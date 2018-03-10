騷擾1年 捉了又放 瘋婦蘇丹街鬧市炸彈

（吉隆坡10日訊）一名長期蹲坐在蘇丹街多多博彩店前，因常伸手向人乞討1令吉，而被稱為“Satu Ringgit”，疑精神失常的女子，近3個月來被懷疑吸毒，而在吸毒亢奮後，全裸在路上奔跑，還會發狂用石頭攻擊路人和途經的車輛。
這名口噪流利馬來語的女子，自一年前開始出現在蘇丹街一帶。最初她僅是蹲坐在多多博彩店前乞討。由於她經常向路人索取1令吉，因而被附近商民稱為“Satu Ringgit（1令吉）”。
據多多博彩店的經理傅志成披露，女子相信有吸毒惡習，最初是到其他地區吸毒，但近3個月來，卻有人直接把毒品送上門給她，而她也旁若無人，直接在走廊上吸食。
車輛店舖被砸鏡
他說，女子吸毒後，精神顯得亢奮，她在神誌不清下，偶爾會當眾脫衣、換衣或裸奔，甚至會發狂以石頭攻擊路人，或丟擲停放路旁及路過的車輛。
他表示，她在討不到錢時，也會發怒拋擲石頭，每天都會瘋上一兩次。“她所擲拋的石頭都是大石頭，我擔心一旦途經轎車的車鏡被打爆，會造成車輛失控，進而衍生意外事故。”
他聲稱，遭攻擊的路人或駕駛人士發現對方精神失常後，往往不會追究，也麻木了。“曾有一輛轎車的車鏡被砸破，車主下車發現是她後，只是對她罵了幾句就離開。”
他今日向行動黨武吉免登區國會議員方貴倫投訴說，他店鋪的閘門也被砸凹，他擔憂女子未來會直接砸破店內櫃檯的玻璃，致傷職員。
“附近的商家也擔心店鋪的玻璃會被砸破。”
警員福利官捉了又放
傅志成說，他曾好言勸請女子不要大聲喧嘩及攻擊人，但情況沒有改善，近來甚至變本加厲，會在店前的走廊小解，令他非常無奈。
“許多顧客看到她的瘋狂行徑，擔心安全受到威脅，都會向我投訴，有者都不敢來了；我們的生意因此下跌至少20%。”
他提到，儘管他已多次報案，但警方逮捕後不久又放人，令問題無法解決。
福利部官員稱無能為力
“警方曾在接獲投報後前來，發現她在吸毒，便把她帶走，但幾個小時後，她又被放出來。我也曾向肅毒組投報，但該單位也是捉了又放；福利部官員來看後，也直接聲稱無能為力。”
有鑑於此，傅志成與毗鄰舞鞋業者劉志強希望相關單位能採取積極行動，解決問題，以免女子致傷他人，或導致車禍意外發生。
針對此事，方貴倫表示，女子的行徑已影響到當地的商民。因此，他將在近期內致函福利部及相關部長，要當局採取實質行動，給予協助。
他認為，當局應將女子帶往醫院接受檢查，一旦確認患有精神問題，就應該送往精神病院治療。