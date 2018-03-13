國會吵翻天 雪制水 VS 1MDB 大臣首相 舌戰 一個問一個嗆

（吉隆坡12日訊）雪蘭莪州大制水VS一個馬來西亞發展公司（1MDB）課題，哪個更嚴重？

雪蘭莪大臣兼人民公正黨鵝嘜區國會議員拿督斯里阿茲敏於今日在國會下議院詢問身兼財政部長的首相拿督斯里納吉，有關一個馬來西亞發展公司案的進展，質疑政府債務和償還1MDB高額利息的關連；首相納吉並非省油燈，即以不熅不火的語調，以近日雪州大制水課題反諷雪大臣。國陣巫統議員也趁機起哄，朝野議員相互叫罵，以致國會議會廳內一片喧嘩。

阿茲敏在國會提出第一道問題，詢問納吉馬來西亞所需償還的國債利息不斷攀升，是否與一個馬來西亞發展公司弊案有關，又或有其他原因；反對黨議員在此之前多番提出1MDB課題，皆被擋住了，如今，雪大臣阿茲敏捉到機會，而且是在首相納吉親自回答問題的環節，因此，反對黨議員們都已準備看好戲上演。

怎料，首相納吉回應一句：“雪州大制水更嚴重…”，隨即引來多名國陣巫統議員起哄，趁機向阿茲敏發難，以水供問題反擊。

阿茲敏大聲抗議，堅稱他詢問的是1MDB課題，批抨首相納吉怎可以雪制水課題來推搪；口水戰最終在議長丹斯里班迪卡的介入下平息，而納吉也只是簡述回應：“我想強調，雪蘭莪的水供問題更嚴重。”

阿茲敏在提問中引述《新海峽時報》2月16日的報導，指納吉於2009年上台時，馬來西亞的國債利息少於國家收入的9%。這些年來國債利息卻穩定攀升，2016年已升至國家收入的12.5%。反觀新加坡，同年只需以其收入的6.1%來償還國債。

議長介入平息口水戰

國陣議員隨即紛紛起立抗議。巫統華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲要求阿茲敏管理好雪州水供問題，阿茲敏起立向議長抗議時，國陣議員紛紛起哄，要求阿茲敏坐下，並要求議長對付不聽指示的阿茲敏。

班迪卡認為納吉的回答沒有問題，只是強調雪蘭莪州水供與國家債務問題同樣重要，並要求阿茲敏即刻坐下，不然將採取行動，才結束這段插曲。

納吉回應提問時說，關鍵並非是國債多寡，而是視乎政府償還債務的能力，並強調馬來西亞償還國債的能力受到國際機構認可，這點毋庸置疑。

“即使是國際（信貸）評級機構也把我們列為A等級。這意味著國家財務，包括國債都受到良好的管理。與此同時，我希望雪蘭莪州也能妥善解決水供的問題。”