殺少婦 肢解冷凍煮屍 42歲醫藥專才丈夫被扣

（古晉．斯里阿曼7日訊）割頭、分屍、再烹屍？中國籍少婦離奇遇害案，自上週六在河邊發現一具人類頭顱後，警方有突破性進展，斯里阿曼警方今日拉隊到死者住家搜証，搬走一個冷凍櫃、一個大鍋以及紙箱協助調查。
31歲死者楊茜的住家就在斯里阿曼市鎮一間店屋樓上，生前與丈夫（42歲，本地人）以及2名孩子同住。死者丈夫已被警方扣押7天助查。
嫌犯延扣 7天
消息傳出，嫌兇或許是死者丈夫，涉嫌殺妻後分屍，先將頭顱丟棄，企圖毀屍滅跡，詎料，頭顱被垂釣人在河畔發現，才揭發駭人命案。
消息稱，死者住家是案發第一現場，嫌兇殺人後分屍，先是割下頭顱丟棄，部份肢體藏冷凍櫃；隨著警方搬走大鍋作為證物，甚至傳出或有烹屍可能。警方人員搬走這些物品時，引起民眾好奇圍觀，並且議論紛紛。
42歲嫌兇是一名具有醫藥專業知識的專才，近年染上賭博惡習，欠債累累。而死者來自中國江西省，生前協助丈夫打理藥行生意。
據瞭解，這是警方第二次到此處搜証，第一次是楊茜的父親楊金水抵達斯里阿曼時，警方非常重視此案，不會放過任何線索及蛛絲馬跡。
警方是今日早上前往死者的住家進行搜查工作，約中午12時30分時，警方人員先是搬了一個冷凍櫃下樓。不久，警方再搬一個大鍋下來，之後就是一個紙箱。
當警方人員將大鍋搬下來時，駐足圍觀的民眾立刻議論紛紛，大家都在猜測這麼大的鍋子到底是作甚麼用途，甚至有傳言或是烹屍。
當女性頭顱案發生後，坊間立刻出現多個案情內容的版本，包括男子將屍體藏在家中的冷凍櫃內，所以，當警方人員今日搬走包括冷凍櫃等物品時，立刻引起各界熱烈猜測。警方目前仍在深入調查，並且還在鑑定頭顱的確實身份。
父認出女兒頭顱 女婿隔日才報案
岳父千里迢迢從中國到來馬來西亞尋女，才驚覺女兒遇害。
警方於3月3日接報有人在魯巴河下游實加義（Skait）區河邊發現一具人類頭顱。3月4日，死者父親楊金水到來認屍，認出有關頭顱就是其女兒的。
楊金水稱，他認出頭顱是其女兒後，其女婿遲至本月5日，才向警方報案指妻子失蹤，也到太平間認該顆頭顱，指就是失蹤妻子，還在現場大哭。
楊父透露，今年2月24日，他曾經以微信在中國家鄉與女兒聯系，那也是最後一次有女兒的音訊。由於許久未能聯絡上女兒，心中忐忑不安，才決定飛來馬來西亞找女兒。
他悲慟的說，當他抵步古晉國際機場時，當時女婿（嫌兇）驅車到來載他，女婿當時還滿臉著急說妻子失蹤，正四處尋妻。
警方於4日當天傳召楊茜的42歲丈夫錄供，他指妻子已失蹤數天，但基於一些因素沒報案。警方對他口供起疑，當天下午扣查他。警方已於3月5日延長扣留嫌兇7天。目前，警方以謀殺案角度（刑事法典302條文）調查此案。
父：女兒與夫家相處融洽
死者楊茜的父親楊金水表示，女兒生前熱愛生活，性情善良，與丈夫及家人相處融洽。
楊父說，楊茜是他的掌上明珠，雖然父女倆相隔遙遠，但是仍然時常會透過微信發語音及視頻聊天，保持聯繫。
他透露，雖然楊茜是獨生女，但與家鄉的表兄弟姐妹之間關係良好，對自己的一對兒女更是疼愛有加，與丈夫的家人也相處融洽。
來自中國江西省鷹潭市的楊金水（57歲）今日接受記者訪問時，道出女兒生前的點滴。
他說，在本地學校放長假時，女兒曾攜帶一對兒女回中國家鄉，探望他們，當時一家人也一起開心出遊。
楊金水感嘆，雖然他此次前來斯里阿曼市尋找女兒時，已經有一種不好的感覺，惟他抵達斯市後，仍然期待女兒會好好的出現在他眼前，如今仍對此事抱有幻想。