2017年度全國最佳運動員獎 張俊虹阿茲祖大熱當選

（吉隆坡14日訊）去年在各自領域創造歷史的“袖珍火箭”阿茲祖以及張俊虹，以大熱姿態當選2017年全國最佳男女運動員！

30歲的“袖珍火箭”阿茲祖去年4月在香港世界場地腳車錦標賽勇奪麒麟賽世界冠軍，締造了大馬歷史第一次。阿茲祖憑此壓倒武術的黃永升、保齡球的拉菲克、田徑的哈其米和凱魯、高爾夫球的凱文格林、健美的沙魯阿茲曼和鉤球的費特里，繼2009年和2010年後，第三次當選年度最佳。

阿茲祖於上個月第2次奪下大馬體育撰搞人協會最佳運動員獎。

儘管忙於備戰4月的黃金海岸共運會，阿茲祖也特地回國親身領取這座獎項；而張俊虹目前身在日本富士參加世界跳水系列賽第2站的賽事，因此無緣親自到現場捧起這獎項。兩人各自取得2萬令吉獎金。

阿茲祖稱，這個獎項將激勵他在接下來的黃金海岸共運會為國爭光的決心。“我很感謝能夠獲得這個獎項，這將激勵我在今年包括共運會以及亞運會兩大賽會爭取更好的成績。”

在談話即將來臨的黃金海岸共運會，阿茲祖稱，主要的對手將是英國、澳洲以及紐西蘭。

27歲的張俊虹則是首次當選全國最佳女子運動員，也是2015年（潘德蕾拉）后，第二位獲得年度最佳頭銜的跳水運動員。她去年在布達佩斯世錦賽女子10米跳台擊敗中國雙姝司雅傑以及任茜，為人大馬贏得史上第一枚跳水金牌。

俊虹最近一次提名年度最佳還是2014年，但最終不敵8度贏得世界冠軍頭銜的壁球皇后妮科大衛。

翁薪雲最佳女教練

入圍年度女子最佳候選的還有保齡球好手茜蒂莎菲雅、壁球新星茜娃桑嘉麗、韻律操好手郭雪嫣、場地腳車女王法蒂哈以及草地滾球好手恩瑪。

最佳殘疾男運動員則落在了里約奧運冠軍吉雅手中。27歲的吉雅去年7月在倫敦世界殘疾田徑錦標賽上，以新世界紀錄的 姿態完成男子鉛球F20（學習障礙）三連冠，他上個月奪得大馬體育撰搞人協會最佳殘疾運動員獎；最佳殘疾女運動員獎懸空。

由莎琳、茜蒂莎菲雅、冼麗瑩、塞達杜、娜塔莎和謝美蘭組成的國家保齡女隊，去年在美國拉斯維加斯舉辦的世錦賽帶回時隔10年的女團金牌，毫無懸念地拿下最佳女團獎；男子鉤球則獲得最佳男團獎。

波厄誓栽培更多飛人

帶領大馬女籃在吉隆坡東運會衛冕女籃金牌的翁薪雲，當選最佳女教練；最佳男教練獎則落在大馬田徑隊短跑教練莫哈末波厄手中。

波厄稱，自己沒有想到能夠奪得這項獎項。他非常感激能在最佳男子教練競爭激烈中脫穎而出，這將將會更激勵栽培出更多短跑選手以為國爭光

波厄栽培出飛人凱魯，後者在去年吉隆坡東運會奪得東運男飛人。他也表示，2017年留下不少難忘的回憶，尤其是肺部受到細茵的感染必須被送往醫院救治。

2017年度全國最佳運動員獎

最佳男子運動員獎：阿茲祖（腳車）

最佳男子運動員獎：張俊虹（跳水）

最佳男子殘疾運動員獎：吉雅（田徑）

最佳女子殘疾運動員獎：懸空

最佳男團獎：國家鉤球隊

最佳女團獎：國家保齡球隊

最佳男教練獎：莫哈末-波厄（田徑）

最佳女教練獎：翁薪雲（籃球）

最佳領袖獎獎：拿督哈芝旺納瓦威（草地滾球）

最佳領導人獎：蘇丹阿末沙（馬足總）