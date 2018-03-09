【英超聯賽】雙紅會攸關直晉歐冠資格 魔軍火拚

（曼徹斯特9日訊）本週末英超聯賽第30輪迎來舉世矚目的“雙紅會”，曼聯主場大戰利物浦，本場交鋒雖未能對本賽季英超冠軍有任何影響，但對“雙紅”卻是一場亞軍以及下賽季歐冠資格爭奪的關鍵戰。
曼市（78分）目前以16分領先居次的曼聯（62分），只需在餘下8輪再勝4場就可奪冠，而利物浦60分排第3，熱刺58分第4位，亞軍應是紅魔、紅軍以及熱刺之爭。
曼聯主帥穆里尼奧對本場大戰說：“這是一場全世界都矚目的比賽。我敢說曼聯和利物浦都肯定要爭前二，誰都不想輸給對方。”
本賽季，曼聯在對陣英超6強的7場交鋒贏3場，主場戰6強唯一敗仗是去年12月1比2負曼市。上兩輪，曼聯分別在主場以2比1挫切爾西、客場3比2挫水晶宮。
論近況，雙紅可謂半斤八兩。曼聯近8戰5勝1和2負，利物浦近8場為5勝2和1負。不過，曼聯在賽程上吃緊，戰過利物浦三天，還需在歐冠16強次回合主場戰塞維拉，而利物浦已經跨進8強。
此外，1月從阿申納轉會的桑切斯仍未完全融入穆帥戰術體系，至今僅射進1球，桑神也許會影響曼聯的整體發揮。
薩拉赫狀態神勇
克洛普率領的紅軍狀況不俗，最近20場比賽僅輸一場，埃及前鋒薩拉赫連續5場進球，如今以24球與熱刺的凱恩並列射腳榜榜首。薩拉赫、菲爾米諾以及馬內的鋒線組合本賽季已經聯手射進68球，三人將是紅魔防線的夢魘。
穆帥麾下埃雷拉、馬夏爾無緣大名單，羅霍、瓊斯因傷缺戰。穆帥料採4-2-3-1陣型，桑切斯、盧卡庫、馬塔、林加德、博格巴和馬蒂奇中前場首發，後防由瓦倫西亞、拜利、盧克肖及斯莫林組成，德赫亞守門。盧卡庫放眼攻進英超第100球。
久違賽場的伊布如果通過體檢的話，有可能出任後補。英媒也傳穆帥或會採用4-4-2陣型，此陣型曾在2比1勝切爾西時用過。
克洛普多數會祭出4-3-3陣型應對，亨德森有傷缺戰，鋒線是薩拉赫、菲爾米諾、馬內，埃姆雷詹、張伯倫和維納爾杜姆聯手中場，後防由羅柏遜、范迪克、馬蒂普以及阿諾鎮守，卡里烏斯守龍門。
這是雙紅在聯賽第170次對陣，曼聯在前169場獲67勝47和55負稍佔優勢。本場也是雙方歷史上第200場“雙紅會”，過去199場交鋒，曼聯獲79勝55和65負佔優。
最近51次碰頭，曼聯取勝27次，其中15次在主場。然而，最近三場雙紅會都打成和局，其中兩場更是0比0。
落後熱刺5分 切爾西爭四需破宮
（倫敦9日訊）已經無望衛冕英超冠軍的切爾西，明日在史丹福橋主場佈陣迎戰水晶宮，藍調若還想爭取躋身前四，本場絕對不能夠有任何差池。
切爾西在上兩場英超強強對話中連續落敗，先是客場1比2負曼聯，接著客場0比1不敵曼市，加之在歐冠16強首回合主場1比1打和巴塞羅納，最近連續三場比賽不勝，5場英超賽事輸4場，近況明顯欠佳。
切爾西目前積53分排在積分榜第5位，落後第4位的熱刺（58分）5分，領先身後的阿申納（45分）8分。主帥孔蒂的衛冕任務失敗後，他只能寄望為切爾西爭奪前四以晉級歐冠。
剛剛在歐冠16強被祖雲杜斯淘汰出局的熱刺，將在週日作客第12位的伯恩茅斯。
除了英超無望爭冠，切爾西仍然在歐冠和英格蘭足總杯保持著一絲希望。
坎特傷癒復出
因傷錯失戰曼市的中場坎特明日有望復出，此前腿傷的巴克利也可能復出，與呂迪格、法布雷加斯、摩西斯、阿茲皮利奎塔、阿隆索、威廉、莫拉塔及阿扎爾首發。威廉在其17次首發的比賽共參與制造了16球（11次助攻、5球），狀況不俗。
水晶宮近6場比賽不勝，更吞下3連敗，僅積27分排名第18位。
水晶宮的傷病困擾仍在延續，所幸卡巴耶、瓦特和門薩傷癒回歸，讓主帥霍奇森壓力稍緩，其餘大將如扎哈（膝蓋）、M.薩科（小腿）有傷未能歸隊。
切爾西最近5次遭遇水晶宮僅得2勝3負，其中兩次更在主場告負，本賽季首循環客場以1比2落敗。明日，且看切爾西能不能討回一些顏面。
洛夫倫諷曼聯：看死他們擺大巴
本週末曼聯迎戰利物浦前夕，利物浦後衛洛夫倫賽前受訪時表示，他預測曼聯會在這場較量中繼續擺大巴，而利物浦會繼續踢攻勢足球。
洛夫倫說：“這肯定會是一場艱難的比賽。上一次曼聯來我們這里，他們防守回撤很深，所以這次讓我們看看會發生什麼吧。”
被問到是否認為曼聯會繼續深度防守，洛夫倫說：“我認為是。對他們來說，也許拿1分就很好了。但我們不會只要1分。我們會繼續踢攻勢足球，讓我們享受吧。”
“所有人都知道，穆里尼奧有自己的計劃。無論他想做什麼都和我們無關，我們的工作就是專注於自己，我們希望擊敗他們。這一場比賽對陣曼聯是關鍵的。”
談及曼聯前鋒盧卡庫，洛夫倫說：“他是一個頂級前鋒，進了很多球。也許曼聯現在不在最佳狀態，但他們仍能醜陋的贏球。我很享受對陣盧卡庫，他是英超最佳前鋒之一。”