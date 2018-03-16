躲森林續幹案 上週鎗口逃脫 2慣匪今伏誅

（雪蘭莪．萬撓16日訊）3人爆竊匪黨於上週五被警方殲滅一人後，逃脫的2名同黨在森林紮營藏身之餘尚繼續到附近民宅搶劫，結果7天後被警方發現他們蹤影。當警隊今日展開逮捕行動時，2匪持巴冷刀攻擊警員，結果被警方開鎗擊斃。

警方調查顯示，這個由3人匪黨，於2016年開始在萬撓和士拉央地區涉及搶劫和破門行竊。隨著警方先後將這3人殲滅，相信可偵破當地18宗涉及36萬令吉的搶劫和破門行竊案。

雪州警方是於今天凌晨4時30分左右，在鄧普勒森林公園的森林將2名匪徒擊斃；據知，警方發現匪徒在森林紮營的地點，也是早前國民服務訓練營地。

雪州總警長拿督馬茲蘭今天在現場向記者說，這2名命喪警方鎗下的匪徒，年齡分別廿餘至三十餘歲。

他指出，上週五警方在鄧普勒公園附近殲滅1名企圖破門行竊的匪徒時，另2名同黨僥幸逃脫警方的鎗口。沒有想到，他們一邊躲藏警方追捕，另一邊廂卻斗膽去搶劫民宅。

他披露，2天前，這2名匪徒在萬撓紹嘉娜地區搶劫一戶民宅後，警方依據情報進行追查行動。

2死者身上沒護照

他指出，警方於今天凌晨12時許開始在鄧普勒森林公園搜查匪徒，雖然在森林裡發現一個帳營，卻不見匪徒蹤影。警方之後再到另一座山搜尋，結果發現2名匪徒。

馬茲蘭說，當時警方立即表明身分，對方卻反抗並持巴冷刀攻擊警方。警方在自衛下唯有拔鎗，朝匪徒開射數鎗，結果2人命喪警方鎗下。

他指出，警方在匪徒扎營之處，起獲幹案工具及一些贓物，也發現一些食物以及匪徒洗澡和煮食的用具。

他說，2名死者身上沒有護照，警方正在查找已被匪徒脫售的贓物，因此警告公眾切勿購買來歷不明的物件，否則將受到警方對付。

他透露，警方目前援引刑事法典第307（企圖謀殺）條文調查此案。2名死者遺體已送往醫院剖驗。

不排除設多個落腳點躲藏

警方突擊匪徒在森林的紮營之處，距離森林入口處約2.5公里遠。調查顯示，他們在森林深處紮營生活了三四個月，每次幹案後都回會逃該處匿藏。

馬茲蘭說，匪徒對附近的環境也非常熟悉，不排除他們為了避免警方的追查，可能在附近及森林設下多個落腳點，方便躲藏。

據瞭解，警方相信，匪徒在森林紮營，作為他們躲避警方的“大本營”。

此外，他透露，警方追查到匪徒匿藏的大本營時，他們正在帳營內聊天，因此在發現警方時，馬上持刀攻擊警方，但最終邪不勝正，被警方擊斃。