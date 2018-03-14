身障無礙偉大思想 著名物理學家霍金逝世

（倫敦14日訊）英國著名物理學家霍金周三在劍橋家中安詳逝世，終年76歲，家人暫未透露其死因。霍金子女發表聲明，對父親離世感到極度悲痛，認為父親是偉大的科學家，所留下的研究成就將會獲得延續，又指霍金的勇敢、堅毅及幽默，啟發全球人類，會永遠懷念他。

霍金提出“黑洞理論”，以量子力學應用於解釋黑洞現象，對宇宙大爆炸亦有獨特觀點，啟發人類的太空探險，被喻為是“現代愛因斯坦”。

曾被斷言只能活2年

霍金1942年出生於英國牛津郡一個中產家庭，父母均是牛津高材生。霍金在牛津大學攻讀自然科學及物理學，其後往劍橋大學進修理論天文學和宇宙學。但21歲的霍金甫入劍橋，便確診患有肌萎縮性脊髓側索硬化症，俗稱漸凍症，會隨著歲月逐漸愈加嚴重，導致肌肉萎縮及癱瘓。醫生曾斷言他最多只能再活2年，但他以頑強的生命力多活了50年，令醫生也大感意外。

霍金曾說過，他當年擔心過自己命不久矣，曾想過放棄從事研究，但隨著肌肉衰退速度減慢，他於2年內完成博士學位。劍橋畢業後，霍金留在大學從事研究工作。他70年代初結合了量子力學和廣義相對論，提出黑洞蒸發論，有關論文被譽為“物理學史上最深刻論文之一”，引發黑洞蒸發的能量更被命名為“霍金輻射”。80年代，霍金因推出《時間簡史》而一舉成名，成為黑洞和宇宙大爆炸理論的權威。令人驚訝的是，他的研究都是被病魔禁錮輪椅上的20年內完成。

借助合成器發聲

1985年，霍金因肺炎而接受手術後，逐漸失去說話能力，只能借助合成器發聲說話，用身體僅餘可活動部位控制電腦，最初還能用手指，後來用頭和眼睛，再進而靠面頰肌肉的感應器，但連頰肌控制力也漸失，就求助於腦電波控制。

冥冥中，霍金生來就與科學有不解緣，他出生之日是科學先驅伽利略的死忌、霍金死亡之日，巧合地是另一偉大科學家愛因斯坦的冥壽。

深信外星人將掠奪地球

預言地球千年內毀滅

霍金對宇宙是否存在外星人，別有一番見解。他以數學邏輯推算外星人幾乎肯定存在；又認為他們對地球不懷善意。霍金晚年常強調人類要對移民太空做好準備，因他預測離地球毀滅之日不過千年。

霍金2010年在探索頻道的紀錄片中說，宇宙有一千億個銀河，每個銀河都有數以億計的星體，不見得只有地球存有生命進化，間接說明外星人的存在。他又指，外星人大有可能等同於微生物或簡單的動物，且擁有高智慧。霍金認為假如他們來到地球，多是因為自己星球的資源耗盡，而前來掠奪，故他認為人類與外星人接觸“有點太冒險”，後果可能很嚴重。

霍金於晚年經常呼籲人類要向太空另謀出路，因依據現時的發展趨勢，他預計地球不出千年就會滅亡。霍金更曾以“不應把所有雞蛋放在同一籃子”來比喻此事。

走入卡通《阿森一族》

曾客串《星空奇遇記》等電視劇

霍金的傳奇一生多次被搬上螢光幕，除了英國男星艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）在2014年電影《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything）中演活霍金而贏得奧斯卡榮最佳男主角外，關於霍金生平亦先後多次被拍成記錄片。

曾被拍成電影

霍金亦有不少幕前演出經驗，包括曾在90年代電視版《星空奇遇記》（Star Trek：The Next Generation）中粉墨登場，由於霍金是《星空奇遇記》粉絲，所以他願意罕有地演回自己，並跟愛因斯坦、牛頓等角色打橋牌。至於大熱美劇《囧男大爆炸》（The Big Bang Theory）亦曾邀得霍金演出，與男主角吉姆帕森斯（Jim Parsons）在劇中結緣。

