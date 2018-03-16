騎摩多上學遭撞後逃 姐傷妹身亡 等不及救護車

（森美蘭．文丁16日訊）向來放學由婆婆接載回家的姐妹倆，近日因婆婆外出旅行而自行共騎上學，詎料今日清晨兩人在上學途中遇撞後逃意外，蒙受重傷的妹妹遲遲等不到救護車，當場喪命。

這宗車禍於今早約6時30分發生在森州文丁路9英里處，即文丁啟智小學前方約100公尺。

死者文嘉慧（15歲）與姐姐文嘉琪（18歲）在文丁國中分別就讀中六和中三。

據了解，當時姐妹倆從文丁大紅花園住家共騎摩多上學，駛至案發地點時，與一輛轎車發生碰撞而翻摩多跌倒在地，然而涉禍轎車司機不但沒有停下，反而開車逃走。

事發後，聞訊趕到現場的家屬悲痛不已，姐妹倆的母親更是當場崩潰痛哭。

隨後，姐妹倆被送往芙蓉端姑查化醫院，受輕傷的姐姐傷勢無大礙，治療後已可出院。

森州汝來州議員阿魯古瑪接獲通知後立刻到場施援，並安慰痛失親人的家屬。他炮轟指文丁政府診所沒有救護車服務，導致救援工作被拖延。

“各地政府診所都必須具備救護車，以便在緊急事故發生後，能夠及時為當地人民提供救援服務；救護車故障送修，也該有替代救護車，而並非讓傷者苦苦等候，這是極度不合理的做法。”

死傷者的叔叔文子和透露，由於姐妹倆的母親必須上班，因此四姐弟自小每天放學後都會先到婆婆家，晚上才回自己的家。

“她們從小學起是由我負責載上學，放學時間由婆婆接載。這兩天，因為婆婆去了旅行，她們想到放學後沒人接載，就說兩姐妹自己騎摩多上學，我其實也不放心，但也沒辦法，誰知道他們今天才第二天自己上學，就出事了……”

他受訪說，死傷者在四姐弟當中分別排行第二和第四，大姐在外地唸書，三弟則剛領取大馬教育文憑，一家人就住在婆婆和叔叔家附近。(BPK)

森衛局否認延誤說法 救護車約30分鐘到場

據知，由於文丁政府診所的救護車故障送修，以致過去一個月來無法提供救援服務，因此今早事發後，民眾議論指姐妹倆等了大約1小時，救護車才姍姍來遲。

針對救護車姍姍來遲的現象，森州衛生局局長再努丁否認救護車延誤的說法，強調芙蓉端姑查化醫院熱線於今早約6時49分接獲投報後，馬上從良冷政府診所派出救護車前往施援，並於早上約7時20分到場。

“文丁政府診所原有的救護車的確因故障送修，我們已安排一輛替代救護車到該診所；救護車的需求量高，為了確保救護人員及傷者的安全，定期檢修很重要。”(BPK)

俞熙龍吁提供事故相關情報

意外發生後，教育部副部長拿督張盛聞也指示芙蓉市議員廖國賑、芙蓉馬華區會署理主席俞熙龍、文丁新村村長文金勝等人前往文丁國中及死者住家了解情況，準備伸出援手。

俞熙龍說，在學校師長眼中，遇禍的姐妹倆皆是品學兼優的好學生，死者原有大好前途，卻被一場意外毀了，令人心痛，而涉禍司機撞後逃的行為更是無法被接受。

“截止下午3時，我們仍未找到任何目擊者，在此呼籲任何人若正好經過事發地點、目擊這宗交通事故的發生，或有行車記錄儀拍下當時的畫面，請一定要勇敢站出來，向警方提供相關情報。”

廖國賑說，目前校方在處理死者的保險，並將在校內為家屬展開籌募撫恤金運動，接下來若還有什麼需要，馬華和馬青都會義不容辭幫忙。

“學生們上學與放學的安全問題一直受到官方重視，大家在路上必須提高警惕、加倍小心；撞後逃是很嚴重的罪行，希望有目擊者現身說法，助警方盡快找到涉禍司機。”(BPK)