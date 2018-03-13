【歐冠】切爾西近4場作客不敗 巴塞如何破咒？

（巴塞羅納13日訊）西甲領頭羊巴塞羅納週三將在歐洲冠軍聯賽16強次回合比賽，在主場佈陣迎戰英超冠軍切爾西，“紅藍軍團”必須打破過去四次在主場不勝藍調的魔咒，才有可能闖過這場坎！

巴塞羅納最近15年擁有阿根廷巨星梅西的效力期間，在歐洲足壇可謂是鮮有對手，當中僅有少數幾支球隊能夠給予“紅藍軍團”強大的抗衡，切爾西正是其中之一。

切爾西是英格蘭足壇一支傳統豪門，在穆里尼奧掌帥期間曾風光過，還曾於2011/12賽季首奪歐冠冠軍。上賽季，藍調在意大利主帥孔蒂的率領下重奪英超冠軍。不過，切爾西本賽季在英超發揮欠佳，已經無望尋求蟬聯。

然而，切爾西仍在歐冠保住爭冠希望。在16強首回合，切爾西在主場以1比1打和巴塞羅納，在過去8次碰頭，切爾西對上強大的巴塞總能夠保住不敗，而在作客諾坎普，切爾西已經連續4場不敗，這為藍調獲得“巴塞剋星”的稱號。

對於這場16強次回合，巴塞主帥巴爾韋德說：“這肯定會是非常艱難的交鋒，切爾西的防守水平很高，而且反擊很有效率，巴塞主場不會輕鬆。”

在首回合，巴塞是在0比1落後下，由梅西在關鍵時刻扳平，而這一球是梅西的職業生涯第一次攻破切爾西的龍門。

伊涅斯塔續缺陣

巴帥的“紅藍軍團”本賽季重現強勢，至今僅在賽季初的西班牙超級杯不敵皇馬，這之後就無堅不摧，在西甲主場20輪狂取18勝2和的不敗戰績，西甲連續35場不敗，直追索西達保持的38場不敗紀錄。

自從2012賽季歐冠半決賽以來，這場16強交鋒是巴塞和切爾西時隔6年多之后再度碰頭。當時切爾西在主場首回合小勝1比0，次回合在諾坎普大部分時間10人應戰、同時0比2落後劣勢下，最終以2比2逼和巴塞，以總比分3比2淘汰了巴塞。

切爾西主帥孔蒂分析說：“我要球員們在比賽中保持高度冷靜。我們的對手是世上最強大的之一，所有人要高度專注，不能有絲毫失誤，就好像第一回合那樣。”

翻看紀錄，切爾西也曾於2009年歐冠半決賽、2006/07賽季歐冠小組賽作客諾坎普保持著全身而退的佳績。

巴塞本場缺了中場大將伊涅斯塔的助陣，庫蒂尼奧扮演著給予前線的梅西和蘇亞雷斯支援的角色。剛第三次當爸的梅西在週末輪休後本場復出。巴塞將尋求連續8次晉級歐冠8強。

切爾西除兩名舊傷兵大衛路易斯和巴克利，能以最強盛陣容出擊。切爾西尋求自從2014年之后再次躋身歐冠複賽。