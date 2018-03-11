【英超聯賽】穆帥一招宰掉紅軍 後場長傳 頭球擺渡 前插破門

（曼徹斯特11日訊）萬眾矚目的雙紅大戰，穆裡尼奧再次證明了自己在戰術運用上的高明，不要控球、不要技術、不要漂亮，只要三分。依靠成功的戰術部署，“狂人”帶領曼聯捍衛了主場的榮譽，2比1擊敗老對手利物浦，戰後以5分優勢坐穩積分榜第二名！

比賽一開始，穆裡尼奧就放棄了控球，全隊後撤，就連盧卡庫都撤到了自家半場。利物浦攻得興起，一度壓著曼聯打，電視解說員甚至稱這是半場演練。但是，曼聯的防守很給力，利物浦的進攻只能是隔靴撓癢，無法滲入到曼聯的禁區裡。曼聯在等待，他們在等著一招制敵的機會。果然，他們等到了。

第14分鐘，曼聯成功阻截了對方的一次進攻，德赫亞發後場球，西班牙門神直接將球長傳到前場，盧卡庫背對球門抗住洛夫倫，頭球擺渡，拉什福德高速插上，進入禁區後晃過阿諾德，破門得分，1比0；第24分鐘，一樣的戰術，德赫亞後場開球，盧卡庫搶下高點然後直塞，禁區裡一片混亂，球來到了拉什福德腳下，後者精明推射遠柱破門，2比0。下半場，拜利自擺烏龍，但不影響曼聯2比1贏球。

曼聯的2個進球的過程幾乎一樣：德赫亞後場長傳，盧卡庫頭球擺渡，最後拉什福德前插破門。顯然，這不是德赫亞的臨時想法，這肯定是穆裡尼奧賽前的戰術安排，這個戰術將德赫亞的腳下技術、盧卡庫的身高和力量、拉什福德的速度等優勢發揮到了極致。

筆記本就記載這套路

比賽開始階段，穆裡尼奧坐在場邊觀看比賽的時候一直在筆記本上寫著什麼，天空體育的電視轉播鏡頭一直在盯著穆帥的筆記本，而他們也最終成功的捕獲了這個筆記本上的內容。

從《太陽報》提供的照片可以看出，穆帥的筆記本上有2個詞非常明顯，分別是“2nd-ball”和“Rom”。2nd-ball便是第二落點的意思，而Rom是盧卡庫的簡寫（Romelu Lukaku），這些足以說明，穆帥打從一開始就制定好讓盧卡庫去搶後場長傳球，然後把球傳給隊友。

穆裡尼奧明白和利物浦打對攻不是明智的選擇，所以他選擇了這種追求實務的進攻手段，賽后談到別人對自己戰術的質疑，穆帥的回答依然是那麼風淡雲輕：“我覺得我們配得上勝利。如果有人非要說我們配不上這樣的結果，我也沒辦法。球員很開心，我很開心，這就夠了。”