臉書公佈喜訊 再里爾黛安娜訂婚

（檳城10日訊）行動黨升旗山國會議員再里爾今日在臉書公佈婚訊，證實與行動黨前安順補選候選人黛安娜訂婚。

社交媒體昨日傳出再里爾與黛安娜結婚的消息，指他們將於今日在怡保一間酒店舉行訂婚儀式。

再里爾今早10時30分主動在臉書上發布消息，證實自己與黛安娜訂婚，並透露自己上一段婚姻，早在去年已結束。

他在發布消息後的20分鐘，便獲得超過100個點贊，10次分享，有54名網友也在貼文下方留言祝賀。

貌似再里爾與黛安娜的親昵照及視頻自2014年10月起曾三度被廣傳，並在國內政壇掀起熱議，當時再里爾反駁這些傳言，並否認自己是當事人。

2017年4月，網絡上廣傳4張疑似再里爾與黛安娜在一家高級餐廳用餐的親昵照，照片中兩人接吻、十指緊扣及搭肩等親密動作，但再里爾與黛安娜當時先後否認，並指遭人污衊抹黑。

無論如何，再里爾今日就通過自己的臉書，宣布與黛安娜訂婚，向外界確定兩人的關係。

再里爾臉書貼文內容如下

今天，我在家人與親友的陪同下，非常榮幸地與黛安娜，於怡保舉行訂婚儀式。這是一個非常特別的時刻，而我非常開心能獲得至親的支持。

俗語說，當一扇門關閉時，將有另一扇門為你而開。這句話對我這個剛在去年結束上一段婚姻的人來說，是非常貼切的。我們的人生亦是如此，生活必須繼續往前。

我非常高興能遇見黛安娜這位能包容及支持我的人生伴侶。更重要的是，黛安娜也愛我的家人，特別是我的兩個小孩。

這是一個全新的開始，我對未來充滿期待。