【歐冠聯賽】夢劇場威力驚人紅魔挾勢鬥牛

（曼徹斯特12日訊）歐冠16強淘汰賽進入最後一周爭奪戰，“紅魔”曼聯將於英格蘭當地時間週二，在奧脫福主場佈陣迎戰“南方公牛”塞維拉，這是一場誰獲勝誰晉級的生死戰！

在兩隊首回合的交手中，曼聯憑藉德赫亞高撲低擋的高水準演出，客場0比0艱辛逼平了塞維拉，這個結果某程度上對曼聯而言是一個劣勢，曼聯必須盡可能借助主場優勢爭取勝利，因為，除了0比0比分的平局外，其餘的所有平局結果都是塞維拉獲得晉級，塞維拉完全可以在球場上與曼聯消磨耐心。

穆帥：勿讓近期強勢泡湯

穆里尼奧的曼聯此戰的優勢有二，其一是夢劇場的威勢，其二則是球隊的狀態，他們剛在上週末的聯賽依靠防守反擊的策略，以2比1戰勝了利物浦，賽季迄今主場只輸過給曼市，除了同城死敵外，幾乎沒有一隊可以承受夢劇場的氣氛；而在聯賽豪取3連勝後，曼聯也穩住了第二的位置，可以更專心一致面對塞維拉。

穆帥賽前也說道：“對陣塞維拉和布萊頓（英足總杯）都比對利物浦的那場雙紅會更重要。我能想像如果我們在歐冠輸給塞維拉，每個人都會忘記我們在過去幾周（連勝切爾西和利物浦）的表現。”

反觀塞維拉剛在上一場西甲比賽中主場0比2輸給了華倫西亞，讓塞維拉爭奪聯賽前四的希望幾乎化為了泡影，甚至保住下賽季歐聯席位的資格也變得岌岌可危，他們在最近四場比賽就輸了兩場，分別不敵華倫西亞和馬德里體育會，硬戰能力可見一斑。

主隊曼聯深受傷病困擾，中場核心博格巴上陣成疑，穆里尼奧迄今無法確認法國中場能否出戰，與此同時，伊布拉欣莫維奇、瓊斯、埃雷拉、馬夏爾、羅霍、布林德都因傷缺陣；客隊塞維拉亦不好過，納瓦斯、科爾奇亞、納瓦羅、卡羅萊皆受傷休戰。