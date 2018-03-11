巫婆老師 3歲女童被扭傷耳 發惡夢喊級任名字

（新加坡11日訊）3歲女童的耳朵疑遭託兒中心老師拉到瘀腫，過去3星期來夜夜惡夢驚醒，哭喊老師是女巫、邪惡，目前需要看心理醫生。
女童母親關女士（42歲，書記）向《新明日報》投訴，3歲女兒在新加坡宏茂橋一家託兒中心上學一年多，丈夫上月14日接女兒回家時，發現女兒情緒不穩定且右耳嚴重瘀腫。
“我就問女兒發生什麼事，她立刻失控大哭。我們帶她去看醫生，兩次檢查下來，醫生都說瘀腫不像是一般意外，應該是有人蓄意用力造成。”
事後，關女士詢問級任老師，對方聲稱當天早上10時許的確看到耳朵瘀腫的情況，可是沒有通知家長。
“她沒有立即通知，我丈夫去接孩子時她也只字不提，讓我覺得事情很可疑。”
需看心理醫生
關女士說，女兒過去三週一直活在夢魘下，原本性格開朗好動的她，如今情緒起伏不定，不敢再上學，還會忽然大哭。
“她不只經常從惡夢中驚醒，而且連續好幾次大哭時都會喊出級任老師的名字，說老師邪惡，連看故事書裡頭的女巫，她也會直接喊出老師的名字，然後大哭。”
關女士也向記者出示視頻，女兒洗澡時忽然大哭，並叫出了級任老師的名字。
“現在她還出現失禁的問題，對以前感興趣的東西都提不起勁，我們帶她去看心理醫生，醫生說女兒似乎經歷了心靈創傷，或會一直留下陰影。”
關女士表示，女兒情緒平復後，才說出她被級任老師帶到某處，並被猛捏耳朵，但想不起確切的時間和地點。
校方稱是謎團 叫她別再來
關女士說，她數次到幼兒園詢問，但校方一問三不知，最終她到學校辦理退學手續時，校長更要求她不要再來。
她聲稱，為了解真相，她除了報警，也找議員和向幼兒培育署投訴，更曾多次到學校試圖找老師、校長和其他家長了解情況。
警接獲投報
“我找了校方很多次，都無法給我一個答復，一直說事件起因是個謎團，堅稱相信老師不會做出這樣的事。”
關女士說，她日前到學校辦理退學手續時，校長在退還學費後，竟叫她以後不要再來。
她強調，如今只想搞清楚來龍去脈，了解情況後才考慮下一步要怎麼進行，盡快了結。
“雖然考慮過採取司法行動，但擔心沒有結果，也不夠證據。我丈夫（53歲）原是司機，但去年中風後就無法工作，幸好現在的復原狀況不錯，也能自理，只是還要陪他復建。我還有兩個14歲和18歲兒子，收入有限，又要照顧女兒，簡直心力交瘁。”
警方受詢時證實這起報案，案件目前在調查中。
換級任老師就怕上學
關女士說，女兒去年在託兒所過得很開心，甚至像個小班長一樣會帶動其他同學上課，今年換了新的級任老師後，女兒就開始對上學失去興趣。
“一開始我們以為她只是疲倦，不過聽說新級任老師之前拿了長假，今年剛回來上班，而我女兒也出現變化。”
關女士表示，她曾發簡訊給級任老師，但對方僅叫她相信教師們都是專業的。
記者昨午瀏覽託兒所的網站時，當時還有教師們的集體合照，但今早再次登入時，集體照已經被拿下。此外，託兒所的臉書也同樣撤下，無法進入。