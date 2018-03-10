【英超聯賽】料留力拚歐聯 鎗手輸贏看自己

（倫敦10日訊）“鎗手”阿申納將於週日在酋長球場佈陣迎戰“黃蜂”沃福特，考慮到還要留力應付歐洲聯賽16強次回合比賽，溫格的球隊能否在英超聯賽中迎來反彈，很大程度取決於自身的態度。

在周中歐聯客場2比0取勝米蘭之前，阿申納各項賽事慘吞4連敗，其中聯賽遭遇3連敗，包括主場慘敗給曼市，客場被布萊頓逆轉，球隊已經來到輸無可輸的地步。

本輪面對積分榜排名第九的沃福特，阿申納即便在主場作戰，也難言穩勝對方。因為在過去的2次交鋒，槍手都是爆冷輸球，上賽季主場更1比2落敗。

已難通過聯賽摘歐冠資格

事實上，阿申納目前在英超的形勢一點都不樂觀，現落後第五的切爾西有8分，離歐冠區（前四名）更是多達13分，所以槍手基本上已經不可能通過聯賽途徑，爭取到下賽季的歐冠資格，比較現實地還是通過歐洲聯賽奪冠來爭取，這讓他們對於這場比賽的態度會比較微妙。

考慮到還要留力下周中的歐聯次回合的比賽，溫格此役定比有所保留，但在球迷反對聲持續高漲下，教授亦有自身的難處，如何以“最小的付出換取最大的報酬”，無疑是溫格此戰面臨的最大考題。

慶幸的是，沃福特本身保級壓力也不大，加之他們的客場戰績又比較糟糕，最近11個聯賽客場只贏了1次，因此，溫格此役只要不太過大面積輪換，相信仍有力在主場力保不敗，這樣總算是給球迷一個交代。