塞，藍調軍全場控球率是47%比53%，並無落後巴塞多少，而且場面打得很積極，一點都沒有龜宿防守，可惜沒有得到幸運女神眷顧，比賽中又有兩次中柱，兩回合對巴塞共有4次中柱。

歐冠出局後，孔蒂不僅沒有受到各方的批評，還贏得球員的力挺，以及媒體的支持聲，這勢必讓孔蒂和切爾西球員更有信心面對賽季餘下的比賽。