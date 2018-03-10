分手揹罪名 女友貼文指騙財色 風水師要討回公道

（怡保10日訊）54歲的風水師在去年經妹妹介紹認識一名女子，在交往一個月後分手。女子過後指懷有身孕，向他索取一筆墮胎費。男子說，錢他給了，女方卻在臉書上載他的照片和發文指騙財騙色，貼文目前在新馬兩地瘋傳，讓他成為“網紅負心漢”。

這名男子陳錸鏺（54歲）今日在怡保東區國陣投訴與公共服務中心主席拉威陪同下召開記者會揭露此事

經妹介紹認識

他說，他是在6年前與前妻離異。在去年經妹妹介紹認識到這女子。他承認在交往的1個月內兩人有過肌膚之親。在協議分手後，他支付對方費用和一枚名錶給對方，作為墮胎的補償。可是，這名女子在臉書上載他的照片和發文指責他騙財騙色，結果貼文在新馬兩地瘋傳，他於是據報案，並促請前女友出來澄清和道歉，以還他公道。

陳錸鏺說，相戀不到一個月的前女友是在打昔工廠擔任書記的姓鄒女子（40歲），對方的做法等於是撕破臉皮，令他生氣不已。

“貼文內容是指責我騙財騙色，相信無法在怡保找到對象，也聽說去了芙蓉開神壇，希望大家別上當。過後，貼文在全馬各地傳開，甚至傳到新加坡，破壞我的形象、聲譽，甚至無人上門找他看風水，影響到生意。”

生意受貼文影響

陳錸鏺說，他是在6年前與妻子離婚，擁有3名女兒，長女和次女在新加坡工作，幼女正在等候大馬教育文憑考試放榜，沒有跟他同住。

“去年10月，妹妹介紹我認識這名女子，初時在她的房屋租房居住，我們於12月25日聖誕節開始相戀，但對方很兇，於今年1月15日分手，我也停止租房。”

他坦承有過四五次性關係，他向前女友表明日後可以結婚，但分手時，對方並沒有說甚麼，況且對方先前也曾提出分手。

他說，他過後頻頻接到前女友的簡訊，說不夠錢，而且懷了他的孩子，他卻無法確定對方是否懷孕和真正的經手人；經過協商，前女友同意墮胎，他先交給對方800令吉，於2月20日再支付500令吉和一枚估計價值3000令吉的名貴金手錶，加上相戀期間給過的錢，前後估計約2000令吉。

“她曾傳發一則簡訊，內容是小心報應在我的女兒身上。”

他說，他沒有生氣前女友傳來的簡訊，令他不滿是對方在臉書上載他的照片和發文，他在3月1日發現貼文已四處瘋傳，連女兒看了也生氣，朋友也關心的紛紛詢問他到底發生甚麼事？

他說，他在3月2日向警方投報，警方傳召前女友到警察局時，他要求對方在報章上刊登廣告澄清和道歉，對方當時表明無錢，較後答應在臉書上致歉，但對方最後只是在她的臉書賬號寫對不起，沒有表明向誰道歉。

女子受促記者會上道歉

在記者會上，拉威當場致電給鄒女士，對方表示正在工作，不便談話；拉威促請鄒女士回電，他將設法安排記者會讓她澄清和道歉。