橫行阿兒瑪 攫奪匪捉到

（大山腳7日訊）橫行大山腳阿兒瑪，幹下至少2起攫奪案造成報館女記者及商店女東主失財受傷的匪黨，昨日遭警方逮捕，其中一匪只有17歲，2人都是癮君子。

這對匪徒出手兇狠，為了劫財不惜暴力致傷事主。一名嬰兒用品女東主在2月27日晚上10時許，在阿兒瑪羅占路輕工業區打烊準備離開時，剛踏出店門口就被匪徒窮追猛打。匪徒先抓住她的左肩用力把她摔在地上，並在她昏迷後，搶走她肩上的手提袋，造成1萬3000令吉財物的損失。

警方昨午逮捕2人時，起獲一把仿真槍、一把小折刀、吸毒工具、手機等。警方仍在調查2名嫌犯是否涉及其他攫奪案。

警方今早已將2人押往大山腳法庭申請延扣，以助查近期發生在阿兒瑪的攫奪與傷人案。

突擊阿兒瑪住家捕2人

威中警區主任聶羅斯助理總監發文告說，警方重案組是於昨天下午2時，突擊阿兒瑪賓其蘭花園的一間住家，逮捕2名巫裔男子，現場也發現了一些幹案工具及贓物。

他說，24歲嫌犯來自阿兒瑪賓基蘭花園，17歲嫌犯則來自直落督坤。警方在一個紅色背包裡，搜獲1架Asus手機、1架白色愛瘋手機、1把仿真槍、1個腰包、吸毒工具、1把小折刀，警方也在17歲嫌犯身上，搜獲一台Oppo F5手機。

警方援引刑事法典394條文（搶劫傷人）調查此案，今日將2人帶上大山腳法庭申請延長扣留。

聶羅斯說，2名嫌犯涉及2月26日在阿兒瑪英碧英達花園使用火花塞擊碎一名報館女主管的車窗後奪走其手提袋；以及在2月27日，在阿兒瑪輕工業區掠奪嬰兒用品店女東主的手提袋，並以自制的武器致傷她，女東主被拉倒後緊急送院。

新聞背景

阿兒瑪連2天發生攫奪案

◆2月26日中午12時左右

地點：阿兒瑪茵碧英達花園第5巷

光華日報威中暨吉南副新聞主任李佩佩前往朋友住家聚餐時，突遭2名摩多匪敲破車鏡後搶走其手提袋，其手臂被玻璃碎割傷，企圖抗匪時還被匪徒毆傷眼睛，損失逾3000令吉。

2名共騎摩多的匪徒，是以火花塞自制的干案工具，敲破李佩佩的車鏡，再搶走她放在副座上的手提袋，袋里有近3000令吉的紅包錢，以及2部智能手機。

李佩佩的手腕因和匪徒拉址時被玻璃碎割傷，右眼瘀青。

◆2月27日晚上10時左右

地點：阿兒瑪羅佔路輕工業區嬰兒用品店前

嬰兒用品店女東主張桂嬌（42歲）在商店打烊後，一踏出店門就被歹徒用形似”狼牙”的自制武器窮追猛打，她企圖逃回店里不果，歹徒抓住她左手後用力把她摔在地上，她失重心後跌倒在地，昏迷不醒。其中一匪趁機搶走她肩上的手提袋後，坐上同黨的摩多離開。

她被搶走約1萬3000令吉財物，事後被丈夫緊急送院治療，慶幸沒有傷及性命，只是左肩骨折及頭部左側因撞地而腫脹。