世衛警告X疾病隨時爆發 人畜傳染機率高

（日內瓦11日訊）世界衛生組織近日公布2018年可致嚴重國際爆發的8大疾病，除了包括SARS、伊波拉、茲卡、中東呼吸綜合症冠狀病毒等較為人熟悉的疾病，更包括了一種被稱為“X疾病”的致命病原體。

世衛組織每年召開一次會議，討論哪些新疾病可能成為全球大流行的最大潛在威脅。今年列出的8大高危疾病.除了上述提及的病毒外，還包括拉薩熱、克里米亞剛果出血熱、尼帕病毒。

由未知的病原體引起

世衛在聲明中指，“X疾病”代表已知道一種嚴重國際流行病，可能會由目前未知的病原體引起。專家承認不知“X疾病”具體是甚麼，但警告疾病可從多種源頭形成，並可能於任何時候爆發。

世衛科學顧問羅汀根說：“歷史告訴我們，下一次大爆發可能是我們以前從未見過的……關鍵是要確保我們在疫苗和診斷測試方面有靈活的準備和計劃。”

他指出，“X疾病”可能會經由人畜共通傳染病爆發，例如愛滋病病毒就相信是從猴子身上傳染給人類；而茲卡病毒亦是由蚊子傳播的。隨著世界的發展，動物和人類的接觸越來越頻密，令疾病更有可能傳播。

近年基因編輯技術的爆炸性發展，也給人類帶來了不確定性。世衛指，在世界人口中，合成疾病將沒有自然免疫力。以前從來沒有人接觸過它們，因此，對這些未知的病毒的免疫將是人類的一個弱點。

X甚至可能是人造的，如透過國家支持的化武。現在越來越令人擔憂的是化學和生物武器使用和研發有所增加。在敘利亞血腥內戰的多起事例中，有平民被投化學彈。

羅汀根指，人造病毒和疾病尤為危險，因為人類未隨時間推移建立起任何抵禦，讓這些病毒和疾病在政府和醫生可以追上前，在全球流竄。

人造瘟疫威脅不斷增加

盡管人造瘟疫的威脅不斷增加，世衛仍認為，下一次世界範圍內的傳染病更有可能來自大自然。該組織強調，人口密度的增加使得傳染性疾病更容易傳播，還會使更多的人接觸到各種各樣的動物、植物和土壤。

世衛希望將“X疾病”正式命名為“未知的下一次大流行”，將有助於促使全世界的研究人員準備應對突然爆發的疫情。