虐童? 母親：兒身多處瘀青 保母：傷痕非我造成

（威南15日訊）12年前因車禍險變植物人的堅強母親在5年前冒著生命危險生子，上週兒子疑被保母虐打，身體多處瘀青，令她心疼又憤怒而報警。保母被警方扣留一天助查後，承認因男童大便後，把糞便塗抹牆壁和電視機而摑他臉頰和拉他耳朵，至於孩子手上、背後和屁股的傷痕，絕對不是她造成的。

這起虐童案是本月9日(上周五)發生在巴里文打。5歲張男童身上有多處瘀青，被幼兒園老師發現而通報家長。男童家人住在巴里文打，而保母家則在巴里文打與高淵邊界的繁榮花園。

母親冒生命危險誕男童

男童母親張太太說，他們是在去年5月通過一名咖啡店安娣介紹，把兒子交給該名保母照顧，每月費用850令吉，其中50令吉是載送孩子來回幼兒園的補貼。

“當天早上7時許，丈夫如常將兒子送去保母家後才去上班，而保母則在9時送兒子去幼兒園，當時他身上並沒有異樣。下午時，幼兒園老師發現孩子臉上和身體多處瘀青而通知我，我趕來看到也嚇了一跳，馬上通知老公和姐妹，然後去報案和去巴里文打醫院驗傷。”

她說，孩子的臉被摑、兩隻耳朵被拉傷流血、嘴巴也腫不能吃固體食物，只能泡美祿給他喝，此外，背部和屁股有被捻的傷痕，但沒有鞭痕。醫生說孩子身上明顯是被打的傷痕，叫家長報警。

幼兒園發現傷痕揭發

“我們有責問保母為何孩子有瘀青，她否認打孩子，還說是他自己走路拌倒、或是在玩耍時不小心跌倒致傷，被召去警局問話時，她才承認有打孩子，至今就沒給出任何交代。”

男童的阿姨說，姐夫每日早上7時將外甥送到保母家，對方9時左右送往幼兒園，下午1時再載回家裡照顧，姐夫下午6時放工時去載他回家。今年開始，他們發現他身上有一些小傷痕，惟保母說是小孩子玩耍時跌倒所致，因為痕跡很小，孩童跌倒損傷也很尋常，所以他們也沒有很在意，但上週的瘀青著實令他們嚇了一跳。他們當日投報警方，保母被扣留一天就釋放。

男童先後被送到巴里文打醫院和雙溪峇甲醫院驗傷，家長也往巴里文打警局和威南縣警察總局報案，目前案件交由威南警方調查。

“慶幸外甥沒受內傷，現今警方性罪案、虐童及家暴調查組已接手調查，預計需要一週時間向小事主查詢事發狀況。”

她說，姐姐于10多年曾發生嚴重車禍險變植物人，冒著危險生下外甥，至今視線朦朧兼行動不俐索。

張太太指出，兒子性格相當怕生，已經會自行去廁所、用餐，況且性格文靜，不可能如此頑皮。