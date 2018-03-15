【歐冠聯賽】梅西2球1助攻破藍調 巴塞完勝晉8強

（巴塞羅納15日訊）西甲豪門巴塞羅納週三在歐冠16強次回合交鋒，倚靠梅西梅開二度並助攻登貝萊破門，主場以3比0完勝英超冠軍切爾西，以4比1總比分晉級8強。

梅西的2球不但讓他打進了歐冠百球，他也在首回合首次攻破切爾西龍門，兩回合三破藍調龍門！首回合，雙方1比1戰平。

兩隊共交鋒13次，巴塞獲3勝6和4負。但巴塞在主場近4次對陣切爾西僅4連和。切爾西最近6次作客諾坎普同樣未嚐勝績，僅4和2負。

巴塞的首發陣容，賽前被視為不可能出場的中場大將伊涅斯塔意外首發，登貝萊也輪換登場。切爾西僅用吉魯輪換佩德羅首發。

開賽僅2分鐘多，巴塞就早早破門，梅西右路與登貝萊踢牆配合，蘇亞雷斯得球直塞，梅西禁區右側底線小角度低射，皮球從庫爾圖瓦雙腿之間進網。切爾西丟球後馬上反攻，威廉和阿扎爾的遠射都被封堵。第6分鐘，威廉左路任意球勁射，皮球折射擊中邊網。第12分鐘，威廉右側禁區前勁射，被特爾施特根撲住。

第20分鐘，梅西中場搶斷法佈雷加斯，連過克里斯滕森和阿茲皮利奎塔左路橫傳，登貝萊禁區右側右腳勁射，2比0，這是登貝萊巴塞生涯首球！

第37分鐘，威廉禁區突破回敲，馬科斯-阿隆索中路左腳抽射，被特爾施特根撲出。

第44分鐘，烏姆蒂蒂背後絆倒吉魯，威廉抗議判罰吃到黃卡。馬科斯-阿隆索主罰禁區弧頂任意球射門，皮球擊中近門柱彈出底線。

主裁兩次拒判點球

續賽第48分鐘，切爾西險些再丟球；庫爾圖瓦出球失誤，蘇亞雷斯搶斷後勁射，庫爾圖瓦將球撲出。皮克疑似在禁區內推倒馬科斯-阿隆索，但主裁拒判點球，吉魯抗議又吃到黃卡。

巴塞主帥巴韋德派保利尼奧換下伊涅斯塔，受傷的布斯克茨被安德烈-戈麥斯換下。

第64分鐘，蘇亞雷斯直傳，梅西強突阿茲皮利奎塔至禁區左側勁射，皮球再次從庫爾圖瓦襠下入網，3比0！這是梅西歐冠第100球！

切爾西用莫拉塔和扎帕科斯塔換下吉魯和摩西，巴塞讓比達爾換下登貝萊。

第79分鐘，梅西右側禁區前任意球射門繞過人牆，被庫爾圖瓦擊出。第85分鐘，拉基蒂奇角球傳中，保利尼奧頭球攻門又被庫爾圖瓦單掌托出橫樑。第90分鐘，呂迪格頭球擊中橫樑。最終，巴塞以總比分4比1勝出！