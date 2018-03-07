反對徵收鋼鋁進口關稅 白宮首席經濟顧問辭職

（華盛頓7日訊）美國白宮再出現重大人事變動，總統特朗普的首席經濟顧問科恩宣布辭職。據悉，科恩因不滿特朗普執意推行對進口鋼及鋁材徵收關稅的措施，而決定辭職。

科恩是美國國家經濟委員會主任，一度傳是聯儲局主席熱門人選，亦曾被傳是白宮下任幕僚長人選。據悉，他對特朗普決定向入口鋼鋁徵收關稅持反對態度，並曾試圖在最後一刻游說特朗普改變初衷，但特朗普一再重申會實施關稅計劃。

特朗普自辯追求完美

科恩發表聲明，指自己能為國家服務感到十分榮幸，特別是能推動及參與去年12月通過的稅改方案。他又感謝特朗普給予他合作的機會，並祝福華府未來的運作。特朗普亦讚揚科恩任內的工作表現。

特朗普在推特發文，否認白宮再度陷入混亂狀態，但稱仍想做一些人事調整，並指自己追求完美，強調白宮沒有混亂，只有巨大的能量。惟此貼文其後已刪除，只餘下一句：“會盡快決定首席經濟顧問的人選，很多人希望得到此工作，我會審慎選擇”。

繼歐盟及加拿大後，美國另一個鋼鐵進口國墨西哥，昨天也表明會對美國商品徵重稅報復。墨西哥經濟部長瓜哈爾多說，如果美國不應要求豁免墨西哥的鋼鋁關稅，墨國將予以打擊，墨西哥政府正研究會對何種美國商品徵稅，又指在看清美方的動作後才會公布有關措施。

華灑銀彈提升國際地位

美情報總監：威脅美影響力

（華盛頓7日訊）美國國家情報總監科茨警告，中國正耗費巨額資金以提升國際地位，並威脅到美國的影響力。

科茨昨天出席參議院聽證會時，表示根據一份最新公佈的非機密報告顯示，中國將在68個國家投入約80億美元（約312億令吉），以打造地緣戰略定位，目的不僅是為了發展經濟與貿易，也是為了發展中方的軍事建設。

擬對中國貨全面徵稅

美國貿易代表辦公室將於4月公布針對中國侵犯知識產權的301調查結論。彭博社引述消息稱，美國考慮限制中國投資在美國的投資，以及大範圍對中國進口產品徵收關稅，以懲罰中國侵犯知識產權的行為。

消息人士說，白宮醞釀的最嚴厲措施，是對中國進口產品全面徵收關稅，從鞋具服裝到家用電器均將受到影響。