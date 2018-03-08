【歐冠聯賽】伊瓜因迪巴拉攜手折刺 祖雲逆轉晉8強

（倫敦8日訊）意甲冠軍祖雲杜斯倚靠伊瓜因傳射、迪巴拉攻進本賽季歐冠第一球，得以在客場舉行的歐冠16強次回合以2比1逆轉熱刺，總比分4比3淘汰對手晉級8強。
首回合，兩屆歐冠冠軍祖雲杜斯主場只能以2比2戰和熱刺。
祖雲的伊瓜因腳踝傷癒復出，曼朱基奇、貝爾納代斯基與夸德拉多因傷缺陣，道格拉斯-科斯塔出任右邊鋒。右後衛德希利奧和利希施泰納皆未首發，阿萊格選擇了巴爾扎利。
熱刺是本賽季歐冠3支不敗球隊之一，本賽季歐冠小組賽3個主場全勝，在溫布利連續15場正式比賽不敗，近12個主場8次零封對手。右後衛奧里耶停賽，特里皮爾首次歐冠先發，登貝萊傷癒出戰。
賽前，全場為阿斯托里默哀1分鐘。第13分鐘，埃里克森中路傳球，給禁區內的凱恩，基耶利尼在封堵他時倒地左臂觸球，但波蘭主裁馬齊尼亞克不予理會。
第17分鐘，道格拉斯-科斯塔右路擺脫維爾通亨之後突入禁區，被維爾通亨鏟倒，但馬齊尼亞克依然沒判點球。
主裁兩次漏判點球
熱刺較後發動連串攻勢，埃里克森門前14碼抽射被擋、孫興民距門8碼頭球被布馮撲出、戴爾禁區弧頂低射被布馮得到、孫興民禁區射門被基耶利尼鏟出、維爾通亨頭球偏出。
第39分鐘，埃里克森送球進禁區，阿里推射被巴爾扎利封堵，特里皮爾右路再傳，孫興民距門8碼推射乏力，卻騙過基耶利尼和布馮入網，1比0。
下半場，貝納蒂亞對阿里犯規吃到黃卡，8強首回合停賽1場。阿萊格里較後讓阿薩莫阿換下馬圖伊迪、利希施泰納換下貝納蒂亞。
祖雲杜斯首次射正就得分！第64分鐘，利希施泰納反越位傳中，赫迪拉甩頭頂向後門柱，伊瓜因門前3碼外腳背墊射入右下角，1比1。
3分鐘後，伊瓜因直傳，迪巴拉反越位成功，左側禁區距門10碼左腳推射入右上角，2比1。這是迪巴拉本賽季歐冠的第一球。
波切蒂諾馬上派拉梅拉換下戴爾，接著再讓略倫特換下阿里。
埃里克森在禁區前抽射打中基耶利尼身體再擊中其左手，但主裁還是不判點球。第90分鐘，凱恩門前6碼頂出彈地球擊中左門柱內側，巴爾扎利趕到從門線上解圍！
孫興民遭巴爾扎利三連蹬 主裁全然無視
祖雲杜斯成功淘汰了熱刺，但他們的大將巴爾扎利在比賽中的一次惡意蹬踏，卻引起了極大的爭議。
比賽第33分鐘，巴爾扎利和孫興民爭頂，後者倒在地上，巴爾扎利右腳落地時踩在孫興民腿上，然後他再抬起右腳再踩了一下。在孫興民抬起右腳試圖保護自己後，巴爾扎利竟伸出右腿，猛的向後再次蹬了一下。
就這樣，巴爾扎利對孫興民完成了蹬踏三連擊。然而，最離譜的是，主裁判竟然完全沒有理會巴爾扎利的動作，沒有向他出牌。
熱刺遭遇黑色3分鐘
熱刺主場遭祖雲杜斯逆轉，上半場孫興民為熱刺先拔頭籌，但下半場阿萊格里連換2人，祖雲隨後在3分鐘內連進2球，最終以2比1逆轉，總比分4比3晉級。
