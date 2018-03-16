紅魔熱刺分身征足總杯 紅軍趁良機搶分

（倫敦16日訊）上週在“雙紅會”不敵曼聯掉至積分榜第4位，在爭奪英超亞軍已經失去優勢的利物浦，本週末在第31輪聯賽主場迎戰沃福特，必趁着身前的曼聯和熱刺都需應付足總杯之際，全取3分重新衝刺！

在“雙紅會”落敗後，利物浦如今仍是60分，而曼聯65分獨居次席，熱刺61分排第3位。落後曼聯5分，使紅軍在爭奪亞軍處境艱難。

不過，曼聯和熱刺本週末都有足總杯任務，這讓紅軍獲得了聯賽追分的良機。然而，一旦輸給沃福特，利物浦將失去爭奪亞軍的本錢，最多只能爭季軍。

沃福特目前在積分榜排第10位，基本上不可能有機會爭奪歐戰席位，也不會有降級之憂。

紅軍在與沃福特最近10次在晏菲交鋒贏了9次，最近一次主場輸給“大黃蜂”已經是1999年，這讓主帥克洛普相信本場3分垂手可得。

紅軍料輪換中場

目前在射腳榜上與熱刺首席射腳哈里凱恩同以24球並列榜首的紅軍神鋒薩拉赫，埃及射腳最近球風不錯，本場他肯定會尋求再有斬獲，趁著凱恩傷休六週時間，擴大與凱恩的進球差距。

除了薩拉赫，巴西鋒將菲爾米諾、塞內加爾邊鋒馬內過去在遭遇沃福特的比賽都有出色表現，前者在近4戰大黃蜂貢獻了3球3助攻，後者在近兩戰沃福特更3次射破對手龍門。

沃福特作客表現不佳，最近8場作客輸了7場，僅僅射進2球，此番遇上志在搶分、如狼似虎的紅軍，未戰已經強弱分明。

拉拉納因傷缺席了週二的訓練，米爾納與張伯倫將輪休，克洛普將輪換中場配置，亨德森和維納爾杜姆有望與埃姆雷詹首發。後防的洛夫倫將會被馬蒂普取代，阿諾德獲輪休，戈梅斯有望搭檔羅拔遜出場。鋒線仍是馬內、薩拉赫和菲爾米諾。

沃福特傷兵滿營，卡巴塞爾、卡布爾、克萊維利、德烏洛費烏、查洛亞以及克茨卡全部掛彩未能披甲，主帥薩維.卡希亞將派特羅伊迪內出任單箭頭。

克洛普自從入主晏菲以來，從未試過連續兩場聯賽吃敗仗。利物浦另一優勢在於，本賽季至今主場仍然保持不敗，沃福特看來只能輸少當贏。

克洛普不會執教紅軍20年