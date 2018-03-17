瘋傳峇里島辦婚禮 林志玲認嫁言承旭

（台北17日訊）林志玲和言承旭情纏多年，結婚、懷孕、復合傳言從沒斷過，日前又被中國網友爆料，傳出已經訂好峇里島某酒店要舉辦婚禮，雖然雙方事後都出面否認，但仍有媒體爆料，女方過去在某場聚會中，傳出曾親口承認並分享喜訊，現場還有不少演藝圈大哥、大姐，再度引發外界揣測。

林志玲2017年11月被拍到和言承旭約會，一起現身吉隆坡某酒店，雖然雙方都未正面承認戀情，僅表示是在剛聯繫上的階段，但仍讓不少支持這一對CP組合的粉絲興奮不已。此後，兩人結婚、懷孕、復合傳言頻被頻出，至今從沒斷過。

言承旭：誤傳

面對日前又被爆出婚訊，言承旭第一時間做出回應：“事情肯定是誤傳！目前言承旭本人正在台北籌備工作事宜，3月中下旬計劃會到中國做具體工作事務的推進。”林志玲工作室也跟著發表官方立場：“今年姐姐有許多海外工作邀約，這個月已經安排好在歐洲工作，不知道是誰要去峇里島結婚，網友想像力都很豐富太會自己腦補了，如果你們有受邀，記得多拍點照片和我們分享。”

不過，據台灣週刊報導，林志玲近來喜事頻傳，原因疑似和她先前現身在某場聚會時，所說的話有關，她被爆料當時親口承認與言承旭的婚訊，現場除了有某企業老闆，傳出演藝圈中一些資深大哥、大姐也有在場。如今婚訊傳聞被女方工作室形容為腦補，而聲明中提及的“歐洲工作”，也被懷疑或許是不希望婚宴被打擾的說詞，再度引發外界揣測與熱議，意外掀起討論。（HHC）