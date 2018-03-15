白宮新經濟顧問對華強硬 擬組反中貿易聯盟

（華盛頓、北京15日訊）美國白宮宣布，總統特朗普邀請財經媒體CNBC的資深評論員庫德洛加入其內閣，出任白宮首席經濟顧問，接替上週辭職的科恩。庫德洛揚言，將對中國採取更強硬的貿易立場，可能與貿易夥伴盟國組成聯盟，一起反制中國。

70歲的庫德洛是保守派經濟學者，曾在前總統里根時代擔任白宮助理經濟顧問，之後曾為投資銀行貝爾斯登擔任首席經濟學家，2001年加入CNBC財經電視頻道，成為財經評論員兼主持人，庫德洛抱持著支持自由貿易的觀點。

促華減3914億貿易順差

庫德洛稱，對美國而言，經濟增長乃最重要的事務，他和特朗普在經濟政策上有一致看法，不認為特朗普宣布關稅措施會傷害到美國經濟。他補充說，他反對最初看到的全面關稅計劃，但後來白宮暫時豁免加拿大和墨西哥，並為盟友打開談判大門後，他的立場有所軟化。

庫德洛又指，中國在貿易方面長期不按遊戲規則，他認為在貿易議題上，中國是值得嚴苛對待的國家。一般相信，庫德洛上任後的首要任務，是就鋼鋁關稅與各國進行談判。

另一方面，特朗普上週曾表明，要求中國削減10億美元對美貿易順差。白宮發言人昨天澄清，特朗普的意思是1000億美元（約3914億令吉），非之前說的10億美元。據美國統計局數據，去年美國對中國的貿易逆差達到破紀錄的3750億美元（約1.4兆令吉），佔美國總體外貿赤字約三分之二。

鷹派佔據白宮要職

白宮經過一輪人事變動後，顯示主張對中國態度強硬的鷹派逐漸佔上風。目前，特朗普身邊已正式擴大至5名鷹派官員，包括國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤、國家貿易委員會主席納瓦羅、白宮首席經濟顧問庫德洛。加上防長馬蒂斯及國家安全顧問麥克馬斯特均是退伍軍人，同樣是強硬鷹派。