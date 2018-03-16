安裝不足一週 壓力測試出事 美天橋垮塌4死9傷

（邁亞密16日訊）美國佛羅里達州邁亞密發生罕見施工事故，一班工人昨天下午為一座重950噸的新建行人天橋進行壓力測試時，天橋突然倒塌，最少8輛途經的車輛被壓至變形，有大批傷者被困。事件造成4人死亡，9人受傷送院，當局仍在瓦礫中搜尋生還者。

事發的佛羅里達國際大學（FIU）該座行人天橋原訂明年完工啟用，工程進度超前於上週六安裝完成，但不到一週就在壓力測試中垮塌。佛州聯邦參議員納爾遜告訴媒體，恐怕有6至10人喪生。邁亞密消防局官員隨後證實，目前死亡人數為4人。

事發時，有不少工人在橋上，同時有許多車輛在下方等候交通燈，天橋垮塌時來不及逃離，被困在瓦礫中。當局派出逾百名救援人員、起重機及搜救犬到場。FIU事後發表聲明，對事件表示震驚和悲痛，指校方正在參與救援。

全國運輸安全委員會指當局將展開調查，承建商亦表示會全面配合。

橋體恐繼續倒塌

消防局表示，天橋仍有繼續倒塌的危險，而警方也要求在事發地點上空的傳媒直升機撤離，讓他們探測及聆聽是否還有人被困及呼救。

加州大學柏克萊分校工程學教授貝亞指，建築商是採用“快速架設安裝”法，先於別處製作天橋主體，再運至現場組裝，減低交通阻塞。然而，建築商選擇在一條高速公路上作新嘗試是非常冒險之舉。有民眾表示對坍塌事故不感意外，指天橋太快建成，令人難以相信它能承受重量。