同時，霍金曾在1999年播出的卡通《阿森一族》（The Simpsons）出現兼配音，片中被稱為“輪椅人”都毫不介意，爆笑連場。

曾嘆女人是無解謎團

2段婚姻皆離婚

霍金有過兩段婚姻，也離了兩次婚，與第一任妻子珍的愛情故事更被拍成賣座電影《霍金：愛的方程式》。但霍金也曾說，即使擁有博士學位，他還是無法解開女人這個世紀大謎團。

與前妻結褵25年離婚

霍金於1963年證實罹患肌萎縮性側索硬化症後，醫生告訴他最多只能再活兩年半，極度沮喪的他在珍的鼓勵下，重新振作。兩人於1965年結婚，婚後育有兩子一女。當他們的婚姻在1995年劃下休止符時，令外界感到錯愕不已。

兩人對此事一直保持沉默，直到珍於2002年出版《霍金－－前妻回憶錄》一書，記述了兩人相戀、結縭，隨著霍金科學生涯飛黃騰達與健康每下愈況，而漸漸出現裂痕，以迄第三者（與珍發生婚外情的懷才不遇音樂家）、第四者（霍金貼身護士伊蓮）的先後介入，終至婚姻破裂的過程。外界才一改先前對他拋棄糟糠之妻，迎娶看護新歡伊蓮的負心漢印象。

英國媒體在2004年爆料，指霍金遭到伊蓮虐打，據傳霍金身上出現多處傷痕、手腕骨折，臉部和嘴唇都有很深的傷口，但霍金拒絕配合警方的調查。2006年，霍金與伊蓮離婚，結束11年的婚姻。

霍金輻射理論仍欠證據

等不到諾貝爾獎

霍金一直致力研究量子重力和黑洞，成就有目共睹。不過由於其研究成果難以獲確實的科學證據，令他難以獲得諾貝爾獎。他2016年時表示，已找到證明其黑洞理論的方式，豪言：“我終可得到諾貝爾獎。”不過他言中自己有生之年未必見到這一天的到來。

霍金在上世紀70年代提出，黑洞是以釋放“霍金輻射”的方式導致其他較小型黑洞蒸發，不是吞噬一切事物的墓場，這理論在學界帶來重大影響。霍金16年出席倫敦皇家學會活動時就指，黑洞釋出的“霍金輻射”是有機會檢測得到。

諾貝爾獎不會頒予過世者

霍金指在宇宙形成初期，一樣有霍金輻射釋出，只要證明到它的存在，他就可以得到諾貝爾獎。不過，他亦認為，這未必是他有生之年可見到的。不過科學家就認為，如今的衛星技術，會有助於證明“霍金輻射”的存在。

諾貝爾獎過往一貫慣例，不會頒贈予過世的人，唯一一次破例是在2011年，諾貝爾獎委員會公布醫學獎得主，未料斯坦曼在宣布前三天因胰臟癌逝世。委員會決定獎項仍舊頒予斯坦曼。

《時間簡史》全球銷量破千萬

霍金在理論物理學的成就，被譽為當今最傑出的科學家之一。他的《時間簡史》(A Brief History of Time)一書被翻譯成33種語言，銷售量超過千萬本，使得這位劍橋數學教授搖身成為富豪，躋身名流之列。

霍金因關於太空黑洞及宇宙結構理論而享譽國際，在《時間簡史》裡，他為一般讀者深入淺出地解釋宇宙、黑洞和大爆炸等天文物理學理論；另一本著作《胡桃裡的宇宙》(The Universe in a Nutshell)也登上暢銷書排行榜。

霍金在學術上的研究成果備受推崇，曾在1978年、1988年先後榮獲物理界兩項大獎，愛因斯坦獎和沃爾夫獎肯定。他亦曾獲頒美國最高榮譽平民獎總統自由勳章。