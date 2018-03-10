生命科學界大突破 中揭胚胎發育編程語言

（北京10日訊）受精卵如何發育成為含有200多種不同種類細胞、36個重要器官的複雜有機生命體，一直是生命科學界最大難題之一。中國科學院北京基因組所與國內多個科研機構合作，近日首次揭示了人類胚胎發育和進化的奧秘，並於國際學術期刊《細胞》上發表研究成果。

胚胎的發育需要人體內的基因能夠按照設定程序、在特定時間和特定地點有序表達，這一過程即為“基因表達編程”。人體設定基因表達有一套“編程語言”，中科院此次發表研究成果，正是解讀了該編程語言如何指揮人類胚胎的基因表達。

發現人類進化關鍵

研究團隊發現，在卵子受精後兩天內，人類胚胎幾乎沒有基因表達。團隊以微量細胞研究方法，最終找到啟動人類基因組表達的關鍵分子“Oct4”，並發現基因表達會按照基因出現的先後順序而啟動。

此外，科學家發現脫氧核糖核酸（DNA）的突變會引起人類進化。具體來說，DNA序列中有一類片段被叫做“轉座子”，它們常常從一個區域跳到另一個區域，導致DNA突變。科學家推測，當轉座子在胚胎中處於活躍狀態，使人類基因產生突變，便有可能傳遞到後代中，最終引起人類進化。

此次研究成果將打開認識人類胚胎發育基因表達調控的“大門”，為人類優生優育提供理論基礎。