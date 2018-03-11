巫婆老師 3歲女童被扭傷耳 發惡夢喊級任名字

（新加坡11日訊）3歲女童的耳朵疑遭託兒中心老師拉到瘀腫，過去3星期來夜夜惡夢驚醒，哭喊老師是女巫、邪惡，目前需要看心理醫生。

女童母親關女士（42歲，書記）向《新明日報》投訴，3歲女兒在新加坡宏茂橋一家託兒中心上學一年多，丈夫上月14日接女兒回家時，發現女兒情緒不穩定且右耳嚴重瘀腫。

“我就問女兒發生什麼事，她立刻失控大哭。我們帶她去看醫生，兩次檢查下來，醫生都說瘀腫不像是一般意外，應該是有人蓄意用力造成。”

事後，關女士詢問級任老師，對方聲稱當天早上10時許的確看到耳朵瘀腫的情況，可是沒有通知家長。

“她沒有立即通知，我丈夫去接孩子時她也只字不提，讓我覺得事情很可疑。”

需看心理醫生

關女士說，女兒過去三週一直活在夢魘下，原本性格開朗好動的她，如今情緒起伏不定，不敢再上學，還會忽然大哭。

“她不只經常從惡夢中驚醒，而且連續好幾次大哭時都會喊出級任老師的名字，說老師邪惡，連看故事書裡頭的女巫，她也會直接喊出老師的名字，然後大哭。”

關女士也向記者出示視頻，女兒洗澡時忽然大哭，並叫出了級任老師的名字。

“現在她還出現失禁的問題，對以前感興趣的東西都提不起勁，我們帶她去看心理醫生，醫生說女兒似乎經歷了心靈創傷，或會一直留下陰影。”

關女士表示，女兒情緒平復後，才說出她被級任老師帶到某處，並被猛捏耳朵，但想不起確切的時間和地點。

校方稱是謎團 叫她別再來