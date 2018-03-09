父母沒註冊 孩子無國籍 開心上學

（檳城9日訊）父母沒有正式註冊為合法夫妻，致使5名孩子沒有報生紙，無法上學而只能在教會補習班（Tutorial）上課。雖然父母在去年補辦註冊成功替孩子爭取到入學機會，可是丈夫卻因心臟病猝逝，讓母子6人對未來的生活茫然。

父因心臟病猝逝

這5名孩童最年長的是大姐黃唯玲(15歲)、弟弟黃耀輝(14歲)、妹妹黃佩玲(13歲)、黃美玲(11歲)及9歲的黃曼玲。5人自出娘胎就因為無法獲得大馬國籍，而失去上學的機會。

後經公正黨的協助，無國籍兄弟姐妹終於可以在下週一正式上學了。

母親多年求助無門

公正黨公民權計劃協調員古瑪說，這5名無國籍孩子的父親黃貞意是本地華人，母親蘇斯拉瓦蒂則是印尼人，由於倆人多年來沒正式註冊為合法夫妻，致使孩子沒有報生紙，所以一直以來都無法上學。目前最年長的孩子已是15歲。

他說，當他獲知一名15歲的孩子竟然在那麼長時間沒到學校上學時，他感到非常驚訝和震驚。據孩子母親透露，她與孩子的父親多年來多次到國民登記局（JPN）為孩子申請公民權，但都不被接受。最後5名孩子只能在教會補習班（Tutorial）上課。

“孩子的母親是一名散工，她是在報章上看到我曾協助無國籍孩童上學的新聞後聯絡我，並表示多年來一直求助無門。”

“由於她是第二任妻子，因此結婚多年都沒有正式註冊成為合法夫妻，必須等到父親與前妻離婚。”

他說，遲至去年3月，兩人才註冊。可是蘇斯拉瓦蒂的丈夫卻在2個月後因心臟病猝死。目前5名孩子是由他們的母親獨立撫養。

也是檳島市議員的古瑪相信，目前仍有許多無國籍孩童無法上學的案例，他希望遇到類似問題的父母可以聯絡他，以協助孩子們上學。

盼獲善心人捐助

公正黨公民權計劃協調員顏艾菱說，目前5名孩子的其中3人將會在下週一到檳城孔聖廟中華中學就讀，而另外2人則會到公民小學總校就讀。

“5名孩子一同上學需要不少費用，包括中學每月需要240令吉，而小學生每月則需要120令吉，希望社會熱心人士可以協助這名單親媽媽。”

有意資助者可以聯絡古瑪014-9459621和顏艾菱012-4012265。

孩子們持紅色報生紙

32歲的蘇斯拉瓦蒂說，由於文件問題，多年來她一直無法與丈夫註冊，而孩子也因為不是在本地醫院出世，因此沒有報生紙。

她指出，其孩子們所持有的是紅色報生紙，政府部門也沒有孩子的任何記錄與資料。

她說，她的孩子是在2015年獲得報生紙，而她在2017年時也成功與丈夫註冊成為夫婦，目前本身和孩子還未獲得公民權。

她透露，每一年開學都會與丈夫到檳城區內每間學校去詢問孩子是否可以入學的詳情，甚至連浮羅山背和直落巴巷的學校一一去探聽過了。

“孩子們也常常問我什麼時候可以上學，我都無法回答。”

她高興的說，現在事情終於獲得解決了，她真的非常開心，因為孩子們終於可以上學了，她也可以放下心中的大石。