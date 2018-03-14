李宗聖打散工靠友濟助 不會認罪不會捲土重來

（北海13日訊）“解救普通人”神話破滅，2年前信誓旦旦要解救普通人的李宗聖，今天只是一名散工，月入3000至5000令吉，借用朋友汽車代步和銀行卡過活的“普通人”。

解救普通人（JJPTR）創辦人李宗聖，因涉嫌提供假資料註銷公司名稱，今日遭大馬公司委員會（SSM）控上北海法庭。他否認有罪，案展4月12日移交文件管理程序。

不認罪 6千元保外

李宗聖今日身穿紅色衣服、深色牛仔褲和包鞋，一臉輕鬆地抵達北海法庭，完全不迴避媒體鏡頭。他對記者說，如果他有意欺騙，早就跑了；他也強調不會認罪，也不會捲土重來。

29歲的李宗聖被控於2016年12月15日，身為JJ Global Network有限公司董事，卻提供假資料以註銷公司名稱，牴觸1965年公司法令364（2）條文。

一旦罪成，涉案者可被判最高監禁10年，或最高罰款25萬令吉，或兩者兼施。

主控官莫哈末法伊魯和法伊扎副檢察司建議1萬令吉保釋金保外候審，代表律師以被告配合調查，沒有逃跑企圖，目前為打散工賺取3000至5000令吉薪水，家有父親和祖母需照顧為由，要求減低保釋金。法官諾愛妮批准以6000令吉保釋金由一人保外候審。

盼戶頭解凍歸還會員

面控前，李宗聖接受媒體訪問時強調：“我希望能原諒就原諒，因為我真的沒有騙，如果真的有騙，我可以跑啊，但是我沒有這麼做。”

李宗聖希望政府查明後能給他一個交代，而不是由他給會員一個交代。

“現在戶頭被凍結了，是政府凍結而不是我凍結，凍結的那些錢難道要我賠嗎？如果政府解凍的話，肯定可以歸還給會員。”

他說，在警局被扣留7天期間思考了很多，經過這起事件，他表示已看開了，這算是30歲之前的一種成長。

李宗聖還說，他個人損失百萬令吉，5個個人銀行戶頭和房子被凍結，轎車也被拉走，目前借用朋友的汽車代步和銀行卡過生活。