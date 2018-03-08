殺少婦 肢解冷凍煮屍 42歲醫藥專才丈夫被扣

（古晉．斯里阿曼7日訊）割頭、分屍、再烹屍？中國籍少婦離奇遇害案，自上週六在河邊發現一具人類頭顱後，警方有突破性進展，斯里阿曼警方今日拉隊到死者住家搜証，搬走一個冷凍櫃、一個大鍋以及紙箱協助調查。

31歲死者楊茜的住家就在斯里阿曼市鎮一間店屋樓上，生前與丈夫（42歲，本地人）以及2名孩子同住。死者丈夫已被警方扣押7天助查。

嫌犯延扣 7天

消息傳出，嫌兇或許是死者丈夫，涉嫌殺妻後分屍，先將頭顱丟棄，企圖毀屍滅跡，詎料，頭顱被垂釣人在河畔發現，才揭發駭人命案。

消息稱，死者住家是案發第一現場，嫌兇殺人後分屍，先是割下頭顱丟棄，部份肢體藏冷凍櫃；隨著警方搬走大鍋作為證物，甚至傳出或有烹屍可能。警方人員搬走這些物品時，引起民眾好奇圍觀，並且議論紛紛。

42歲嫌兇是一名具有醫藥專業知識的專才，近年染上賭博惡習，欠債累累。而死者來自中國江西省，生前協助丈夫打理藥行生意。

據瞭解，這是警方第二次到此處搜証，第一次是楊茜的父親楊金水抵達斯里阿曼時，警方非常重視此案，不會放過任何線索及蛛絲馬跡。

警方是今日早上前往死者的住家進行搜查工作，約中午12時30分時，警方人員先是搬了一個冷凍櫃下樓。不久，警方再搬一個大鍋下來，之後就是一個紙箱。

當警方人員將大鍋搬下來時，駐足圍觀的民眾立刻議論紛紛，大家都在猜測這麼大的鍋子到底是作甚麼用途，甚至有傳言或是烹屍。

當女性頭顱案發生後，坊間立刻出現多個案情內容的版本，包括男子將屍體藏在家中的冷凍櫃內，所以，當警方人員今日搬走包括冷凍櫃等物品時，立刻引起各界熱烈猜測。警方目前仍在深入調查，並且還在鑑定頭顱的確實身份。

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