第63分鐘，迪巴拉邊路送出直塞，剛剛替補登場的利希施泰納右路傳中，赫迪拉禁區中央頭球擺渡，伊瓜因前插至門前墊射破門。這是他兩回合打進的第3球，也將祖雲杜斯從淘汰邊緣拉了回來，伊瓜因的表演還沒有結束，第66分鐘，基耶利尼後場發動進攻，伊瓜因回撤接球再轉身送出致命直塞，為迪巴拉創造出單刀機會，後者突入禁區面對出擊的洛里斯左腳勁射得手。阿根廷雙槍3分鐘內的兩個進球，讓比賽形勢瞬間逆轉。
連丟兩球後，熱刺在將近20分鐘時間內沒有回過神來，難以製造出有威脅的進攻，雖然最後時刻凱恩的彈地頭球讓祖雲將士嚇出一身冷汗，好在巴爾扎利及時解圍，最終淘汰熱刺躋身8強。
曼市2小將表現驚艷 福登造最年輕英將紀錄
《每日郵報》報道，曼市小將菲爾-福登成為在歐冠淘汰賽登場的最年輕英格蘭人。
年僅17歲零283天的福登司職中場，本場比賽，福登創造了歐冠淘汰賽最年輕出場紀錄。其父母在球場的玻璃通道觀看了兒子的全場表現，他在第89分鐘才被換下。
據悉這個夏天，曼市將提供福登4萬英鎊周薪續約，這對他絕對是一份大合同。
福登的表現十分活躍，和老大哥圖雷、京多安組成三中場，他出現在偏左位置，無論是進攻或防守，福登都百分百投入。全場比賽福登6次帶球突破，其中5次成功，這個數據是曼市全隊最高，連薩內（4次）也甘拜下風。
表現出色的小將不止福登，替補上場的18歲新星迪亞茲同樣讓人印象深刻。第80分鐘，薩內左路將球吊到禁區，迪亞茲將球卸下，隨即用並不擅長的右腳勁射，皮球被巴塞爾門將瓦茨利克奮力撲出。這是曼市下半場最接近破門的一次機會。
福登和迪亞茲本賽季都獲得了出場機會，瓜迪奧拉非常重視對他們的培養，他們也是曼市的未來。
1比2爆冷負巴塞爾 曼市仍5比2過關
（曼徹斯特8日訊）沒有派出最強陣容的英超領頭羊曼市，週三在歐冠16強次回合主場意外地以1比2不敵瑞士冠軍巴塞爾，但憑著首回合淨勝4球的絕對優勢，仍以總比分5比2晉級8強。
巴塞爾此前13次客戰英格蘭球隊僅勝1場，其餘12場5和7負。曼市近13個歐冠主場取得10勝3和保持不敗，近8個歐戰主場取勝7場。
曼市主帥瓜迪奧拉收起了德布勞內、阿奎羅、孔帕尼、大衛席爾瓦和奧塔門迪等大將，輪換了6人，亞亞圖雷、京多安斯通斯首發出場，熱蘇斯與貝爾納多以及薩內組成鋒線三叉戟。
曼市於開賽第8分鐘就取得領先，薩內突破分球，貝納爾多禁區右側斜傳，熱蘇斯遠點近距離打進空門。隨後薩內斜傳，貝納爾多小禁區前捅射，被里維羅斯及時封鏟出底線。
貝納爾多斜傳，反越位的京多安小禁區左側推射，被瓦茨利克及時出擊按在身下。
曼市賽季第四敗
巴塞爾第17分鐘扳平，祖菲傳球，里維羅斯強突禁區左側射門被封堵後偏轉，無人防守的埃爾尤努西11碼處抽射進入左下角，1比1。
巴塞進球後士氣大振，奧貝林任意球遠射偏出、里維羅斯禁區左側小角度低射被布拉沃沒收。
下半場，比賽一度進入僵持局面，雙方都未能創造出更好的得分機會。京多安被迪亞斯換下。
巴塞爾第71分鐘反超比分，埃爾尤努西擺脫亞亞圖雷後右路傳球，邁克-朗禁區右側小角度射入近角，2比1。
第80分鐘，迪亞斯禁區右側小角度勁射，被瓦茨利克擋出。曼市最終在主場吞敗，但仍以兩回合5比2總比分晉級。
這場失利也是曼市本賽季的第4場敗仗，前三敗分別是聯賽輸給利物浦、足總杯被威根淘汰，歐冠小組賽輸給礦工。