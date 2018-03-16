MeToo浪潮席捲台政壇 名嘴周玉蔻爆料遭閣員性騷

（台北16日訊）從美國掀起的#MeToo反性騷擾浪潮吹到台灣政壇，名嘴周玉蔻今早在臉書發文爆料，指她曾遭現任閣員酒後性騷擾超過兩次。同時，立法院也驚爆至少有6名女助理曾遭男助理性騷擾。

台灣總統蔡英文昨日在臉書發文，內容提到社會對於女性在職場的處境要多一分同理心。周玉蔻對此有感而發，轉發該文章並爆料指：“蔡總統任命的現任閣員，注意，是現任閣員中，有一位男性就有酒後性騷擾的紀錄呀。”

稱曾向陳水扁政府反映

周玉蔻受訪時說，她看到蔡英文臉書的文章覺得很感慨，指事發於2000年，有閣員對她性騷擾，又指該名閣員酒品不佳，在政壇是非常有名的。她又稱，當時曾向陳水扁政府反映過該名男閣員的不當行徑，但沒人理她。如今這名閣員在蔡英文上台後又繼續當閣員，令她覺得憤怒，民進黨不能這樣雙重標準。

周玉蔻要求蔡英文與行政院長賴清德立即處理。她強調，騷擾不需要證據，只要女性有這樣的感受就可以成案，民進黨政府如果不處理，那麼蔡英文在臉書的宣示還有什麼意義？

立院6人遭男助理騷擾

此外，立法院也爆出有男助理性騷擾女助理，受害者超過6人，並且至少已有兩人因此離職。昨日，多個民間團體宣布成立“Me too”支持網絡及申訴專線。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎指控，有一名資深立委辦公室男助理不僅曾強親女助理臉頰，還曾對女助理摟腰、性騷擾，雖然有人向男助理的立委老闆控訴，但該名男助理卻沒受到懲罰。

民進黨婦女部主任蔡宛芬昨天也自爆，兩年前曾被公衛大佬性騷擾，單獨約她去泡溫泉，她當時鼓起勇氣告訴對方：“你這是職場性騷擾”，對方才罷休。

對此，立法院秘書長林志嘉回應，立法院反對任何性騷擾的違法行為，立法院任何員工若面對性騷擾，務必要勇於申訴。他又指，立法院設有性騷擾防治申訴管道，接獲員工申訴後，會由性騷擾申訴調查處理委員會進行相關調查處置。