外勞殺女友藏屍衣櫃 屋友聞臭味揭兇殺案

（檳城14日訊）恐怖情殺案！殺女友後藏屍衣櫃！

一名尼泊爾籍外勞，疑爭風吃醋殺害印尼籍女友後，把女友的屍體藏在租住單位房間的衣櫃內並反鎖，過後逃之夭夭。

外勞過後逃之夭夭

女死者的遺體直到腐爛發臭後才被和嫌犯同住的2名屋友發現。據知，該兩名屋友是因為嗅到該外勞的房內傳出惡臭，用尖物撬開房門入房檢查，發現惡臭傳自房內的衣櫃，心覺不妙下再撬開該衣櫃而揭發這起殺人藏屍案。

女死者是25歲的珊蒂，來自印尼，在峇六拜工廠當操作員。

她和朋友租住在壟尾綠園17樓的一個單位，而女死者男友即嫌犯，則租住在25樓的一個單位，死者的遺體是被藏在25樓單位。

根據警方調查，珊蒂的屋友是在本月10日最後一次在嫌犯單位內見到她，過後珊蒂就失去蹤影。

據推測，珊蒂可能在當天就已遇害，過後被藏屍在衣櫃裡。

在這之前，死者的朋友都沒有懷疑，以為珊蒂和男朋友只是去了別處，哪知週二晚上，珊蒂卻被發現臥屍在男子房內的衣櫃，而以其屍體腐爛的程度來推測她已喪命多天。東北縣警區主任安華奧瑪說，警方是在週二晚上接到投報後派員前往調查，法醫等過後也有到現場採證。他說，發現女死者屍體的是嫌犯的2名同住屋友。

“他們是從週二早上嗅到臭味，到了晚上下班後發現臭味更加濃烈，在起疑下撬開嫌犯的房間，再撬開上鎖的衣櫃，驚見衣櫃中的屍體才報案求助。

安華奧瑪說，警員和法醫在現場檢查後，並沒發現女死者的身體上有任何的可疑傷口，真正死因只有等到剖驗結束後才可證實。

死者嫌兇同是工廠操作員

警方追緝命案發生後失蹤的女死者男友，以協助調查此命案。

安華奧瑪說，珊蒂來自尼泊爾的男友目前行蹤不明，警方相信他涉案，目前已經四處追緝嫌兇。

他說，女死者男友名叫山迪，27歲、同樣也是工廠操作員，他和發現女死者的2名尼泊爾籍外勞同住在該單位。

警方現援引刑事條文302（謀殺）條文調查該起案件。