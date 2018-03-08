【中國兩會】平等參與 沒有黑箱作業 王毅一帶一路無一家獨大

（北京8日訊）中國外長王毅今天在兩會記者會上，反駁“中國威脅論”，指中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，兩國合作將造福兩國、惠及世界，若說中美有競爭，也是良性和積極的競爭，認為“中美可以有競爭，不必做對手，更需當夥伴”。

王毅說，過去幾十年，西方一直在對中國作出各種評判和預測，隨著中國持續發展， “中國崩潰論”已先崩潰，“中國威脅論”雖然有新的翻版，但更不得人心。他說，只要不懷偏見，不奉行雙重標準，當中絕不是什麼威脅，而是機遇，所謂的“中國威脅論”可以休矣。

中美更應作夥伴

他說，中國提出的一帶一路倡議，具有鮮明的平等性、開放性和普惠性，一切都在陽光下運作，沒有一家獨大，而是各方平等參與，沒有黑箱操作，堅持公開透明，沒有贏者通吃，而是謀求互利共贏。

王毅指，至今有八十多個國家和國際組織與中國簽訂一帶一路合作協議，大批項目正在推進，為多國經濟發展雪中送炭。

他又指，一帶一路倡議將會遵守國際規則，並以市場規律行事，中國會加強與各國聯通，令一帶一路做到“接地氣，高標準；效益好，高質量”。

打貿易戰損人害已

對於中美貿易摩擦問題，王毅說，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑，更是抓錯了藥方，只會損人害己，中方必將做出正當和必要的反應。

提到朝鮮半島問題，王毅說，韓朝自平昌冬奧會以來，增加互動，關係解凍，兩國關係迎來一股久違的暖流。他認為，冬奧期間朝鮮不進行試射、美韓暫停軍演，反映中方一直提倡的雙暫停方案是創造對話基礎對症下藥的良方。王毅充份肯定韓朝改善關係的努力，亦希望在促進半島無核化同時，解決各方包括朝鮮在內的合理安全關注。

不過，王毅相信，韓朝對話並不會一帆風順，歷史表明，每當半島局勢有緩和跡象，干擾就會如影隨形接踵而至。他指現時是改善半島局勢的關鍵時刻，希望各方以大局為重，拿出政治勇氣，重啟雙邊和多邊接觸對話，中方會為此作出努力。