【俄前特工中毒案】 指俄極可能是幕後黑手 英相限期俄方解釋

（倫敦、莫斯科13日訊）俄羅斯前特工斯克里帕爾與女兒尤利婭上周在英國索爾茲伯里遭神經毒劑襲擊後，陷入昏迷危殆。英國首相特麗莎梅昨天在國會說，幕後黑手極可能是俄羅斯，並下達最後通牒，要求俄羅斯在24小時內解釋。她警告，若未獲可信的回覆，會視俄羅斯在英國國土非法使用武力。

特麗莎梅與國家安全委員會開會後，在國會下議院發表聲明指，英國科學家已鑑別出毒害斯克里帕爾父女的毒劑是前蘇聯於冷戰晚期研製，名為“諾維喬克”（Novichok）的神經毒劑。

或驅逐外交官

特麗莎梅說，事件不但是對斯克里帕爾父女的攻擊，也是對英國的攻擊，令英國無辜民眾的性命危在旦夕，英方可能會採取較有限制裁及驅逐外交官員廣泛的制裁措施。有國會議員要求，政府應以俄方侵犯人權為由，查封使館資產。

英國外長約翰遜已傳召俄羅斯大使，要求對方解釋事件是否俄羅斯政府直接針對英國，還是俄方不慎遺失該神經毒劑，令它流入其他人手中。

俄批指控是政治宣傳

一眾西方盟國立即表態支持，美國白宮發言人說，美國將與英國站在同一陣線；北約組織則指將高度關注有關事件，並與英國保持聯繫。英國首相府說，法國總統馬克龍已與特麗莎梅通電話，雙方討論了有關近期俄羅斯具侵略性的行為，以及解決方法。

俄羅斯外交部發言人認為，特麗莎梅的指控猶如馬戲表演，是基於挑釁的另一次政治宣傳。克里姆林宮發言人說，斯克里帕爾是在英國國內遭毒害，事件與俄方無關。

怕被下毒 傳普汀擴充試毒部隊

英媒引述消息人士指，斯克里帕爾中毒案後，俄羅斯總統普汀已下令重新審查廚房人員，並把一名試毒員擴充成一支“試毒部隊”，增強預防被下毒的措施。

消息指，事件已讓普汀的“被害妄想症逼上瘋狂水平”，除了增設試毒人員，還訂造特製手套，以免皮膚有機會接觸到致命化學物。每天早上會游泳兩小時的普汀，亦派專人每天數次檢驗池水，確保沒有可疑化學物質。

普汀今訪克里米亞

俄羅斯將於周日舉行大選，當日適逢克里米亞半島正式脫離烏克蘭入俄4周年，爭取連任的普汀明天會前往當地出席紀念活動。普汀早前曾於國營傳媒一輯紀錄片，揚言絕對不會把克里米亞半島歸還烏克蘭。

懂多一點logo

諾維喬克神經毒劑 毒性強VX10倍

俄羅斯前特工斯克里帕爾父女中毒案所使用的神經毒劑“諾維喬克”，被指其毒劑的部毒性，是去年用於刺殺朝鮮領導人金正恩兄長金正男的VX神經毒劑的10倍。人類一經吸入或接觸“諾維喬克”，最快會在30秒內抽搐、陷入昏迷後死亡。

“諾維喬克”是前蘇聯於70至80年代研發的神經毒劑，屬於“Foliant”計劃中的第4代化學武器，最早的名稱是K-84，後來更名為A-230。據悉，部分A-230的變體已有生產，俄羅斯軍方更批准使用其中一種變體。

“諾維喬克”的毒性會阻截神經訊息送往肌肉，導致身體機能崩潰。若不慎接觸此毒劑，需立即把衣物脫掉，以肥皂及清水沖洗身體及衣物；患者的眼睛亦要沖洗并呼吸氧氣。