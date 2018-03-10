【英超聯賽】料留力拚歐聯 鎗手輸贏看自己

（倫敦10日訊）“鎗手”阿申納將於週日在酋長球場佈陣迎戰“黃蜂”沃福特，考慮到還要留力應付歐洲聯賽16強次回合比賽，溫格的球隊能否在英超聯賽中迎來反彈，很大程度取決於自身的態度。
在周中歐聯客場2比0取勝米蘭之前，阿申納各項賽事慘吞4連敗，其中聯賽遭遇3連敗，包括主場慘敗給曼市，客場被布萊頓逆轉，球隊已經來到輸無可輸的地步。
本輪面對積分榜排名第九的沃福特，阿申納即便在主場作戰，也難言穩勝對方。因為在過去的2次交鋒，槍手都是爆冷輸球，上賽季主場更1比2落敗。
已難通過聯賽摘歐冠資格
事實上，阿申納目前在英超的形勢一點都不樂觀，現落後第五的切爾西有8分，離歐冠區（前四名）更是多達13分，所以槍手基本上已經不可能通過聯賽途徑，爭取到下賽季的歐冠資格，比較現實地還是通過歐洲聯賽奪冠來爭取，這讓他們對於這場比賽的態度會比較微妙。
考慮到還要留力下周中的歐聯次回合的比賽，溫格此役定比有所保留，但在球迷反對聲持續高漲下，教授亦有自身的難處，如何以“最小的付出換取最大的報酬”，無疑是溫格此戰面臨的最大考題。
慶幸的是，沃福特本身保級壓力也不大，加之他們的客場戰績又比較糟糕，最近11個聯賽客場只贏了1次，因此，溫格此役只要不太過大面積輪換，相信仍有力在主場力保不敗，這樣總算是給球迷一個交代。
透露爵爺常短信勉勵 溫格：讓我好好幹下去
最近這段時間，阿申納糟糕的戰績讓溫格承受了巨大的壓力，在接受媒體採訪時，溫格透露昔日老對手費格申曾多次給他鼓勵，希望他繼續好好幹下去。
“我和費格申爵士的關係很好。當我遇到困難的時候，他經常會給我發短信。我們總是很團結。”溫格表示：“當然，我也會給其他教練送上支持。在教練崗位上，你難免會遇到一些不順心，你得自己承受。”在溫格看來，任何球隊都會遇到低谷，失敗也是在所難免的。
溫格強調強大的心臟是做教練的必備條件：“在遇到困難的時候，你必須要對自己充滿信心，這真的很重要。”溫格和阿申納的合同要在明年夏天到期，很多槍迷希望他今夏離職，但溫格並不想離開，他相信自己仍是阿申納最合適的主帥人選。
“他們（槍迷）討厭的並不是某個人，他們只是討厭那種無法給球隊帶來勝利的教練。我可以改變眼下這個局面。我不想輸掉比賽，我也很難受。我希望贏球，一直贏下去，當我無法做到這一點的時候，我就會遭受指責。”溫格表示：“阿申納有3000萬球迷，這可不是個小數字，我希望讓這3000萬人都開心。”
黃絲帶含政治信號 瓜迪奧拉被罰10萬
英格蘭足總官方宣佈，曼市主帥瓜迪奧拉因佩戴具有政治信息的黃絲帶，被罰款2萬英鎊（約10.7萬令吉）。
在英足總杯與威根比賽之前，足總就已經兩次警告瓜迪奧拉，但都遭到其無視。英足總認為，黃絲帶傳遞的是支持加泰獨立的政治信息，英足總不希望政治符號被帶到足球中。如今英足總決定對其罰款，並警告其以後的相關行為。
瓜迪奧拉雖然接受了英足總的指控，但他並不認同他們的觀點，他曾表示黃絲帶只是支持兩位“不公入獄”的政客，他認為這並不是政治符號，只是一種民主的象徵。他如今接受指控只是不希望影響到球隊。
英足總的規定只是禁止瓜迪奧拉在比賽中佩戴黃絲帶，他依然能在賽前、賽後發佈會等場合佩戴。而瓜迪奧拉在上周對切爾西的比賽中，確實也沒有佩戴黃絲帶，只是在新聞發佈會時戴上了。
由於歐足協與英足總在對“政治符號”的規定上有所不同，因此在周中曼市與巴塞爾的歐冠比賽中，瓜迪奧拉胸前的那條黃絲帶又再次飄揚了起來。