反貪會揭政府撥款大流失 吃水40%太深

（布城12日訊）政府採購程序，最易“抽油水”，部門撥款因此“流失”高達40%。反貪污委員會副主席（行動）拿督斯里阿占峇基說，根據對過去貪污案件的調查，發現涉及政府部門撥款“流失”的貪污弊案最為嚴重，當中一些部門所“流失”的撥款甚至高達40%。

他說，反貪會已針對類似案件展開調查，一旦調查工作完成，便將把調查報告呈給相關部門審核。

“不過，若案情涉及刑事因素，則會交給副檢察司決定是否採取進一步的提告行動。”

他於今日在鄉村與區域發展部的每月集會兼部門簽署“反貪宣言”（IBR）儀式上致詞時，提醒各政府部門杜絕貪污的重要。

他坦言，政府部門經常發生貪污舞弊事件，很多時候是一些特定的政府制度如採購系統等的過程中，為公務員製造了容易貪污受賄的空間，因此得以讓貪官中飽私囊。

他以不點名方式指出，反貪會早前才對一起涉及政府撥款流失或被濫用40%的貪污案進行調查，但他也表明有關部門不是鄉區部。

撥款“流失”高達40%

“倘若以一個政府部門有30億令吉撥款，被人抽了40%的‘油水’，也就是約12億令吉，這可是一個非常龐大的數額。”

相反的，他說，若每個部門都秉持拒貪與清廉的原則與精神，卻能為政府省下許多錢，若一個部門節省10億令吉，10個部門就能節省100億令吉，公務員屆時每年就能獲政給予更多的花紅或津貼。

阿占峇基說，反貪委會認為，政府有必要檢討與改善現有的行政疏漏問題，尤其是政府部門或機構所採用的有限制招標與直接協議的採購模式。

承包公司競標易壟斷

他說，從調查經驗，反貪會發現在很多案件中，有的受政府委任或給予承包計劃的公司，在記錄中是有很多公司競標，事實卻是只被一兩家暗中壟斷。

“這是一種非常不健康的情況，可導致相關政府部門或機構的受損。”

他說，反貪會不希望看到類似案件在政府部門重演，而且採用“選擇性招標”的部門最終將出現壟斷、成本提高或疏漏，以及有關工程因為被迫承擔貪污賄金給某些人而無法完成。

較早前，鄉區部秘書長拿督波漢多拉和鄉區部屬下機構聯邦土地統一及復興局（FELCA）首席執行員拿督祖卡納因，在每月集會結束後，在部長拿督斯里依斯邁沙比利和阿占峇基見證下，簽署“反貪宣言”。

鄉區部全國共有1187人參與“反貪宣言”宣誓。