【歐冠聯賽】伊瓜因迪巴拉攜手折刺 祖雲逆轉晉8強

（倫敦8日訊）意甲冠軍祖雲杜斯倚靠伊瓜因傳射、迪巴拉攻進本賽季歐冠第一球，得以在客場舉行的歐冠16強次回合以2比1逆轉熱刺，總比分4比3淘汰對手晉級8強。

首回合，兩屆歐冠冠軍祖雲杜斯主場只能以2比2戰和熱刺。

祖雲的伊瓜因腳踝傷癒復出，曼朱基奇、貝爾納代斯基與夸德拉多因傷缺陣，道格拉斯-科斯塔出任右邊鋒。右後衛德希利奧和利希施泰納皆未首發，阿萊格選擇了巴爾扎利。

熱刺是本賽季歐冠3支不敗球隊之一，本賽季歐冠小組賽3個主場全勝，在溫布利連續15場正式比賽不敗，近12個主場8次零封對手。右後衛奧里耶停賽，特里皮爾首次歐冠先發，登貝萊傷癒出戰。

賽前，全場為阿斯托里默哀1分鐘。第13分鐘，埃里克森中路傳球，給禁區內的凱恩，基耶利尼在封堵他時倒地左臂觸球，但波蘭主裁馬齊尼亞克不予理會。

第17分鐘，道格拉斯-科斯塔右路擺脫維爾通亨之後突入禁區，被維爾通亨鏟倒，但馬齊尼亞克依然沒判點球。

主裁兩次漏判點球

熱刺較後發動連串攻勢，埃里克森門前14碼抽射被擋、孫興民距門8碼頭球被布馮撲出、戴爾禁區弧頂低射被布馮得到、孫興民禁區射門被基耶利尼鏟出、維爾通亨頭球偏出。

第39分鐘，埃里克森送球進禁區，阿里推射被巴爾扎利封堵，特里皮爾右路再傳，孫興民距門8碼推射乏力，卻騙過基耶利尼和布馮入網，1比0。

下半場，貝納蒂亞對阿里犯規吃到黃卡，8強首回合停賽1場。阿萊格里較後讓阿薩莫阿換下馬圖伊迪、利希施泰納換下貝納蒂亞。

祖雲杜斯首次射正就得分！第64分鐘，利希施泰納反越位傳中，赫迪拉甩頭頂向後門柱，伊瓜因門前3碼外腳背墊射入右下角，1比1。

3分鐘後，伊瓜因直傳，迪巴拉反越位成功，左側禁區距門10碼左腳推射入右上角，2比1。這是迪巴拉本賽季歐冠的第一球。

波切蒂諾馬上派拉梅拉換下戴爾，接著再讓略倫特換下阿里。

埃里克森在禁區前抽射打中基耶利尼身體再擊中其左手，但主裁還是不判點球。第90分鐘，凱恩門前6碼頂出彈地球擊中左門柱內側，巴爾扎利趕到從門線上解圍！

孫興民遭巴爾扎利三連蹬 主裁全然無視