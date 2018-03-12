遭毒舌又醜又老 孫儷霸氣回：我靠實力

（北京12日訊）“我靠實力，好嗎？”

自從演出《後宮甄嬛傳》後，中國女星孫儷也奠定電視劇一姐的地位，個性直率的她，日前接受訪問時坦言一點都不想當一姐。“我覺得當第一名很累，我永遠不要當第一名，我喜歡前面有目標，喜歡別人在我前頭。”孫儷認為有目標才會進步，第一名反而容易失去方向。

孫儷還說，當初《後宮甄嬛傳》片花剛曝光時，外界罵聲不斷，網路評價只有負分。“太多人說這什麼爛戲，能看嗎？那麼醜、那麼老的人演甄嬛。”孫儷看了不但不生氣，還對自己正向喊話。“我知道自己沒那麼老，也沒那麼醜，雖然不靠顏值工作，也沒那麼不堪，所以沒關係。”

對於外界稱可靠《後宮甄嬛傳》打下的口碑吃一輩子，孫儷開玩笑說：“播出之後也沒人給我發獎金，我拿什麼吃呀？不好好拍戲我吃什麼？”

不僅演技出眾，孫儷更被好友說是“苦行僧”，對自己嚴格自律，完全不吃任何辛辣、油炸食物，睡前一定會翻一遍劇本，確認第2天的拍攝行程，不拍戲時每天早上會運動一個半小時。

此外，孫儷對養身也頗有研究，不僅幫老公鄧超回春，從“老肉變回鮮肉”，更幫經紀人5個月鏟肉37公斤，她近日接受雜誌訪問時透露，自己對吃不太要求，“只要把菜和肉燙熟了就能吃，每天重複也沒問題”，因為只要知道食物有營養，不管第一口口感如何，也能越吃越好吃。