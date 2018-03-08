感情糾葛刀下解決 男子當街暴打砍婦女

（巴生8日訊）嫉火中燒的丈夫夥同友人到妻子工作的地點埋伏，要將她擄走卻遭妻子反抗。其中一人揮動巴冷刀狠砍她多刀至奄奄一息後，把她拖拉上車。行兇過程被民眾用手機拍下，並在社交媒體瘋傳。

這個長達2分鐘半的視頻今日在網絡上流傳。從畫面中可以看到該名印裔中年婦女，遭2名印裔男子暴力毆打和揮刀砍傷，施暴手法極為殘暴。

這起案件今早約9時在巴生再也花園（Taman Klang Jaya）發生，目前女傷者在醫院接受治療。

巴生南區警區主任三蘇阿瑪助理總監今日受詢時證實，案件發生在今早，警方已接獲視頻中受害女子的女兒報案。

據了解，持刀砍人視頻中的2名男子為蘇姆(37歲)，為受害女子古瑪蒂(42)的丈夫，另一人則是蘇姆的友人莫根。

被砍傷的受害者與蘇姆雖是夫妻關係，但沒註冊結婚，兩人育有3名子女。

據悉，這起砍人案的導火線與爭風吃醋有關，但此事有待警方調查鑑定。

根據報案書，2名嫌犯在今早9時駕車前往女傷者古瑪蒂的工作地點，欲擄走她。惟，當時遭她多次反抗而惹怒其中一人，並以長巴冷刀不斷揮砍她，以致其腹部、背後和腳部及頭部皆多處受傷。

三蘇阿瑪說，女傷者是被2名嫌犯送往醫院求醫。他們在放下女傷者後就逃逸，目前警方正全面追緝他們。

雪警重案組已著手調查此案，並已經發布通緝令，尋找2名嫌犯的下落。警方將根據刑事法典307企圖謀殺條文展開調查。(TTK)

民眾曾大聲喝止嫌犯

根據視頻，事發當時有人目擊行兇過程，並大聲喝止嫌犯，惟相信因嫌犯揮舞長刀而不敢接近，眼睜睜看著呼救的受害者被擄走。

從視頻中也清楚聽到女傷者的淒厲喊叫聲。

受重傷後遭擄走

據悉，女傷者是工廠女工，她今早是在工廠外遭埋伏了約3小時的丈夫和一名友人攻擊，身受重傷後，再被強行拉上車擄走。

根據女傷者的母親瓦里雅瑪（61歲）說，有人在今早清晨6時左右，就發現男嫌犯的藍色轎車停放在女兒工作地點附近。

她說，後來女兒來到，對方便迅速攻擊女兒至重傷。

她也說，這已不是對方第一次到女兒工作地點滋擾了，因為之前當女兒在其他工廠上班時，他也曾做出騷擾的舉動。