【歐冠聯賽】替補本耶德爾2球伏魔 公牛時隔60年晉8強

（曼徹斯特14日訊）佔據主場之利的曼聯週二在歐冠聯賽16強次回合較量，未能擋住西甲強旅塞維拉，被對方替補本耶德爾連下兩城最終以1比2落敗，只能目送對手時隔60年再次晉級8強！

兩隊此前在16強首回合戰成0比0。穆里尼奧的陣營有博格巴和馬夏爾傷癒列替補，林加德和傷癒的費萊尼代替馬塔和麥克托米奈首發。

蒙特拉執教的“南方公牛”的首發只調整一處，納瓦斯因傷缺席，由克亞爾入替。第5分鐘，客隊巴內加飛鏟桑切斯吃到黃卡，拉什福德主罰30碼任意球直接射門，球碰人牆被里科撲出。

曼聯明顯採用先守後攻的戰術，意圖先消耗對手的體力，再發動致命的反擊。這讓塞維拉有機會連續攻擊；穆里爾兩次在禁區前射門打飛、巴斯克斯禁區前射門打高。第35分鐘，巴內加遠射打偏。曼聯逃過連番轟炸後，第37分鐘反擊，費萊尼和桑切斯配合突入禁區12碼勁射，被里科撲出。第41分鐘，阿什利-揚、費萊尼連續射門都被擋出。上半場兩隊0比0。

下半場，客隊再次發動攻勢，第48分鐘，科雷亞禁區內晃過拉什福德射門，被補防的拜利鏟出。1分鐘後，科雷亞遠射被擋出。

本耶德爾錯失帽子戲法

曼聯不甘示弱，林加德第51分鐘從10碼小角度射門被里科撲出。第57分鐘，無人防守的桑切斯14碼射門被擋。第60分鐘，博格巴換下費萊尼。較後，拉什福德主罰任意球射門打高，博格巴遠射打偏。

第74分鐘，桑切斯和馬蒂奇連續丟球，薩拉比亞直塞，剛替補上場2分鐘的本耶德爾晃過拜利露出的空檔從14碼處低射球貼右立柱進網，曼聯0比1落後。

第77分鐘，穆帥派出馬塔和馬夏爾，換出瓦倫西亞和林加德。

第78分鐘，巴內加開出左側角球，薩拉比亞頭球擺渡，本耶德爾6碼處頭球攻門，德赫亞雖撲到皮球還是入網，曼聯0比2。本耶德爾因為衝出球場脫衣慶祝領到黃卡。第81分鐘，本耶德爾幾乎上演帽子戲法，科雷亞小角度射門被德赫亞撲出，本耶德爾近距離補射空門，被斯莫林及時趕到擋出底線。

第84分鐘，拉什福德開出左側角球，盧卡庫中路6碼處左腳掃射破門，曼聯1比2。

本耶德爾較後又錯失了兩次進球機會，先是第85分鐘在12碼處左腳抽射打偏，接著第91分鐘他單刀射門被德赫亞被撲出。