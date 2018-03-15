白宮新經濟顧問對華強硬 擬組反中貿易聯盟

（華盛頓、北京15日訊）美國白宮宣布，總統特朗普邀請財經媒體CNBC的資深評論員庫德洛加入其內閣，出任白宮首席經濟顧問，接替上週辭職的科恩。庫德洛揚言，將對中國採取更強硬的貿易立場，可能與貿易夥伴盟國組成聯盟，一起反制中國。
70歲的庫德洛是保守派經濟學者，曾在前總統里根時代擔任白宮助理經濟顧問，之後曾為投資銀行貝爾斯登擔任首席經濟學家，2001年加入CNBC財經電視頻道，成為財經評論員兼主持人，庫德洛抱持著支持自由貿易的觀點。
促華減3914億貿易順差
庫德洛稱，對美國而言，經濟增長乃最重要的事務，他和特朗普在經濟政策上有一致看法，不認為特朗普宣布關稅措施會傷害到美國經濟。他補充說，他反對最初看到的全面關稅計劃，但後來白宮暫時豁免加拿大和墨西哥，並為盟友打開談判大門後，他的立場有所軟化。
庫德洛又指，中國在貿易方面長期不按遊戲規則，他認為在貿易議題上，中國是值得嚴苛對待的國家。一般相信，庫德洛上任後的首要任務，是就鋼鋁關稅與各國進行談判。
另一方面，特朗普上週曾表明，要求中國削減10億美元對美貿易順差。白宮發言人昨天澄清，特朗普的意思是1000億美元（約3914億令吉），非之前說的10億美元。據美國統計局數據，去年美國對中國的貿易逆差達到破紀錄的3750億美元（約1.4兆令吉），佔美國總體外貿赤字約三分之二。
鷹派佔據白宮要職
白宮經過一輪人事變動後，顯示主張對中國態度強硬的鷹派逐漸佔上風。目前，特朗普身邊已正式擴大至5名鷹派官員，包括國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤、國家貿易委員會主席納瓦羅、白宮首席經濟顧問庫德洛。加上防長馬蒂斯及國家安全顧問麥克馬斯特均是退伍軍人，同樣是強硬鷹派。
傳歐日同意對華施壓 換取美鋼鋁關稅豁免
美國落實開徵鋼鋁關稅，據報作為美國盟友的歐盟和日本為了爭取獲得豁免，同意與華府合作向中國施壓，應對產能過剩的問題。
《華爾街日報》報導，歐盟和日本代表上周末曾會見美國貿易代表萊特希澤，進行有關鋼鋁稅豁免的談判。部分國家自稱是美國的防禦安全夥伴，不應該被課徵鋼鋁稅；有些國家提出願意配合美國，就鋼鋁產能過剩問題向中國施壓，以換取美國的鋼鋁關稅獲得豁免。
美方提議相關國家自願限制鋼鋁出口至美國，以換取關稅豁免。歐盟官員證實，共同打擊鋼鐵產能過剩，是美國提出豁免關稅的條件之一，歐盟現時已推出53項相關措施，其中27項是針對中國。
日媒報導，日方認為中國及韓國作出“不正當的傾銷行為”，令本土企業受到打擊，決定對中韓兩國出產的碳素鋼零件，徵收為期5年的反傾銷稅。
消息指，美國商務部已著手制訂國家和公司申請豁免的條件和手續，最快本周末公布。
特朗普遲遲未簽 台灣旅行法今自動生效
鼓勵美台高官互訪的《台灣旅行法》在美國參眾兩院一致表決過後，美國總統特朗普遲遲未簽署。專家說，特朗普很可能選擇讓此法案在未簽署的狀況下，自動生效，避免引起中國方面更大反彈。
曾在眾院外交事務委員會擔任高級幕僚多年的郝德平說，根據規定，總統在接到國會通過的法案後，依法必須在10個工作日內，將簽署好的法案送回國會，否則法案將自動生效成為法律。
郝德平說，《台灣旅行法》本月5日送交白宮，即使特朗普沒有簽字，但只要他未在法案上做出否決權，並將注有否決理由的檔案送回國會，那麼這個法案將會在3月16日自動生效。郝德平說，由於近來美中之間有貿易問題的緊張，或許特朗普會選擇不在法案上簽字而讓《台灣旅行法》自動生效，“如果他不希望進一步引起北京敵意的話”。