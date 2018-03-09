【英超聯賽】雙紅會攸關直晉歐冠資格 魔軍火拚

（曼徹斯特9日訊）本週末英超聯賽第30輪迎來舉世矚目的“雙紅會”，曼聯主場大戰利物浦，本場交鋒雖未能對本賽季英超冠軍有任何影響，但對“雙紅”卻是一場亞軍以及下賽季歐冠資格爭奪的關鍵戰。

曼市（78分）目前以16分領先居次的曼聯（62分），只需在餘下8輪再勝4場就可奪冠，而利物浦60分排第3，熱刺58分第4位，亞軍應是紅魔、紅軍以及熱刺之爭。

曼聯主帥穆里尼奧對本場大戰說：“這是一場全世界都矚目的比賽。我敢說曼聯和利物浦都肯定要爭前二，誰都不想輸給對方。”

本賽季，曼聯在對陣英超6強的7場交鋒贏3場，主場戰6強唯一敗仗是去年12月1比2負曼市。上兩輪，曼聯分別在主場以2比1挫切爾西、客場3比2挫水晶宮。

論近況，雙紅可謂半斤八兩。曼聯近8戰5勝1和2負，利物浦近8場為5勝2和1負。不過，曼聯在賽程上吃緊，戰過利物浦三天，還需在歐冠16強次回合主場戰塞維拉，而利物浦已經跨進8強。

此外，1月從阿申納轉會的桑切斯仍未完全融入穆帥戰術體系，至今僅射進1球，桑神也許會影響曼聯的整體發揮。

薩拉赫狀態神勇

克洛普率領的紅軍狀況不俗，最近20場比賽僅輸一場，埃及前鋒薩拉赫連續5場進球，如今以24球與熱刺的凱恩並列射腳榜榜首。薩拉赫、菲爾米諾以及馬內的鋒線組合本賽季已經聯手射進68球，三人將是紅魔防線的夢魘。

穆帥麾下埃雷拉、馬夏爾無緣大名單，羅霍、瓊斯因傷缺戰。穆帥料採4-2-3-1陣型，桑切斯、盧卡庫、馬塔、林加德、博格巴和馬蒂奇中前場首發，後防由瓦倫西亞、拜利、盧克肖及斯莫林組成，德赫亞守門。盧卡庫放眼攻進英超第100球。

久違賽場的伊布如果通過體檢的話，有可能出任後補。英媒也傳穆帥或會採用4-4-2陣型，此陣型曾在2比1勝切爾西時用過。

克洛普多數會祭出4-3-3陣型應對，亨德森有傷缺戰，鋒線是薩拉赫、菲爾米諾、馬內，埃姆雷詹、張伯倫和維納爾杜姆聯手中場，後防由羅柏遜、范迪克、馬蒂普以及阿諾鎮守，卡里烏斯守龍門。

這是雙紅在聯賽第170次對陣，曼聯在前169場獲67勝47和55負稍佔優勢。本場也是雙方歷史上第200場“雙紅會”，過去199場交鋒，曼聯獲79勝55和65負佔優。

最近51次碰頭，曼聯取勝27次，其中15次在主場。然而，最近三場雙紅會都打成和局，其中兩場更是0比0。

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