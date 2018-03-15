虐童? 母親：兒身多處瘀青 保姆：傷痕非我造成

（威南15日訊）12年前因車禍險變植物人的堅強母親在5年前冒著生命危險生子，上週兒子疑被保姆虐打，身體多處瘀青，令她心疼又憤怒而報警。保姆被警方扣留一天助查後，承認因男童大便後，把糞便塗抹牆壁和電視機而摑他臉頰和拉他耳朵，至於孩子手上、背後和屁股的傷痕，絕對不是她造成的。
這起虐童案是本月9日(上周五)發生在巴里文打。5歲張男童身上有多處瘀青，被幼兒園老師發現而通報家長。男童家人住在巴里文打，而保姆家則在巴里文打與高淵邊界的繁榮花園。
母親冒生命危險誕男童
男童母親張太太說，他們是在去年5月通過一名咖啡店安娣介紹，把兒子交給該名保姆照顧，每月費用850令吉，其中50令吉是載送孩子來回幼兒園的補貼。
“當天早上7時許，丈夫如常將兒子送去保姆家後才去上班，而保姆則在9時送兒子去幼兒園，當時他身上並沒有異樣。下午時，幼兒園老師發現孩子臉上和身體多處瘀青而通知我，我趕來看到也嚇了一跳，馬上通知老公和姐妹，然後去報案和去巴里文打醫院驗傷。”
她說，孩子的臉被摑、兩隻耳朵被拉傷流血、嘴巴也腫不能吃固體食物，只能泡美祿給他喝，此外，背部和屁股有被捻的傷痕，但沒有鞭痕。醫生說孩子身上明顯是被打的傷痕，叫家長報警。
幼兒園發現傷痕揭發
“我們有責問保姆為何孩子有瘀青，她否認打孩子，還說是他自己走路拌倒、或是在玩耍時不小心跌倒致傷，被召去警局問話時，她才承認有打孩子，至今就沒給出任何交代。”
男童的阿姨說，姐夫每日早上7時將外甥送到保姆家，對方9時左右送往幼兒園，下午1時再載回家裡照顧，姐夫下午6時放工時去載他回家。今年開始，他們發現他身上有一些小傷痕，惟保姆說是小孩子玩耍時跌倒所致，因為痕跡很小，孩童跌倒損傷也很尋常，所以他們也沒有很在意，但上週的瘀青著實令他們嚇了一跳。他們當日投報警方，保姆被扣留一天就釋放。
男童先後被送到巴里文打醫院和雙溪峇甲醫院驗傷，家長也往巴里文打警局和威南縣警察總局報案，目前案件交由威南警方調查。
“慶幸外甥沒受內傷，現今警方性罪案、虐童及家暴調查組已接手調查，預計需要一週時間向小事主查詢事發狀況。”
她說，姐姐于10多年曾發生嚴重車禍險變植物人，冒著危險生下外甥，至今視線朦朧兼行動不俐索。
張太太指出，兒子性格相當怕生，已經會自行去廁所、用餐，況且性格文靜，不可能如此頑皮。
家屬：鄰居稱保姆夫妻常吵架
男童的阿姨說，既然已經報案，他們就交由警方去調查，用法律來討取公道。在臉書上揭露保姆的惡行，是為了不要有下一個“ 受害者”。
“事發後，外甥相當懼怕陌生人，我弟弟去跟保姆的左鄰右舍打聽，鄰居說他們夫妻常常吵架。”
據張太太形容，保姆是一個笑容可掬、很親和的人，當初他們夫婦視察環境相當滿意才把孩子托付給她，沒想到兒子竟然會被虐打。
“這件事之後，兒子的情緒大起大落，他跟我說“媽咪，我不要去保姆家”，我跟他說不會再去保姆家，他才平伏下來，由此看出他有多恐懼。”
張太太目前親自載送兒子，下個月會送他去安親班。
警：扣留保姆2天非1天
威南警區主任沙菲安受詢時指出，警方援引2001年儿童保護法令第31（1）（虐待孩童）條文調查此案，也扣留有關保母2天助查，並非如社交媒體所說的只有一天。
客廳沖涼房滿地是糞 保母承認生氣才動手
保母陳女士承認因為男童將糞便塗抹牆壁和電視機，一時氣憤而摑打和拉他的耳朵，她認錯也願意向家長道歉，但對方不接受和談，孩子身上的傷痕也絕對不是她造成的。
男童阿姨將外甥瘀青的照片上載到臉書後，網友猛烈撻伐這名“虐童”保母，而她今午接見上門的記者，講述事發經過。
她澄清，事發後她從來沒有接受過訪問，也不曾說過“我沒有錯”這樣的話，這是網絡媒體為她扣上的帽子；相反，她知道自己有錯，也願意道歉，可是對方不接受，沒有給她道歉的機會。
“我有向警方承認，我有打他耳光及拉他耳朵，至於他手上痕跡、背部和屁股的傷痕，我也想知道是從何而來。”
擁有3名孩子的陳女士(42歲)說，她是第一次照顧別人的孩子，張男童是通過朋友介紹給她照顧。
家長交代若頑皮可教訓
她說，這個小孩子很頑皮好動，喜歡爬上爬下，其家長曾經交代如果男童“壞蛋”可以打他，但她都沒有打過他。
她指出，近兩三個月，他突然性格大變，常常大便在褲子，事先也不要講。有好幾次，幼兒園把他大便在褲子的衣褲包回來，她也幫他洗清潔，有時只是打他的手，教育他說大便時要告訴大人，不可以大便在褲子內。
陳女士說，她有告訴男童的父親，其孩子怪異的行為，男童父親說他大便過的衣褲不用洗，直接丟掉。她一開始不忍心丟其衣褲，就一直在洗，最近確實有丟了四五件衣褲。
“發生事那天，他坐在椅子上大便在褲子，用手把大便挖出來塗抹在牆壁上和電視機，然後走去廁所，大便掉在地上，他又拿校服去擦大便，踏到客廳到沖涼房滿地都是糞，我一時怒氣便摑他臉頰，拉他耳朵時可能指甲刮傷了他的耳背。”
“男童兩邊臉頰瘀青和耳朵傷是我造成的。至於額頭傷痕可能是他自己撞傷，眼部的傷痕是他之前自己抓傷，曾經向他父親報備。”
陳女士，事發當晚，其親戚有去醫院探望男童，並向男童的父親道歉及要求和談，但其父親說自己做不了主。
陳女士說，他們全家人都很疼愛男童，她有一名六歲的小女兒，全家人一直稱呼男童為弟弟。