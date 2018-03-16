紅魔熱刺分身征足總杯 紅軍趁良機搶分

（倫敦16日訊）上週在“雙紅會”不敵曼聯掉至積分榜第4位，在爭奪英超亞軍已經失去優勢的利物浦，本週末在第31輪聯賽主場迎戰沃福特，必趁着身前的曼聯和熱刺都需應付足總杯之際，全取3分重新衝刺！
在“雙紅會”落敗後，利物浦如今仍是60分，而曼聯65分獨居次席，熱刺61分排第3位。落後曼聯5分，使紅軍在爭奪亞軍處境艱難。
不過，曼聯和熱刺本週末都有足總杯任務，這讓紅軍獲得了聯賽追分的良機。然而，一旦輸給沃福特，利物浦將失去爭奪亞軍的本錢，最多只能爭季軍。
沃福特目前在積分榜排第10位，基本上不可能有機會爭奪歐戰席位，也不會有降級之憂。
紅軍在與沃福特最近10次在晏菲交鋒贏了9次，最近一次主場輸給“大黃蜂”已經是1999年，這讓主帥克洛普相信本場3分垂手可得。
紅軍料輪換中場
目前在射腳榜上與熱刺首席射腳哈里凱恩同以24球並列榜首的紅軍神鋒薩拉赫，埃及射腳最近球風不錯，本場他肯定會尋求再有斬獲，趁著凱恩傷休六週時間，擴大與凱恩的進球差距。
除了薩拉赫，巴西鋒將菲爾米諾、塞內加爾邊鋒馬內過去在遭遇沃福特的比賽都有出色表現，前者在近4戰大黃蜂貢獻了3球3助攻，後者在近兩戰沃福特更3次射破對手龍門。
沃福特作客表現不佳，最近8場作客輸了7場，僅僅射進2球，此番遇上志在搶分、如狼似虎的紅軍，未戰已經強弱分明。
拉拉納因傷缺席了週二的訓練，米爾納與張伯倫將輪休，克洛普將輪換中場配置，亨德森和維納爾杜姆有望與埃姆雷詹首發。後防的洛夫倫將會被馬蒂普取代，阿諾德獲輪休，戈梅斯有望搭檔羅拔遜出場。鋒線仍是馬內、薩拉赫和菲爾米諾。
沃福特傷兵滿營，卡巴塞爾、卡布爾、克萊維利、德烏洛費烏、查洛亞以及克茨卡全部掛彩未能披甲，主帥薩維.卡希亞將派特羅伊迪內出任單箭頭。
克洛普自從入主晏菲以來，從未試過連續兩場聯賽吃敗仗。利物浦另一優勢在於，本賽季至今主場仍然保持不敗，沃福特看來只能輸少當贏。
克洛普不會執教紅軍20年
根據《鏡報》報道，利物浦主帥克洛普表示，他絕對不會像費格申和溫格那樣，在同一支球隊執教長達20年。
克洛普接受《BBC》的英超一檔節目的記者加比羅根的採訪時，被問及是否會像費格申爵士在曼聯以及溫格在阿申納一樣，在利物浦執教長時間時給予否認。
“不，不可能。我很尊重溫格和費格申爵士為足球做出的貢獻，但是現在的比賽有很大的不同，尤其是這類事情變化很大。”克洛普表示。
“我覺得相比最近15年，現在到處都是社交媒體，我不看，但是它會從各方面影響到你。”渣叔說道。
費格申在曼聯執教了27年，而溫格仍是阿申納教練，他已經執教了22年。
“我現在50歲，生活中的一切都感覺很年輕，但是對於這些社交媒體，我太老了。20年後，我就70歲了，我不能保證自己還能在這裡執教。”
保級搶分戰扎哈復出 老鷹雙翼齊飛攻哈德
週六其餘三場交鋒，對於排名第18至20位的水晶宮、史托克以及西布隆三隊可謂非常關鍵，他們都面臨著保級搶分的任務。
“老鷹”水晶宮是作客排名第15位的哈德斯菲；去年8月份，水晶宮在本賽季首循環慘吞哈德斯菲3蛋，因此本場除了要搶分，另一任務就是要雪恥。
哈德斯菲近況欠佳，今年來9輪聯賽僅2勝1和6負，目前僅比身處降級區的水晶宮多出4分，換句話說哈德斯菲要穩妥保級，本場也非要全取3分不可。中場亞倫莫伊本場復出，讓哈德斯菲底氣增加不少。
水晶宮近況同樣差勁，最近7場未勝過。不過，荷蘭翼鋒范恩霍爾特已經連續三場破門，包括首次射破切爾西和曼聯的龍門。象牙海岸前鋒威爾弗萊德.扎哈傷癒復出，讓水晶宮鋒線威力大增。
第19位的史托克主場迎戰第9名埃弗頓，史托克在最近4次戰埃弗頓僅1和3負，主帥藍柏特自1月份取代馬克休斯入主以來，在6輪聯賽仍未勝過，他期盼能夠首次打敗埃弗頓，助隊逃出降級區。
陶匠主帥盼首勝糖軍
不過，藍柏特必須先解決門將巴特蘭的丟球率，後者在英超丟了49球，僅次於哈德斯菲門將羅斯爾。
埃弗頓上輪取勝終止連敗，但該隊作客表現糟糕，而且近10年來從未在聯賽中雙殺過史托克。前鋒魯尼去年8月重回“太妃糖”後，就是在對史托克的比賽為隊貢獻了回歸的第一球。
副班長西布隆作客第12位的伯恩茅斯，西布隆近期6連敗，而且在15場作客比賽有14場不勝，狀況差勁。
伯恩茅斯雖然在近5次主場比賽僅1勝，但他們最近在11場比賽都有進球，因此本場交鋒更被看好。