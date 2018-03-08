【中國兩會】平等參與 沒有黑箱作業 王毅一帶一路無一家獨大

（北京8日訊）中國外長王毅今天在兩會記者會上，反駁“中國威脅論”，指中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，兩國合作將造福兩國、惠及世界，若說中美有競爭，也是良性和積極的競爭，認為“中美可以有競爭，不必做對手，更需當夥伴”。
王毅說，過去幾十年，西方一直在對中國作出各種評判和預測，隨著中國持續發展， “中國崩潰論”已先崩潰，“中國威脅論”雖然有新的翻版，但更不得人心。他說，只要不懷偏見，不奉行雙重標準，當中絕不是什麼威脅，而是機遇，所謂的“中國威脅論”可以休矣。
中美更應作夥伴
他說，中國提出的一帶一路倡議，具有鮮明的平等性、開放性和普惠性，一切都在陽光下運作，沒有一家獨大，而是各方平等參與，沒有黑箱操作，堅持公開透明，沒有贏者通吃，而是謀求互利共贏。
王毅指，至今有八十多個國家和國際組織與中國簽訂一帶一路合作協議，大批項目正在推進，為多國經濟發展雪中送炭。
他又指，一帶一路倡議將會遵守國際規則，並以市場規律行事，中國會加強與各國聯通，令一帶一路做到“接地氣，高標準；效益好，高質量”。
打貿易戰損人害已
對於中美貿易摩擦問題，王毅說，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑，更是抓錯了藥方，只會損人害己，中方必將做出正當和必要的反應。
提到朝鮮半島問題，王毅說，韓朝自平昌冬奧會以來，增加互動，關係解凍，兩國關係迎來一股久違的暖流。他認為，冬奧期間朝鮮不進行試射、美韓暫停軍演，反映中方一直提倡的雙暫停方案是創造對話基礎對症下藥的良方。王毅充份肯定韓朝改善關係的努力，亦希望在促進半島無核化同時，解決各方包括朝鮮在內的合理安全關注。
不過，王毅相信，韓朝對話並不會一帆風順，歷史表明，每當半島局勢有緩和跡象，干擾就會如影隨形接踵而至。他指現時是改善半島局勢的關鍵時刻，希望各方以大局為重，拿出政治勇氣，重啟雙邊和多邊接觸對話，中方會為此作出努力。
各國與華建交勢不可擋 台應承認九二共識
王毅在記者會上被問到台海兩岸關係，記者提問，在岡比亞、巴拿馬等國與台灣斷交後，是否再有台灣邦交國的斷交潮？王毅回應時重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會多年來形成的共識；與中國建交，開展正常合作，顯然是順應時代潮流的正確選擇，亦符合這些國家的自身利益，是大勢所趨。
他又稱，目前兩岸關係的關鍵是承認“九二共識”，他表示，解鈴還須繫鈴人，呼籲台灣當局回到正確軌道。
另外，有記者追問美國最近通過《台灣旅行法》，王毅則簡短回應，強調中方會要求美國恪守承諾，遵守三個聯合公報。
中日高層互訪水到渠成
提到中日關係，王毅說，中日關係出現難得的改善勢頭，只要日方客觀對待和認同中國的發展，中國願意共同推動兩國關係回到健康穩定的發展軌道。只要關係持續改善，兩國高層往來自然水到渠成。
動輒派戰艦飛機 抨外部勢力南海挑動是非
王毅在記者會上暗批美國，指南海面臨的最主要挑戰，是一些外部勢力“動輒把全副武裝的艦船、飛機派到南海炫耀武力”，成為影響南海和平穩定的最大干擾因素。
王毅又稱，中方維護南海和平穩定的決心不可動搖，目前中國與東盟已有高度共識，並且共同制定南海行為準則，近日已經進行首次磋商，今年內將會進行另外3次磋商。
中國希望將南海打造成“和平之海，合作之海”，透過制定行為準則、共同維護安定局面。
國務院機構改革 國僑辦料併入統戰部
國務院機構改革是這次全國兩會的重點，相關方案將在下周二提交人大會議審議。據消息透露，此次改革力度很大，涉及不少部委，除了國家監察部鐵定撤銷，國務院僑務辦公室將併入中共中央統戰部，國家民族事務委員會與國家宗教局也可能合併，同時也將加強和優化金融管理職能，三大金融監管部門（中國銀監會、中國證監會、中國保監會）預料將重組。
官方公布的《中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定》提出，“統籌設置黨政機構，防止機構重疊”，“黨的有關機構可以同職能相近、聯繫緊密的其他部門統籌設置，實行合併設立或合署辦公，整合優化力量和資源，發揮綜合效益。”
據悉，由於國務院僑辦的職能與中共中央統戰部、外交部重疊，可能被撤併，旗下的秘書行政司、國外司、文化司、宣傳司等8個司，大多將併入中央統戰部，有的則將併入外交部。
國土部環保部不合併
針對網傳國土資源部將與環境保護部重組，成立國土資源環境保護部，國土資源部副部長曹衛星回應記者詢問時否認，指國土部和環保部不會合併，還要“做大做強”。
體現黨意民意 習近平贊同修憲
各界關注的廢除國家主席任期制的憲法修正案，將於周日下午投票表決。中國國家主席習近平昨天首度對修憲案公開表態，稱“完全贊同憲法修正案草案”、修正案“體現了黨和人民的共同意志”。
習近平昨天出席廣東代表團會議時說，他本人完全贊同修憲草案，強調這次修憲是黨中央的重大戰略決策，也是推進全面依法治國和國家治理體系現代化的重大舉措。不過，習近平在談話中沒有提及任何關於國家主席任期的字眼。