騷擾1年 捉了又放 瘋婦蘇丹街鬧市炸彈

（吉隆坡10日訊）一名長期蹲坐在蘇丹街多多博彩店前，因常伸手向人乞討1令吉，而被稱為“Satu Ringgit”，疑精神失常的女子，近3個月來被懷疑吸毒，而在吸毒亢奮後，全裸在路上奔跑，還會發狂用石頭攻擊路人和途經的車輛。

這名口噪流利馬來語的女子，自一年前開始出現在蘇丹街一帶。最初她僅是蹲坐在多多博彩店前乞討。由於她經常向路人索取1令吉，因而被附近商民稱為“Satu Ringgit（1令吉）”。

據多多博彩店的經理傅志成披露，女子相信有吸毒惡習，最初是到其他地區吸毒，但近3個月來，卻有人直接把毒品送上門給她，而她也旁若無人，直接在走廊上吸食。

車輛店舖被砸鏡

他說，女子吸毒後，精神顯得亢奮，她在神誌不清下，偶爾會當眾脫衣、換衣或裸奔，甚至會發狂以石頭攻擊路人，或丟擲停放路旁及路過的車輛。

他表示，她在討不到錢時，也會發怒拋擲石頭，每天都會瘋上一兩次。“她所擲拋的石頭都是大石頭，我擔心一旦途經轎車的車鏡被打爆，會造成車輛失控，進而衍生意外事故。”

他聲稱，遭攻擊的路人或駕駛人士發現對方精神失常後，往往不會追究，也麻木了。“曾有一輛轎車的車鏡被砸破，車主下車發現是她後，只是對她罵了幾句就離開。”

他今日向行動黨武吉免登區國會議員方貴倫投訴說，他店鋪的閘門也被砸凹，他擔憂女子未來會直接砸破店內櫃檯的玻璃，致傷職員。

“附近的商家也擔心店鋪的玻璃會被砸破。”

警員福利官捉了又放