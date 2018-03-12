2014年索契冬奧接劫機誤報 普汀自爆險擊落客機

（莫斯科12日訊）俄羅斯將於周日舉行總統選舉，競逐連任的總統普汀在接受媒體訪問時，自爆曾於2014年索契冬奧會開幕禮前，下令擊落一架似乎遭騎劫，準備用來攻擊冬奧的客機。後來證實劫機一事純屬誤報，沒有釀成憾事。

俄羅斯電視台昨天播出有關普汀的個人紀錄片。普汀稱此事為“敏感機密的故事”，憶述2014年2月7日，在他準備動身前往冬奧開幕式場地菲什特奧林匹克體育場時，接到一通負責冬奧保安官員的電話，告知一架載有110人、由烏克蘭飛往土耳其的飛機被機上乘客騎劫，劫機者聲稱在機上放了炸彈，下令班機轉向索契，但訊息十分有限。

110乘客差點枉死

當時，體育館內有4萬名觀眾、數千名選手及數十位外國領導人，俄羅斯軍方在接獲劫機消息後，派出多架戰機緊急升空。普汀當下詢問負責保安的官員有何建議，得到的答案是“依照計劃擊落飛機”，他便回覆“那就依你們的計劃行事吧。”

普汀回憶，即使已到開幕禮會場，當下5至7分鐘內，他卻無法告訴任何外國政要發生何事。這時，他又接獲第二通電話，指劫機為誤報，確認只是乘客喝醉鬧事，飛機很快會如期降落土耳其伊斯坦堡。當被問到兩個電話之間有什麼感想時，普汀表示寧願不談。

另外，普汀在節目中強調，不論在何種情況下，都不會把克里米亞歸還給烏克蘭。

拒將克里米亞 歸還烏克蘭

記者問在何種情況下，他才會準備放棄克里米亞時，普汀答道：“你瘋了嗎？沒有，也絕對不會出現這種情況。”俄羅斯在2014年吞併了克里米亞，引發歐洲和美國對俄羅斯實施制裁。