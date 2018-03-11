阿嬤妳真勇 子孫笑喪送別102歲人瑞

（檳城11日訊）102歲的“勇嬤”黃包福壽全歸，日前在小女兒懷裡安然逝世。這幾天，子孫都穿上紅衣為她辦笑喪，而在子孫眼中，黃包是一位英雄也是勇敢的代言人，她留下活到老學到老及做到老的精神，深深影響著後代。

余門黃包出生於中國福建詩山，是在1946年隨丈夫來到馬來亞定居，育有3男4女，長女目前已71歲，幼女62歲，這位五代大母共擁有36名孫子及曾孫。

黃包是在本月8日凌晨1時45分逝世，將於明日下午2時以佛教儀式舉殯，安葬在檳城壟尾聯合福建公塚。

坐7天船到馬拉西亞

談及母親一生，長女余秀春說，媽媽用了7天7夜從中國坐船來到檳城，過後與父親結婚並生下他們7兄弟姐妹。

“父親在母親38歲那年就病逝了，當時最小的孩子才5個月大，父親離開後還欠下醫院一筆醫藥費。母親雖沒任何承諾，卻足足為父親守了60多年寡，這是舊時代妻子的忠貞。”

她說，幸好當時母親遇到一位善心人，向對方要了一包糖及一包米，然後將米和糖變賣賺錢，並在把本錢還給善心人後利用剩下的錢做起小生意，之後用了10多年打拚，終於開了一間雜貨店。

余秀春說，這就是她的母親，不但辛勤耐勞，也很喜歡嘗試新事物且很有膽量。母親吃過很多苦，但心胸非常豁達不計較，深受孩子與孫子敬重。

70歲坐過山車

她記得，母親在70歲那年到澳洲悉尼遊玩，竟膽粗粗就跟孩子坐上了過山車，表現比一些年輕人還“勇”，當她完成全程從過山車走下來時，更獲得所有遊客歡呼。

幼女余秀月談起媽媽的英勇事跡時，眼裡更是閃耀著驕傲的光芒。

回憶起13年前，她說 某一天的晚上，有三四名小偷進入他們家爆竊，小偷以電線將母親的孫子、孫媳及曾孫綁在一起。

“母親擔心小偷會傷害人，於是硬著頭皮和小偷談判。她告訴對方，別傷害她的家人，金飾可以拿走但現金必須留下，因為要用來看醫生。”

她說，他們自小家境貧窮，每天早餐只吃白粥配鹹菜及醃白蘿蔔，只有在過年過節才能吃到雞肉及鴨肉，而新年衣服也是母親親手縫製的。

“母親一直維持這個習慣，每一名孫子和曾孫都擁有母親親手縫製的百家被，這是老人家祝福兒孫的一種方式。”

百歲高齡仍勞動

66歲長子余文宗說，母親不曾停止工作，儘管已是百歲高齡仍幫忙咖啡店抹桌子，收杯子。他們要她好好休息，她就說有手有腳當然要做工。甚至於去年3月在咖啡店跌倒後，母親仍堅持自己洗曬衣服，從不假手於人。

憶起小時候，他說，弟弟差點變成流氓，不但偷家裡的錢，還去觀音亭偷信徒祭拜用的雞鴨，最後被母親發現。母親馬上去查問原因，才發現弟弟是被流氓逼繳保護費才會去偷東西。

“當時，母親為讓弟弟改邪歸正，在弟弟放學後就用鐵鏈鎖住弟弟的腳不讓他出去，這種打在兒身痛在母心之舉，最終令弟弟改過自新。”

次子余文明（64歲）說，他不會生氣母親當年的做法，反而感謝母親的教誨，讓他有了今天的成就。

小女兒：去年赴港探望姨媽

余秀月說，去年10月家人還與母親一起到香港探望母親的妹妹，也順道去深圳、廣州及澳門遊玩。

她說，今年大年初七，母親還與姨媽視頻對話，如今她走了，她掛念的妹妹卻因為簽證問題而無法前來送她最後一程。

“母親有兩個心願，一是希望妹妹從香港過來檳城探望她，二是希望她最疼愛的長子能早點退休。另外，母親對位於唐人街的老家也有很濃厚的感情，明天舉殯我們會獻唱《世上只有媽媽好》和《母親你在何方》給母親聽，並會繞到唐人街老家，以示對母親的敬意。”