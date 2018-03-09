金正恩承諾暫停核式 特朗普應邀 5月前會面

（華盛頓、平壤9日訊）美國與朝鮮關係有望破冰，朝鮮領導人金正恩邀請美國總統特朗普見面商談朝鮮半島核問題，特朗普答應金正恩的邀請，表示最遲5月與金正恩會面。若然成事，這將是史上第一次美國總統與朝鮮最高領導人會面。

正在華盛頓訪問的韓國特使團團長、青瓦台國家安保室長鄭義溶，於美東時間昨晚7時（大馬時間今早8時）與美國代表在白宮召開聯合記者會，宣布金正恩邀請特朗普會面的消息，並指金正恩承諾暫停核武及導彈測試。鄭義溶說，特朗普同意在5月底前，與金正恩私人會面。

鄭義溶稱讚特朗普的領導及早前對朝施壓，令朝鮮半島局勢重回正軌。他透露，特朗普與金正恩的會面，將繼續向無核化的目標前進，而金正恩亦明白美韓聯合軍事演習會如期在4月舉行。

鄭義溶此前曾訪問朝鮮，並獲金正恩接見；報導指，鄭義溶今次訪美帶了一封金正恩的親筆信轉交給特朗普。白宮發言人桑德斯表示，特朗普與金正恩會面的確切時間和地點未定。

美續維持對朝制裁

特朗普其後在推特發文，指逼使朝鮮棄核一事有重大進展，但強調在達成協議前，美國不會解除對朝鮮的制裁。

與此同時，美國廣播公司記者卡爾宣稱，他在鄭義溶宣布消息前數小時，曾在白宮詢問特朗普是否有關於美朝會談的消息要宣布，當時特朗普回應說：“這不止會談那麼簡單，希望你會將此歸功於我。”

美朝元首同意對話後，日本首相安倍晉三亦與特朗普通電話，雙方同意繼續向朝鮮施加最大壓力，直至對方採取實際行動棄核。另外，安倍下月訪美時將與特朗普舉行會談。